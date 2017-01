Valioliigan otteluohjelmaa haukutaan epäreiluksi

Brittifutiksessa perinteistä pidetään kiinni muistakin syistä kuin pelkkien perinteiden takia. Joulunajan otteluruuhka on perinne, mutta nykyään se tuottaa Valioliigan kassaan valtavia rahasummia.

Yhdeksän päivän sisällä Valioliigassa on pelattu kolme ottelukierrosta. Ruuhka olisi tietysti kaikille sama, jos pelejä ei olisi siloteltu eri päiville. Mestaruudesta taistelevista joukkueista Arsenal pelasi ottelunsa kahdeksan päivän sisään, mutta Chelsealla oli yksi palautumispäivä enemmän.

Tiistaina Bournemouthin kanssa 3-3 -tasapeliin jääneen Arsenalin valmentaja Arsene Wenger ei tehnyt epäselväksi, että pitää sarjaohjelmaa epäreiluna.

- Bournemouth ansaitsee paljon tunnustusta, mutta meille oli liikaa haittaa siitä, että pelasimme kolme ja puoli päivää levännyttä joukkuetta vastaan. Me pelasimme sunnuntaina ja se vaikutti liikaa, Wenger ilmoitti lehdistötilaisuudessa.

Chelsean valmentaja Antonio Conte ei allekirjoita väitettä, että Chelsea saisi konkreettista etua.

- Toistan, etten itse vastaa sarjaohjelmasta. Se on yksinkertainen vastaus. Etunamme on, että meillä on Tottenhamin kanssa yksi lepopäivä enemmän. Se on etumme, jos edusta voi ylipäätään puhua. Minulle edut ovat muita kauden aikana tapahtuvia asioita eri tilanteissa, mutta ei tämä, Conte sanoi.

Conten mukaan vastustajat ovat Chelsean menestyksestä kateellisia.

- Muiden joukkueiden valmentajat ovat vihaisia sijoituksestaan eivätkä sarjaohjelmasta. Mutta tällaista tapahtuu myös Italiassa. En ole pettynyt. Tämä on normaalia, Conte sanoi.

Kommenttinsa Conte antoi ennen keskiviikon derbyä Tottenhamia vastaan. Tottenham voitti Chelsean 2-0 ja samalla katkesi Chelsean 13 ottelun voittoputki. Chelsea sivusi ennen keskiviikon tappiotaan Arsenalin nimissä ollutta yhden kauden voittoputkiennätystä Valioliigassa, mutta uusi ennätys jäi tekemättä.

Valioliigan viihdearvolle Chelsean tappio teki hyvää. Chelsea toki johtaa sarjaan viiden pisteen turvin, mutta kuusi kärkijoukkuetta on nyt kymmenen pisteen sisällä. Toisin kuin viime kaudella, ei Leicesterin kaltaisia yllättäjiä kärkijoukossa kuitenkaan ole. Mestaruutta puolustava Leicester on sijalla 15 ja joutuu taistelemaan sarjapaikastaan.

Mitä joulunajan otteluruuhkaan tulee, pidetään sitä yhtenä syynä Englannin jalkapallomaajoukkueen alisuorittamiseen arvoturnauksissa. Pelaajat ovat kauden jälkeen väsyneitä, kun talvitaukoa ei ole. Esimerkiksi Saksan Bundesliigan yli kuukauden talvitaukoa pidetään merkittävänä menestystekijänä Saksan maajoukkueelle pelaajien saadessa palautumisaikaa.

Raha kuitenkin ratkaisee, eivätkä valitukset liian tiukasta peliohjelmasta ole johtaneet toimenpiteisiin. Brittifutis tahkoaa tv-oikeuksilla valtavia rahasummia esimerkiksi Kiinasta.