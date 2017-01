Jokerit juhli entisten NHL-tähtien kaatamista

Hartwall-areenalla oli loppiaisaattona lhieno tunnelma. Jokereiden ja SKA Pietarin ottelua oli saapunut seuraamaan 12 929 katsojaa ja yleisö eli hienosti mukana ottelussa. Pelaahan SKA:n riveissä Pavel Datsjukin ja Ilja Kovaltshukin kaltaisia entisiä NHL-jyriä.

Jokerit onnistui voittamaan. KHL:n kärjessä oleva SKA taipui 2-3.

- Hyvä lätkämatsi kaiken kaikkiaan. Hienoa oli pelata. Paljon yleisöä. Ihan hyvä peli meiltä kyllä, Jokereiden hyökkääjä Marko Anttila sanoi Uudelle Suomelle.

Jokerit onnistui taktisesti erittäin hyvin.

- Valmentaja painotti, että niiden hyökkäys lähtee hanakasti ylöspäin. Täytyy pitää se meidän oma viisikko hyvin kasassa, ettei pakkien ja hyökkääjien välimatkat veny, koska niillä lähtee kaksi pelaajaa aika nopeasti sinne ylös, Anttila sanoi.

- Mun mielestäni noudatettiin koko peli aika hyvin meidän suunnitelmaa ja tänään se toimi hyvin. Kamppailupelaaminen oli siellä ja silloin me voidaan voittaa, Anttila jatkoi.

Jokereiden avausmaalin tehnyt Pekka Jormakka myönsi SKA:n kaltaisen joukkueen sytyttävän.

- Pakko se on myöntää, että kun tietää, keitä siellä on vastassa, ja pikkupoikana on ihaillut niitä kavereita, kun ne ovat pelanneet NHL:ssä, niin kyllä se energiaa tuo, kun niitä vastaan pääsee pelaamaan, Jormakka kommentoi.

SKA Pietarin puolustus ei näyttänyt maailman huipputason puolustukselta. Pietarilaisten pakeilta nähtiin välillä omituisiakin ratkaisuja.

- Kyllähän noi on hyökkäyspäässä erittäin vaarallinen joukkue, mutta onko ne sitten niin hyviä puolustamaan? Ovat tottuneet pelaamaan kaverin hyökkäyspäässä. Hirveästi heidän ei tarvitse siellä omissa pelata. Siellä on kyllä aina iskun paikka niitä vastaan, Jormakka totesi.

Jokereiden puolustuspeli toimi hyvin varsinkin kolmannessa erässä. Erikoiset tuomariratkaisutkaan eivät Jokereita kaataneet.

- Kaveri painoi päälle, mutta hyvin puolustettiin tuo loppu niin kuin voittavan joukkueen pitää puolustaa, Jormakka arvioi.

Jokereilla on ollut vaikeita aikoja. Kärkijoukkueen kaataminen tuonee uskoa loppukauteen.

- Kyllä varmasti antaa itseluottamusta, kun pystyttiin kaatamaan heidät. Viimeksi kun täällä pelattiin SKA:ta vastaan, niin hävittiin rankkareilla. Tänään pystyttiin ottamaan täydet kolme pistettä. Kyllä tää joukkue näyttää semmoista henkistä kanttia, vaikka on ollut vähän vaikeampia aikoja. Silti joukkue pystyy voittamaan ihan kenet vaan, Jormakka sanoi.

Ottelusta ei tullut Jokereille pelkästään hyviä uutisia. Voittomaalin tekijä Antti Pihlström loukkaantui ja käveli ottelun jälkeen kainalosauvoilla.

- Loukkaantuminen, kommentoi Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen happamana.

Kun Jaloselta tiedusteltiin, oliko alaraajavamma, vastasi Jalonen myöntävästi.

- Näin voisi sanoa, eikä välttämättä ihan pienikään. Ei ihan lähiaikoina nähdä.

Jalonen pelkää, että Pihlströmin kausi olisi ohi.

- Se (vamma) taisi tulla vähän aikaisemmin. Loukkaantuneena pelasi siinä voittomaalin tehdessään, toivottavasti ei kautta päättäessään, mutta ei taida siitä kaukaa liikuta.

Seuraavaksi Jokerit saa kotiotteluissaan vieraaksi kaksi heikompaa joukkuetta. Lauantaina vastassa on Severstal Tsherepovets ja maanantaina Lada Togliatti.

- Pitäisi valmistautua ihan samalla lailla. Meillä on ollut vaikeuksia pitää sitä koko 60 minuuttista kasassa heikompia vastaan. Täytyy pelata samalla intensiteetillä kuin tänään ja pitää se paketti hyvin kasassa, ettei lähdetä höntyilemään siellä. Ne ei pääse silloin maalipaikoille, Anttila kommentoi tulevista matseista.