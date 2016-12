Merkittävä suomalainen jääkiekkohäpeä Kanadassa

Suomi hävisi jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Kanadassa tiistaina Tanskalle 2-3. Tanska johti ottelua 3-0, eikä Suomen loppukiri riittänyt.

- Erittäin karvas tappio. Hieman sukkasiltaan olimme ensimmäisen erän, vaikka olimmekin pelin päällä.Maalintekopeli, intohimo ja voima mennä kohti maalia olivat vajaata. Paransimme toiseen erään ja kolmannessa oli kovaa takaa-ajo, josta kaksi maalia saimme. Joku rimakin siellä oli, muttei tullut palkintoa. Maalintekopeli, se on tärkeää ymmärtää. Pelkällä kauniilla pelillä se ei onnistu, kommentoi Suomen päävalmentaja Jukka Rautakorpi YLE:n mukaan.

Suomi hallitsi peliä, mutta Tanska teki harvoista paikoistaan maalit. Jääkiekossa paremman joukkueen on osattava pelata taktisesti fiksusti myös heikompaa vastustajaa vastaan. Suomen viisikkopeli ei toimi ja pienessä kaukalossa Rautakorven opit eivät näyttäisi iskostuvan joukkueen selkäytimeen.

Maalivahti Veini Vehviläinen pelasi epävarmasti. Tshekki-ottelu oli häneltä hyvä, mutta Tanska-ottelussa hän olisi voinut ottaa pari tärkeää koppia ja estää Tanskaa siirtymästä 3-0 -johtoon.

Suomi on nyt karmeassa tilanteessa. Torstaina vastassa on Ruotsi, joka voitti Tanskan 6-1. Jos Suomi ei saa Ruotsi-ottelusta pisteitä, on Sveitsi-ottelu lauantaina Suomelle kauhuleffa. Edes voitto siitä ottelusta ei riitä jatkoon, jos Sveitsi perjantaina voittaa Tanskan, ja Suomi ei voita Ruotsia.

Jos kurssi ei käänny, riittää Rautakorvella seliteltävää. Tulevaisuus hänellä on toki turvattu, kun työt jatkuvat ensi kaudella Tapparassa.