Suomalainen lajilegenda palaa maailmancupiin

Yhdistetyn legenda Hannu Manninen on tehnyt ”janneahoset”. Hän on lopettanut uransa kahdesti, mutta pyörtänyt myöhemmin päätöksensä.

Ensimmäisen kerran Manninen lopetti uransa 2008, kun halusi keskittyä lentäjäopintoihinsa. Paluun hän teki vuotta myöhemmin, mutta ei saavuttanut Vancouverista 2010 himoitsemaansa henkilökohtaista olympiamitalia.

Vuonna 2011 Manninen lopetti uransa uudelleen. Hän keskittyi lentäjänuraansa.

Huhut Mannisen toisesta paluusta kuumenivat viime kaudella. Hän osallistuikin SM-kisoihin Taivalkoskella ja sijoittui neljänneksi, vaikka ei ollut harjoitellut edes tosissaan. Sijoitus kertoi jotain Suomen yhdistetyn tasosta.

Lahden MM-kisat innostavat Mannista. Viime elokuussa hän vahvisti kisaavansa tällä kaudella tosissaan.

Manninen tekee tammikuun alussa paluun yhdistetyn maailmancupiin lähes kuuden vuoden tauon jälkeen.

- Hannun kunto on hyvä, sen ovat joukkueen sisäiset testikilpailut osoittaneet. Kansainvälinen vauhti testataan vasta Lahdessa, mielenkiintoista nähdä, mihin hän asettuu. Tavoitetta sinänsä ei ole asetettu. Ennen kaikkea on tärkeää, että Hannu pääsee nauttimaan siitä, miksi lähti uudelleen mukaan kovaan harjoitteluun ja kilpailuun, kommentoi Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen Hiihtoliiton tiedotteessa.

Mäkihypyn tavoin Suomen yhdistetty on rypenyt pohjamudissa, mutta tällä kaudella on nähty nostetta. Eero Hirvonen on maailmancupin kokonaistilanteessa sijalla 12 ja Ilkka Herola sijalla 14. Myös Arttu Mäkiaho on yltänyt maailmancupin pisteille.

Manninen, 38, on saavutuksiltaan nykyisiin maajoukkueurheilijoihin verrattuna toki omassa kastissaan. Olympiakisoissa hän on voittanut joukkuekisoista kultaa, hopeaa ja pronssia. MM-kisoista tilillä on kultaa niin joukkuekisasta kuin henkilökohtaisista kisoistakin. Maailmancupin kokonaiskisan hän on voittanut neljästi.

Manninen ja Ahonen ovat suloisenrakkaita muistoja niiltä ajoilta, kun Suomi oli vielä yhdistetyn ja mäkihypyn suurvalta.