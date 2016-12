Raimo Summanen palauttaa Espoon SM-liigaan?

Espoon uusi jääkiekkoprojekti Espoo United on pelannut Mestiksessä kehnosti. Joukkue on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Sarjakärjessä olevasta Savonlinnan Pallokerhosta Espoo United on jäänyt peräti 32 pistettä.

Tiistaina Espoo United ilmoitti palkanneensa valmennustiimiinsä Raimo Summasen. Päävalmentajana jatkaa Timo Hirvonen, jota Summanen avustaa.

Uusi koutsi Summanen ei todellakaan esittelyjä kaipaa. Meriittejä löytyy niin SM-liigasta, maajoukkueesta kuin KHL:stäkin, mutta viime vuosina Summanen on saanut julkisuutta lähinnä skandaalien takia.

Summasen pesti 2013-14 HIFK:ssa oli synkkä jakso. Eniten julkisuutta hän sai Jokerit-ottelussa haukuttuaan Jokereiden valmentajaa Tomi Lämsää Hjalliksen mieshuoraksi. HIFK:n urheilullinen menestys alitti Summasen komennossa kaikki odotukset ja pesti päättyi potkuihin.

Summanen palasi sen jälkeen KHL:ään Avangard Omskin valmentajaksi. Mestaruutta ei kuitenkaan tullut. Summanen pääsi pestinsä aikana todelliseen YouTube-klassikkoon haastettuaan pukukoppikäytävällä vastustajajoukkueen valmentajan Haris Vitolinsin tappeluun.

Espoo Unitedissa Summasella ei ainakaan ole samanlaisia menestyspaineita kuin HIFK:ssa tai Avangard Omskissa. Hänen karismansa voi jopa kasvattaa katsojamääriä.

Summasen ansiot pelaajana ja valmentajana ovat kiistattomat, mutta hänen on myös analysoitu jääneen kehitysjunasta jälkeen. Mestiksen tasoisessa sarjassa hänen pelikirjansa voi kenties purra paremmin kuin ammattilaissarjoissa.

Alkusyksystä huhuttiin, että Espoo United nostettaisiin ensi kaudella kabinettipelillä Liigaan. Jos näin tehdään, olisi se melkoista urheilulle pyllistämistä.

Parempi olisi antaa Summasen tiimin nostaa seura ensin Mestiksen huippujoukkueeksi ja katsoa asiaa sitten tarkemmin. Summasella olisi nyt tilaisuus palauttaa Espoon kiekko pääsarjatasolle urheilullisen meriitein.