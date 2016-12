Energiajuomanurmipallon uho talttui Saksassa

Saksan jalkapallon Bundesliigassa on syyskaudella kohistu RB Leipzigistä. Red Bullin rahoilla pääsarjaan nostettua seuraa vihataan, mutta kotikaupungissaan Leipzigissä myös rakastetaan. Leipzigissä on ollut melkoista RB-huumaa, kun seura on porskuttanut Bundesliigan kärjessä.

Kirjainyhdistelmä RB tarkoittaa virallisesti Rasenballsport eli ”nurmipallourheilua”, koska suoraa mainontaa Saksan futissäännöt eivät salli. Kaikki kuitenkin tietänevät, että RB on oikeasti Red Bullin piilomainos.

Keskiviikkona pelattiin odotettu ottelu, kun RB Leipzig pelasi Bayern Münchenin vieraana. Panoksena oli Bundesliigan kärkipaikka joulutauolle.

Bayern otti nurmipalloilijoilta luulot pois ja voitti 3-0. Thiago Alcantara teki avausmaalin 17. minuutilla ja Xabi Alonso teki Thiagon syötöstä 25. minuutilla toisen maalin.

Kun RB:n ruotsalaispelaaja Emil Forsberg sai punaisen kortin 30. minuutilla, oli peli käytännössä selvä. Robert Lewandowski sinetöi loppulukemat 3-0:aan rankkarista.

Bayern on sarjan kärjessä nyt kolmen pisteen etumatklla RB:hen. Kolmantena oleva Hertha Berlin on jäänyt Bayernista yhdeksän pistettä.

Keskiviikkona Bundesliigassa oli tositoimissa kaksi suomalaispelaajaa. Suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo pelasi viimeiset viisi minuuttia, kun Bayer Leverkusen pelasi FC Kölnin kanssa tasan 1-1. Niklas Moisander pelasi täydet minuutit Werder Bremenin puolustuksessa Hoffenheimia vastaan.