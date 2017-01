Krista Pärmäkoski loisti, mäkihyppääjillä ei asiaa toiselle kierrokselle

Hiihdon Tour de Skillä Sveitsin Val Müstairissa koettiin sunnuntaina hienoja suomalaishetkiä. Krista Pärmäkoski sijoittui 5 kilometrin yhteislähtökisassa kolmanneksi.

-Tosi hyvä kisa, ehkä aavistus liikaa pitoa. Halusin vielä ottaa hermokerroksen, mutta se sitten vähän käännöksissä otti kiinni. Varmasti sillä tavalla kuitenkin oli oikee ratkaisu, että pystyi nousuhiihtämään tosi rennosti, kommentoi Pärmäkoski Hiihtoliiton tiedotteessa.

Pärmäkoski on luottavainen ja odottaa pidempiä etappeja mielenkiinnolla.

- Kokonaisuutena hyvä kisa, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Varmasti vähän kun matkat pitenee, niin sitten on aikaa enempi tehdä töitä siellä ladulla.

Anne Kyllönen hiihti kauden parhaan kisansa ja oli tuloksissa kuudes. Laura Mononen oli yhdeksäs, Kerttu Niskanen 16:s ja Aino-Kaisa Saarinen 30:s.

Miesten 10 kilometrin kisassa Matti Heikkinen oli kuudes.

- Se oli semmoinen tilanteenhallintatesti. Paljon tapahtumia, aika ruuhkasta hiihtämistä, mutta se oman tilan hallinta oli siinä avainasiassa, että pystyi järkevästi nousemaan kärkikahinoihin, Heikkinen sanoi Hiihtoliiton tiedotteen mukaan.

Heikkinen ei kyennyt vastaamaan toiseksi hiihtäneen Martin Johnsrud Sundbyn nykäisyyn.

- Ei ihan siihen terävimpään kärkeen tänään kerennyt, mutta erokaan ei ollut kovin suuri. Kolmas kiekka hiihdettiin jo kovaa, siinä porukkaa jäi siitä kärkiryhmästä pois. Neljännellä kiekalla Sundby teki saman iskun, minkä aina tekee pitkällä työpätkällä viimeisellä kierroksella. Olin pikkuisen liian kaukana siinä vaiheessa, kun se isku tapahtui, hän sanoi.

Iivo Niskanen oli tuloksissa yhdeksäs. Suomen miesten menestys on kahden hiihtäjän varassa, sillä Perttu Hyvärisen sijoitus oli 22:s ja Ari Luusuan 68:s.

Mäkiviikolla Garmisch-Partenkirchenin perinteikkäässä uudenvuodenkisassa suomalaisilla ei ollut asiaa toiselle kierrokselle. Antti Aalto oli 35:s ja Jarkko Määttä 41:s.

- Nyt on aika lähellä hyppääminen. Hyppy oli ihan ok, vähän myöhässä keulalla ja se verotti muutaman metrin. Päivän arvosana on kasi, Oberstdofirsta ei voi antaa mitään, kun kisaan en päässyt, kommentoi mäkiviikon ensikertalainen Aalto Hiihtoliiton mukaan.

Aalto saavutti uransa parhaan sijoituksen maailmancupin kisasta.