HIFK rikkoi oudon kirouksen, viime keväänä viimeksi vastaavaa

Helsingin IFK kaatoi torstaina jääkiekon SM-liigassa Mikkelin Jukurit 4-1-lukemin. Kyseessä oli hämmästyttävästi vasta ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun HIFK onnistui tekemään yli kolme maalia kotonaan. Edellisen kerran HIFK oli onnistunut tekemään kotihallissaan liigapelissä yli neljä maalia viime kevään finaalisarjassa Tapparaa vastaan.

HIFK:n koko kauden kuva on helppo tiivistää loukkaantumisista ja maalintekovaikeuksista johtuvaan alakuloon. Torstaina kotijoukkue iloitteli kuitenkin neljä näyttävää maalia. Aukesivatko mestarisuosikin ruosteiset maalihanat paukkupakkasten myötä?

- Totta kai luotetaan siihen, että aukesi. Siihen vielä ylivoimamaalikin kaupan päälle, eikä siinäkään mennyt niin kauan kuin viimeksi. Isoja onnistumisia. Tästä pitää nauttia, ei näitä liikaa meillä ole ollut. Jukurit on kova tekemään töitä. Se tuli mun mielestä sieltä perusduunin kautta se voitto tänään, HIFK-kapteeni Arttu Luttinen sanoi Uudelle Suomelle.

HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänenkin iloitsi maaleista, joskin hän olisi kaivannut niitä vielä nähtyä enemmänkin. Hyvää oli kuitenkin Törmäsen mukaan se, ettei helsinkiläisten peli sulanut missään vaiheessa. Paketti pysyi kasassa koko pelin.

- Ei tullut (sulamista) joo. Se oli hyvä. Olisin kaivannut vielä lisääkin maaleja kolmannessa erässä, mutta hyvä näin. Neljä tehtyä maalia on aina hyvä ja yksi päästetty, niin se riittää, Törmänen iloitsi.

Mitään lukkoa Törmänen ei kuitenkaan nähnyt auenneen.

- Jukurit aukesi tänään, ei lukko. Se oli hyvä. Kuten sanoin, olisin kaivannut vielä siihen loppuun sitä, että oltaisiin jaksettu rutistaa vielä viides ja kuudes maali, kun se aukesi ja siinä olisi ollut ne paikat. Se oli hyvä asia, kyllä ne maalit aina itseluottamusta tuo. Vaikkapa tuolle äijällä tuossa. Kyllä ne tekee aina hyvää ne maalit ja onnistumiset, Törmänen sanoi viitaten vieressä olleeseen HIFK-kapteeni Arttu Luttiseen.

HIFK:lta onnistuivat torstai-iltana monet avainpelaajat. Luttisen lisäksi maalin mieheen iskivät kauden ensimmäisen osuman viimeistellyt Saku Salmela, Lennart Petrell sekä kovaan maalivireeseen yltynyt ykköstähti Juhamatti Aaltonen. Kauden toisen maalinsa viimein saaneen Luttisen tuuletuksestakin näki, että nyt maistui hyvälle.

- Kyllä siitä pitää iloita, kun saa onnistumisia. Onhan tässä paikkoja ollut. Porissakin oli varmaan kolme paikkaa, mistä olisi voinut tehdä maalin ja kuten sanoit, niin ensimmäisessä erässä luulin, että rystynosto menee maaliin, mutta se meni suoraan Rajaniemen rällään. Puolittainen läpiajokin oli. En tiedä, menikö se suoraan ohi vai osuiko tolppaan. Totta kai on hirveä halu tehdä maaleja ja saada onnistumisia. Nyt vielä se onnistuminen toi joukkueelle voiton, niin onhan tässä itselläkin parempi mieli ilman muuta, Luttinen sanoi.

HIFK:n peli-ilme oli torstaina yhtä raikas kuin kireä pakkassää ulkona. Luttinen uskoo, että maalihanojen aukeaminen tuo joukkueelle entisestään lisää virtaa.

- On se iso asia. Totta kai jokainen meistä on yksilö tuolla kopissa, mutta jokainen meistä kaipaa niitä onnistumisia ja sitä kautta parempaa fiilistä. Tällaisesta pitää aina joukkueena nauttia, vaikka itse ei onnistuisikaan, mutta voitto saatiin. Se on ihan eri asia tulla huomenna hallille ja lähteä treenaamaan kohti seuraavaa peliä. Ehkä koutsikin on vähän iloisempi ja jaksaa antaa enemmän posia. Niin se vaan menee. Me kuitenkin pelataan tulosurheilua ja mieli on väkisinkin vähän apea, kun se homma ei luista niin kuin haluaisi, Luttinen pohti.

Juhamatti Aaltonen oli kesän ykköshankintoja HIFK:ssa ja myös koko SM-liigassa. Kahdessa edellisessä kotipelissä Aaltoselta on nähty niitä otteita, mitä on ollut lupa odottaa koko kauden ajan. Aaltonen myöntää, ettei alkukausi ole mennyt suunnitelmien mukaan. Osumat helpottivat, vaikka Aaltonen ei mistään kivireestä hartioilla haluakaan puhua.

- En mä nyt tiedä, onko siellä nyt mitään sen kummempaa ollut hartioilla. Eihän me tietenkään kovin hääppöisesti olla pelattu. Ehkä sellainen on ollut hartioilla, kun hävitään pelejä koko ajan. Tietenkin se tuntuu tosi hyvältä, että saadaan voittoja ja maaleja myös, Aaltonen totesi Uudelle Suomelle.

Juhamatti Aaltonen on hankittu HIFK:hon tekemään maaleja. Vastuutaan pohjoisen poika ei halua paeta. Hän tietää, että maaleja pitää tulla.

- Sitä vartenhan täällä ollaan, että maaleja pitäisi tehdä. Kun paljon saa pelata, niin jonkinlainen tulosvastuuhan se on. Hyvä, että nyt osuu. Toivottavasti se nyt kestää sitten pitkälle kevääseen asti, Aaltonen maalaili.

Liiganousija Jukurit kävi hakemassa edelliseltä Helsingin vierailulta täydet pisteet. Sama oli mikkeliläisillä mielessä varmasti nytkin, mutta HIFK oli valmiina haasteeseen.

- Töitähän he tekevät. Siitä he eivät varmasti luovuta. 60 peliä runkosarjassa ja he painavat joka ilta loppuun asti. Tuo joukkue on hyvä mittari. Sieltä ei saa mitään ilmaiseksi. Vähän tietysti harmittaa se, että Niken (maalivahti Bäckström) nolla meni tuossa lopussa. Olisi ollut hieno pitää nolla loppuun asti. Muuten olen erittäin tyytyväinen, Luttinen linjasi.

HIFK on kaivannut torstain kaltaista iltaa pitkin kautta. Luttisen rooli kapteenina on valtava. Hän tiedostaa tarkkaan oman roolinsa. Paniikista ei kukaan HIFK:ssa ole puhunut edes vaikeiden aikojen keskellä.

- Totta kai mä uskon noihin jätkiin, ketä meillä tuolla on. Mun pitää yrittää saada niistä niitä parhaita puolia esiin. Totta kai omassa pelissä on ollut paljon tekemistä ja sitä olen yrittänyt parantaa kanssa, mutta sanotaan näin, että nyt noiden loukkaantumisten jälkeen alkaa pikkuhiljaa olemaan ihan kiva liikkua tuolla jäällä. Se auttaa myös sitä, että pystyy enemmän olemaan myös muita varten, kun se oma peli luistaa.

HIFK katkaisi torstaina kolmen ottelun tappioputkensa ja nousi samalla SM-liigassa takaisin kuuden parhaan joukkoon. Torstain kierroksella voittoihin ylsivät myös kärkijoukkue Tapparan yllättänyt Ilves, KalPa, JYP, HPK, SaiPa sekä Ässät. SM-liiga jatkuu lauantaina kuuden ottelun kierroksella.

Jääkiekon SM-liiga torstaina:

HIFK-Jukurit 4-1 (1-0, 1-0, 2-1)

KalPa-TPS 2-1 ja. (1-0, 0-1, 0-0, 1-0)

Lukko-JYP 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)

Pelicans-HPK 2-6 (2-3, 0-3, 0-0)

Sport-SaiPa 2-3 vl. (1-0, 0-0, 1-2, 0-0, 0-1)

Tappara-Ilves 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Ässät-Kärpät 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)