Tappara jyrää, HIFK hämmästyttävän heikko

Jääkiekon Suomen mestaruutta puolustava Tappara on hurjassa iskussa. Tiistaina joukkue voitti vieraissa JYPin varsinaisella pelialla 3-2. Voitto oli Tapparalle jo kymmenes perättäinen ja sillä määrällä joukkue sivuaa vuonna 1999 tekemäänsä seuraennätystä.

Tapparan johto on voitosta huolimatta yhä kahdeksan pistettä. Toisena oleva KalPa voitti kriisijoukkue SaiPan Lappeenrannassa varsinaisella peliajalla 2-1.

Sarjakolmonen TPS joutui Mikkelissä koville Jukureiden kanssa, mutta voitto rankkarikisan jälkeen 2-1. Tapparasta TPS on jäänyt 11 pistettä.

Kärjessä Tappara, KalPa ja TPS ovat hämmästyttävän kaukana muista. Neljäntenä oleva HPK on jäänyt Tapparasta 21 ja viidentenä oleva Pelicans 26 pistettä. Tiistaina Pelicans voitti KooKoon 4-1.

HIFK:n alavire jatkuu. Ässät päätti neljän ottelun tappioputkensa voittamalla HIFK:n tiistaina Porissa 2-1.

Sarjataulukossa HIFK putosi seitsemänneksi ja on enää neljä pistettä pudotuspeliviivan yläpuolella. Kymmentenä oleva Sport voitti Tampereella Ilveksen 4-2.

Kärpät on piristynyt, vaikka Kai Suikkaselle ei annettu potkuja. Tiistaina Kärpät tyrmäsi Raumalla Lukon 7-3. Seitsemäntenä oleva HIFK on Kärppiä enää viisi pistettä edellä.

HIFK:n tehottomuus hämmästyttää. Joukkue on tällä kaudella tehnyt 35 ottelussaan 71 maalia, mikä on kaikkein vähiten. Tappara on tehnyt 35 ottelussa 116 maalia.