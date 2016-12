Valtteri Bottaksen sopimus julkistetaan tammikuussa

Mercedes ja Williams ovat päässeet käytännössä sopimukseen Valtteri Bottaksen siirtymisestä Mercedekselle. Sopimus on määrä julkistaa tammikuun alussa. Sitä ennen Bottaksen sopimus sekä Felipe Massan uusi sopimus Williamsilla pitää vielä viimeistellä.

Bottas ei ole kommentoinut sopimustilannetta virallisesti. Mercedes-tallin virallinen kommentti on, että Nico Rosbergin seuraajasta tiedotetaan vasta ensi vuoden puolella.

Bottas on tiettävästi halunnut pidempää sopimusta, mutta Mercedeksen ehtona on 1+1 -vuotinen paperi. Bottaksen kerrotaan joka tapauksessa haluavan Mercedekselle, joten siirto on käytännössä selviö.

Bottas ottaisi 1+1 -vuotisessa sopimuksessa riskin, mutta Formula ykkösissä kuljettajalla on aina haastavaa tehdä sopimusta huipputallin kanssa, jos hän ei ole niin sanottua supertähtitasoa. Sopimuksissa on myös irtisanomispykäliä tulostasoon viitaten.

Saksalaismedioiden mukaan Lewis Hamilton haluaa Mercedekselle nimenomaan Bottaksen. Saksassa on spekuloitu, että Hamilton pitäisi Pascal Wehrleinia liian suurena uhkana tämän nopeuden takia, mutta luotettavaa vahvistusta moisille spekulaatioille ei ole.

Formula ykkösissä nähtäneen 2017 suomalainen supervuosi, kun kaksi suomalaiskuskia ajaa huipputallissa. Suomalaiskuskien historian paras tulos on toistaiseksi nähty Malesian osakilpailussa 2008, kun Kimi Räikkönen voitti ja Heikki Kovalainen ajoi kolmanneksi. Tuolloin Räikkönen ajoi Ferraria ja Kovalainen McLarenia.