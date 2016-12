TPS-sankarin voitokas työkalu löytyi baarin pikkujouluista

HIFK:n heikot otteet kotikaukalossa saivat tapaninpäivänä jatkoa, kun Turun Palloseura kävi hakemassa täyden pistepotin Helsingistä 4-1-lukemin. HIFK katkaisi ottelussa pitkän maalittoman putkensa kotikaukalossa, mutta se oli lopulta laiha lohtu.

HIFK aloitti ottelun väkevästi, kun Henri Tamminen osui jo reilun kahden minuutin pelin jälkeen. Osuma katkaisi HIFK:n yli 164 minuuttia kotikaukalossa kestäneen maalittoman putken. Osuma jäi kuitenkin helsinkiläisten ainoaksi ilonaiheeksi maanantai-illassa. Kolmannessa erässä piristynyt TPS haki kaikki jaossa olleet pisteet mukaansa Jonne Virtasen päätöserän tähtihetkellä. Enemmänkin voimahyökkääjänä tunnettu Virtanen nakutti Nordiksen kirkkaissa valoissa tehot 1+1.

- Paikat tuli vähän ohimennen, mutta kaikki otetaan. Ei ole liikaa tullut. Teki kyllä tosi terää. Oli joulun aikaan pitkiä keskusteluja itseni kanssa, kun oli ollut vaikea alkukausi. En tiedä ovatko pelit edes menneet kovin huonosti, mutta olenko sitten odottanut itseltäni liikaa. Mutta nyt tuli kuten sanoin erittäin hyvään paikkaan onnistumiset. Tästä on mukavampi lähteä jatkamaan, Virtanen sanoi voittopelin jälkeen.

Virtasella oli ottelussa erilainen työkalu kuin yleensä. Tämä vahinko oli TPS:n ja Virtasen kannalta onnekas.

- Oli jäänyt treeneihin vahingossa Matsibaarin pikkujoulupeleistä vähän pitempi maila ja se tuntui ihan hyvältä, niin ajattelin, että kokeillaan nyt tällä ja hyvin onnistui. En ole niin hirveän vikkelä luistimilla, niin sillä ylettyy joka paikkaan, Virtanen nauroi.

Maanantain osuma oli Virtaselle vasta kauden toinen. Voimahyökkääjä alusti väkevällä taklauksellaan ja maltillisella syötöllään TPS:n voittomaaliksi jääneen 2-1-osuman, jonka iski Dave Spina. HIFK:n Miro-Pekka Saarelainen haluaa puolestaan unohtaa osuman nopeasti, sillä hänen myöhäinen joululahjansa suoraan Virtasen lapaan ratkaisi koko pelin.

- Joo, no se on sitä omaa hommaa. Kyllä me ollaan tuossa puhuttu, kun ollaan änärin hailuja katseltu, että joskus voisi tippua noi itsellekin. Nyt kyllä sitten kaksi kertaa osui aika hyvin, vaikka en itse tehnytkään mitään erikoista. Hyvä, että kävi tuuri. Tänään oli sitten mun päivä. Toivottavasti näitä on ensi vuonna enemmän kuin yksi, Virtanen hymyili.

Maanantain ottelu oli monessa mielessä hyvin erikoinen. Etenkin kun otetaan huomioon, että kamppailu oli molemmille ensimmäinen joulutauon jälkeen.

- Huippumaalivahtipeli esti tänään sen, ettei nähty enempää maaleja molemmissa päissä. Maalipaikkoja oli huippupaikoilta todella paljon suhteessa normaaliin liigaotteluun, mutta sitä vauhdikkaampaa ja fyysistä peliä tämä oli, mikä on tietysti hieno juttu, TPS:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi ottelun jälkeen.

TPS:n voiton avain oli vahvassa päätöserässä. Heikon alun jälkeen turkulaiset paransivat erä erältä ja ottivat lopulta täysin ansaitun voiton.

- Esitys oli nousujohtoinen. Vähän saatiin sitä kohellusta rauhoitettua kolmannessa erässä ja odotettiin sitä iskun paikkaa ja se tuli. Hienoa oli myös, että Virtasen Jonne sai tuon palkinnon. Hän on tehnyt paljon likaista työtä ja tekee tietysti edelleen, mutta ei haittaa yhtään, jos välillä pääsee ratkaisemaan pelin, Selin kehui Virtasta.

HIFK:lla oli ottelussa tuttuakin tutummat ongelmat. Maalinteko tökki, vaikka paikkoja oli heiluttaa verkkoa useampaankin kertaan. Myös sairaslista on jälleen venymään päin. Sivussa olivat maanantaina muun muassa pitkästä loukkaantumisesta vasta toipunut laitahyökkääjä Joonas Rask. Roope Hintz kasvatti surullista listaa jäämällä jo ensimmäisessä erässä pois pelistä. HIFK vetäytyi pelin jälkeen omaan sisäiseen palaveriinsa ja kommentteja saatiin vain päävalmentaja Antti Törmäseltä.

- Se oli vähän epätavallinen ottelu, jos mietitään kahta ensimmäistä erää. Maalipaikkoja oli hirveästi molemmissa päissä, mutta silti oltiin vain 1-1-tilanteessa ja viimeisessä erässä tuli sitten paha virhe, mistä ei enää toivuttu. Siitä sitten vielä pari lahjaa lisää ja 4-1 taululle, Törmänen sanoi ottelun jälkeen.

HIFK kesti sarjakolmosen kyydissä hyvin vielä kaksi ensimmäistä erää, mutta kolmannessa erässä joukkue hyytyi.

- Joo, olisko sitten vähän kaasu loppunut. Vähilllä miehillä jouduttiin menemään ja se varmasti vaikutti siihen osittain. Totta kai maali puolin tai toisin, varsinkin jos me olisi saatu toiseen päähän, olisi muuttanut hommaa. Se söi tuollainen paha virhe. Sen näki, että se lamaannutti meidät, Törmänen jatkoi.

Roope Hintzin tilanteesta päävalmentaja ei osannut vielä tarkemmin sanoa. Varmaa on kuitenkin, että nuorten maailmanmestari on jonkin aikaa sivussa peleistä.

- Tippui jo ensimmäisessä erässä, eikä tullut enää toiseen erään. Huilia tulee. Ei pitäisi olla mikään pitkä juttu, mutta huilia tulee, Törmänen kertoi hyökkääjänsä tilanteesta.

Myöskään HIFK:n pelaajien kriisipalaverista Törmänen ei osannut tarkemmin sanoa. Jonkinlainen käsitys hänellä kuitenkin oli palaverin sisällöstä.

- Pelaajat pitävät varmasti palaverin asioista, että miksei saada raavittua enempää pisteitä. Heiltä on helpompi kysyä sitten, ihan yleisiä asioita varmasti, Törmänen arveli.

HIFK:n maalinteko-ongelma on varmasti jo joitakin seuraennätyksiä rikkova. Helsinkiläiset ovat tehneet tällä kaudella kotihallissaan vain kaksi kertaa kolme maalia. Neljää maalia ei ole kotijoukkueelta nähty tällä kaudella kertaakaan kotihallissa!

- No joo, paikkoja oli ihan mieletön määrä, kuten jo sanoin. Niitä oli molemmilla. Olikohan meillä 13 maalipaikkaa toisessa erässä ja kaikki näki, että läheltä liippasi, mutta ehkä se jotain lämmittää, mutta ei se ainakaan minua lämmitä ja toivottavasti se ei lämmitä pelaajiakaan, Törmänen harmitteli.

Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tapaninpäivänä täysi kierros. Voittoihin ylsivät TPS:n lisäksi Ässät kaatanut Tappara, Ilveksen kukistanut HPK, Savon derbyn KalPaa vastaan nimiinsä vienyt Jukurit, Sporttia kurittanut Lukko sekä SaiPalta kaksi pistettä raatanut Pelicans.

Liigan tulokset 26.12.

HIFK - TPS 1-4 (1-0,0-1,0-3)

HPK - Ilves 3-2 ja (0-0,1-2,1-0)

Jukurit - KalPa 3-2 ja (0-0,1-1,1-1,1-0)

KooKoo - JYP 0-3 (0-0,0-1,0-2)

Lukko - Sport 5-2 (3-0,1-1,1-1)

Pelicans- SaiPa 3-2 ja (1-0,1-1,0-1,1-0)

Tappara - Ässät 4-1 (1-1,2-0,1-0)