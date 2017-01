Kun Leijonia viimeksi uhkasi b-sarja: Viinaa sekä kaksi tappiota DDR:lle!

Suomen miesten, naisten tai nuorten jääkiekkomaajoukkueet eivät ole koskaan pelanneet MM-kisoissa alemmalla sarjatasolla. 1990-luvulta lähtien Suomi on ollut jääkiekon mahtimaa ja viime kaudella Suomi voitti kultaa kaksissa nuorten MM-kisoissa. Siksi Nuorten Leijonien ajautuminen Montrealin kisoissa alle 20-vuotiaiden MM-kisojen karsintasarjaan olikin jättiyllätys.

Suomi säilytti sarjapaikkansa voittamalla karsintaotteluissa Latvian kahdesti. Suomen sijoitus turnauksessa oli yhdeksäs, mikä vielä 1990-luvun alkupuolella olisi tarkoittanut alemman sarjatason turnauspaikkaa. Suomen nuorten maajoukkueelle sijoitus on kaikkien aikojen heikoin ja miesten maajoukkuekin on viimeksi jäänyt yhtä heikolle sijalle 1955.

Viimeksi Suomea edustaneen joukkueen putoaminen pääsarjatasolta oli yhtä lähellä 34 vuotta sitten. Länsi-Saksassa pelatussa miesten MM-turnauksessa 1983 mukana oli kahdeksan joukkuetta. Seitsemänneksi sijoittunut Suomi säilytti sarjapaikkansa kolmen pisteen marginaalilla.

Länsi-Saksan kisoissa valmentaja Alpo Suhosen ja pelaajien kemiat eivät toimineet. Myös kuningas alkoholi oli kuvioissa mukana vapaa-ajalla ja peli oli välillä aikamoista kaaosta.

Pelaajamateriaalista homma ei ollut kiinni. Mukana oli esimerkiksi Matti Hagmanin ja Risto Siltasen kaltaisia nimimiehiä, jotka eivät yltäneet tasolleen. Siltanen lähetettiin kotiin alkoholin nauttimisen takia ennen turnauksen päättymistä ja Siltanen ilmoitti Iltalehden haastattelussa vielä 2013, ettei edelleenkään ole antanut Suhoselle anteeksi.

Alkusarjassa Suomi hävisi esimerkiksi Länsi-Saksalle 3-4 ja Itä-Saksalle eli DDR:lle 4-6. Suomi joutui neljän joukkueen alempaan loppusarjaan, jonka aloitti surkealla tappiolla DDR:lle lukemin 2-6.

Huhtikuun 29. päivänä 1983 pelattu ottelu Länsi-Saksaa vastaan oli Suomelle melkoinen kuolemanottelu. Suomi kesti kuitenkin paineet ja voitti Suomen kaatajana tunnetun Erich Kühnhacklin tähdittämän saksalaisjoukkueen 4-2.

Viimeisessä ottelussaan vapunpäivänä Italiaa vastaan Suomelle riitti 4-4 -tasapeli. Leijonat tasoitti merkityksettömän ottelun viimeisellä minuutilla ja Italian kanadalaismaalivahti Jim Corsi hakkasi mailansa säpäleiksi.

Vuotta aiemmin Helsingin ja Tampereen kisoissa USA oli yllättäen pudonnut b-sarjaan. Jos Länsi-Saksan kisoissa olisi Italian sijasta pelannut USA, olisi Suomi saattanut hyvinkin todennäköisesti tipahtaa b-sarjaan.

1980-luvun lopulla Leijonien putoamisen realistisuus karkasi yhä kauemmaksi. Jääkiekon MM-kisojen joukkuemäärä kasvoi 1992 kahteentoista. Vuodesta 1998 lähtien mukana on ollut 16 joukkuetta.

Suomen miesten MM-kisajoukkue on ilman NHL-vahvistuksiakin riittävän kova, ettei putoamista alemmalle sarjatasolle voi pitää enää realistisena. Nuorten kisoissa tilanne on toinen, kuten Montrealissa nähtiin. Mukana on vain kymmenen joukkuetta ja vahinko on mahdollinen.