Omituisia ”Unelma-arpoja”: Suomen urheilupomot taas kohun keskellä

Suomalaisille huippu-urheilupomoille vuosi 2016 on ollut sysimusta. Rion olympiamenestys alitti kaikki odotukset ja julkisuudessa levisi kohu-uutisia Olympiakomitean holtittomasta rahankäytöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriö peri Olympiakomitealta rahoja takaisin katsottuaan, että tukia käytettiin väärin.

Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen ei selitellyt. Hän päätti, ettei asetu ehdokkaaksi enää uudelle nelivuotiskaudelle. Vuonna 2012 valituksi tullessaan Nieminen oli sanonut maksavansa velkansa urheilulle ja toiselta kaudelta poisjäänti saattoikin olla paras keino velanmaksuun.

Heikkoja urheilullisia tuloksia medialle on joutunut selittelemään huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski. Kaikki sonta on sosiaalisessa mediassa kaadettu hänen niskaansa, vaikka Kojonkosken syyttäminen yksin kaikesta on kohtuutonta.

Muita kohuja mediassa on selitellyt vuodenvaihteessa Olympiakomiteaan fuusioitavan liikuntajärjestö Valon puheenjohtaja Teemu Japisson. Joulunviettoonkaan Japisson ei päässyt rauhassa, kun YLE uutisoi perjantaina epäselvyyksistä Valon arpajaisluvalla myydyistä Unelma-arvoista.

Kuluttajavirastoon näistä Unelma-arvoista on tehty noin 300 valitusta ja poliisi on saanut 50 tutkintapyyntöä. Syyteharkintaan tapaukset eivät ole päätyneet.

Olympiakomitean, Valon ja lajiliittojen toimesta perustettu Unelma-Arpa Oy on tehnyt YLE:n mukaan kestotilaussopimuksia, joita kaikki asiakkaat eivät ole tienneet tehneensä. Sopimuksen irtisanominen on valitusten perusteella ollut hankalaa.

Epäselvyyksiä näissä Unelma-arvoissa on ollut paljon vanhusten ja sairauksista kärsivien ihmisten kanssa. Valo on saanut jo selvitellä jupakkaa Poliisihallitukselle, joka edellyttää, että heikomman suoja on erityisesti huomioitava markkinoinnissa.

Valolla on luonnollisesti ollut lupa tavara-arpajaisten järjestämiseen. YLE:n uutinen antaa Unelma-arvoista kuitenkin epämääräisen kuvan.

Perjantaina Valo julkaisikin seuraavan tiedotteen, jossa selitteli asiaa:

VALON TIEDOTE:

Yle uutisoi tänään kuluttajien tekemistä kanteluista Urheilun Unelma-arvoista. Ylen jutussa nostettiin esille mm. yksittäisten henkilöiden tekemiä valituksista liittyen arpojen myyntiin.

Urheilun Unelma-arpatoiminta käynnistettiin vuonna 2012 SLU:n ja 16 eri lajiliiton ja liikuntajärjestön toimesta. Arpajaisten toimeenpanosta vastaamaan perustettiin yhdessä liikuntajärjestöjen kanssa Urheilun Unelma-arpa Oy. Yhtiöön osakkaaksi tuli myös ulkopuolinen sijoittaja, jotta toiminta saatiin käynnistettyä. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen haki SLU. Toiminnan tarkoituksena alusta alkaen on ollut luoda suomalaiselle urheilulle uusi varainhankintakeino.

Urheilun Unelma-arpa perustuu malliin, joka on ollut Ruotsissa käytössä jo vuosia. Tilausarpojen vuotuinen kokonaismarkkina Ruotsissa on yli 500 miljoona euroa. Suomessa tavara-arpajaisten kokonaismarkkina on 10-20 miljoonaa euroa vuodessa. Perinteisesti eri yhteisöt ovat vuosikymmeniä myyneet kerta-arpoja suorapostituksella kuluttajille lähettämällä arpoja kotiin tilisiirtolomakkeen kanssa ilman etukäteistilausta.

Neljän vuoden aikana Urheilun Unelma-arvan kautta mukana oleville toimijoille ja sitä kautta suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle on kertynyt yli miljoona euroa. Urheiluyhteisön kautta tulevat osakkaat ovat sitoutuneet käyttämään arpajaistuoton lasten liikunnan edistämiseen.

Ongelmat myynnissä ja markkinoinnissa on huomioitu

Urheilun Unelma-arpoja on ostanut toiminnan aikana yli 100 000 henkilöä. Myynti tapahtuu tällä hetkellä pääsääntöisesti telemarkkinoinnin kautta. Toiminta ja siihen liittyvät lupahakemukset käydään säännöllisesti läpi Poliisihallituksen arpajaishallinnon kanssa. Käytäntö perustuu arpajaislakiin.

- Olemme huomioineet kaikki meille tulleet kuluttajien valitukset ja ratkaisseet niihin liittyvät ongelmat ja epäselvyydet. Kaikki myyntipuhelut nauhoitetaan. Myynnissä on tapahtunut ylilyöntejä, joihin olemme reagoineet ja antaneet niistä suoraa palautetta myyntiä hoitaneelle taholle. Pahoittelemme syntyneitä epäselviä tilanteita.

- Toivomme, että saamme yhteydenoton myös niiltä henkilöiltä, joilla on herännyt kysymyksiä liittyen tämän päivän uutisointiin. Seuraamme erittäin tiiviisti tapahtuvaa myyntiä ja puutumme heti mahdollisiin epäselvyyksiin, toteaa Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

Arpojen myynnissä pitkällä tähtäimellä tavoitteena on tilanne, jossa myynti voisi tapahtua enemmän urheiluyhteisön toimesta. Tässä mallissa arpojen myyminen tapahtuisi lähemmässä kontaktissa asiakkaaseen ja olisi henkilökohtaisempaa kuin puhelimen välityksellä.

