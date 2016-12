Zlatan Ibrahimovic on kuin vanha punaviini, Mourinho ei

Manchester Unitedin valmentajaksi viime keväänä palkattu Jose Mourinho päätti ensi töikseen vahvistaa joukkuettaan Zlatan Ibrahimovicilla. Kaikki toimittajat eivät pitäneet uskottavana, että ManU nousisi takaisin loistoonsa Mourinhon ja Zlatanin avulla.

Mourinhon suuruuden päivien katsotaan olevan jo takana päin. Syksyllä 35 vuotta täyttänyttä Zlatania pidetään huippupelaajaksi liian vanhana.

ManU:n kausi on mennyt vuoristoratamaisesti. Sarjataulukossa joukkue on vasta kuudentena eron kärjessä olevaan Chelseaan ollessa 13 pistettä. Mourinhon kritisointi on ollut aiheellista.

Zlatan herättää tunteita puolestaan ja vastaan, mutta tehoja häneltä löytyy yhä. Valioliigan maalipörssissä Zlatan kolmantena osuttuaan 11 kertaa. Edellä ovat ainoastaan Chelsean Diego Costa ja Arsenalin Alexis Sanchez.

Lauantaina Zlatan teki molemmat maalit ManU:n voittaessa vieraissa West Bromwichin 2-0. Brittimedialle Zlatan antoi ottelun jälkeen ivallisia kommentteja.

- Olen tyytyväinen ja tuntuu hyvältä. Vaikka olen 35-vuotias, tunnen oloni 20-vuotiaaksi. Luulen, että voisin pelata 50-vuotiaaksi asti, mutta itsestänihän se ei ole kiinni, Zlatan sanoi Soccerwayn mukaan.

Zlatan antoi itsestään myös kliseisen vertauksen.

- Mitä vanhemmaksi tulen, sitä paremmin pelaan. Olen kuin punaviini. Pidättekö punaviinistä? Olen paras esimerkki siitä, hän täräytti.

Mourinho sai vuosi sitten Chelsealta joululahjaksi potkut. Guus Hiddink valmensi Chelseaa loppukauden ja kesällä ohjat otti Italian A-maajoukkueen EM-kisoissa puolivälieriin luotsannut Antonio Conte.

Chelsea on pelannut loistavan syksyn. Se porskuttaa Valioliigan kärjessä eron toisena olevaan Manchester Cityyn ollessa seitsemän pistettä.

Tilanne näyttää hyvältä, mutta Conte vihjaa, että tammikuussa siirtoikkunan avautuessa Chelsea hankkinee uusia vahvistuksia.

- Voimme olle tyytyväisiä saavutuksiimme toistaiseksi, mutta on loogista, että etsimme seurani kanssa ratkaisua, jotta olisimme hyvällä sijalla myös kauden lopussa. En tiedä, mitä tapahtuu tammikuussa, mutta tässä tilanteessa on tärkeää puhua seurani kanssa. Minulla on ideoita, Conte sanoi lehdistötilaisuudessa.

Chelsea on voittanut Valioliigassa 11 peliä putkeen. Conten mielestä joukkue olisi voinut pelata paremminkin.

- Olisimme voineet tehdä enemmän kuin yhden maalin lauantaina Crystal Palacea vastaan ja samoin oli Sunderlandia vastaan. Voimme parantaa ja olla tehokkaampia, koska tällaisissa peleissä riski on olemassa loppuun saakka, Conte sanoi.

Chelsea on tietysti hyötynyt viime kauden kehnosta menestyksestään, joka jätti tältä kaudelta europelikuormat pois. Silti on syytä arvioida, että Conten käsitys modernista jalkapallosta on kovemmalla tasolla kuin Mourinholla.

Chelseaa voi pitää tämän hetken suurimpana mestarisuosikkina. Mourinhon vaihtaminen Conteen oli oikea ratkaisu.