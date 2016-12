Jokereille kökkö pistemenetys

Jokerit pelasi maanantaina ja tiistaina kotiottelut Helsingissä Dinamo Riikaa vastaan. Ensimmäisen matsin Jokerit voitti 3-0, mutta tiistaina Dinamo oli parempi jatkoajalla 3-2.

Jokerit haki latvialaisjoukkuetta vastaan niin sanottuja pakkopisteitä. Onhan Dinamo läntisen konferenssin peränpitäjänä, eikä pisteitä saisi tiukassa taistossa pudotuspelipaikoista menettää heikommalle ryhmälle.

- Meillä oli paikat ratkaista, nyt kävi näin. Kaveri pelasi hyvin tänään. Saimme kolmannessa erässä pitkiä hyökkäyksiä tasatilanteessa, siinä kohtaa olisimme voineet iskeä, kommentoi Jokereiden hyökkääjä Tommi Huhtala seuransa tiedotteessa.

Jokereiden pelaajien kommenteista aisti, että tappio otti pannuun.

- Hävisimme tänään ekan erän, mutta meillä oli vielä 40 minuuttia aikaa. Yritimmekin, mutta emme saaneet sellaista esitystä, että se näkyy jokaiselle, että me voitetaan tämä peli vaikka väkisin. Joskus se näkyy, mutta seuraavassa pelissä emme saa sitä esiin. En sano tätä niin, että valmentajat tai pelikaverit olisivat huonoja, sillä joka jätkä varmasti allekirjoittaa nämä lauseet. Sekin harmittaa, etten itse pystynyt auttamaan joukkuetta, sanoi Jokereiden tiedotteessa hyökkääjä Jesse Joensuu.

Jokerit on läntisessä konferenssissa seitsemäntenä. Jäljellä sillä on 16 ottelua. Pudotuspeliviivan alapuolella oleva HC Sotshi on seitsemän pistettä perässä ja kahdeksantena oleva Vitjaz Podolsk neljän pisteen päässä.

Jokerit voitti tällä kaudella vuoden 2016 otteluistaan 22. Voittoprosentti on 50, mikä ei ole vastannut odotuksia.

Runkosarjan seitsemäs tai kahdeksas tila toisi pudotuspeleihin vastaan SKA Pietarin tai TsSKA Moskovan. Vastus olisi niin kovaa luokkaa, ettei moni löisi vetoa Jokereiden puolesta ottelusarjan voitosta.