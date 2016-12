Jokereilla kohtalonviikot, tulevaisuus voi olla vaakalaudalla

Jokereiden sopimus jääkiekkoliiga KHL:n kanssa päättyy tämän kauden jälkeen. Osapuolet ovat vakuutelleet yhteistyön jatkuvan ensi kaudellakin, mutta uutta sopimusta ei ole tehty.

Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen myönsi Ilta-Sanomien haastattelussa, ettei Jokereiden jatko KHL:ssä ole varmaa. Jokereiden omistajat Harry Harkimo sekä venäläisomisteinen Arena Events eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen rahoituksesta. Kohonen uskoo, että sopimus syntyisi kuitenkin tammikuussa.

Jokerit on tehnyt kahden ensimmäisen KHL-kautensa aikana tappiota miltei 30 miljoonan euron edestä. Venäläisomistajat ovat rahoittaneet Jokereita kahden kauden aikana yli 20 miljoonalla eurolla, mikä Ilta-Sanomien tietojen mukaan oli paljon enemmän kuin etukäteen sovittiin.

Jokereiden liikevaihto viime kaudella oli 10,2 miljoonaa ja tappio noin 15 miljoonaa. SM-liigassa pelanneen HIFK:n liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa. HIFK teki viime kaudella 407 000 euron liikevoiton.

Jokereilla pelkästään henkilöstökulut olivat viime kaudella 13,1 miljoonaa euroa. Pelaajapalkat KHL:ssä ovat korkeat. Matkakulutkin ovat Siperian ja Kaukoidän pelireissujen takia valtavat.

Jokereiden venäläisomistajilla on valtavasti rahaa, mutta on ymmärrettävää, että he haluavat keskustella rahoituksestaan tarkemmin, jos seura tuottaa tappiota 15 miljoonaa euroa kaudessa. Jokereiden toiminta on täysin venäläisomistajien armoilla, eikä Harkimon 51 prosentin omistusosuudella ole mitään merkitystä. Bisnesmiehenä Harkimo ymmärtää sen kyllä.

Harkimo on selitellyt, että länsimaiden Venäjälle langettamat talouspakotteet olisivat syventäneet tappioita. Harkimo sanoi, ettei Jokereista tule voitollista niin kauan, kun pakotteet ovat voimassa.

Suomen sponsori- ja lipputuloilla toimintaa ei KHL-standardeilla saada voitolliseksi. HIFK:n kymmenen miljoonan liikevaihto on aika realistinen taso, jolla voitollista jääkiekkoseuratoimintaa voidaan Suomessa pyörittää.

Jokereiden yleisömäärät ovat tällä kaudella olleet laskussa. Väkeä käy Jokereiden otteluissa kyllä enemmän kuin kävi SM-liigan aikoina, mutta merkkejä ei ole siitä, että yleisömääriin voisi saada nostetta, jos lippuja ei myydä puoli-ilmaiseksi.

Mitä tapahtuisi, jos venäläiset vetäisivät Jokereilta rahoituksensa pois? Voisiko Jokerit palata SM-liigaan?

Jokerit olisi Liigalle tärkeä yleisömagneetti, mutta Liigaan ei voi palata noin vain. Liigan seuraomistajat saattaisivat maksaa Harkimolle potut pottuina ja kostaa Jokereiden KHL-visiitin olemalla päästämättä Jokereita Liigaan takaisin.

Myös Liigassa Jokerit tuotti tappiota. Seuran tappiot katettiin pitkään Hartwall-areenan tuotoilla, mutta Hartwall-areenan ajauduttua tappiolliseksi, oli Harkimo pakotettu KHL-ratkaisuun. Venäläiset olivat sitä ennen keskustelleet yhteistyöstä Espoo Bluesin kanssa.

Liigaan Jokerit tarvitsisi uutta rahoitusta. Se saattaisi olla haastavaa.

KHL:lle Jokerit on toisaalta arvovaltakysymys. Onhan Jokerit Slovan Bratislavan ohella ensimmäinen länsimainen merkittävämmän kiekkomaan seura, joka on liittynyt KHL:ään. Jos Jokereiden toiminta KHL:ssä päättyisi, olisi se KHL:lle imagotappio.

Historiasta voi hakea toki synkän uhkakuvan. Venäläisrahoitteinen tshekkiseura Lev Praha lopetti toimintansa kesällä 2014, vaikka oli edellisenä keväänä pelannut KHL:n finaaleissa ja täyttänyt niissä otteluissa Prahan jättiareenan.

Jokereiden tilanne on tällä hetkellä auki. Sekin on mahdollista, että Jokerit jatkaisi KHL:ssä ensi kaudella pienemmällä budjetilla ja kenties ilman Harkimoakin. KHL:n toimintaakin saatetaan uudistaa ja kuluja pienentää.