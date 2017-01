Suomen mäkihypyssä valoa?

Keski-Euroopan mäkiviikolla suomalaisodotukset eivät olleet korkealla. Olihan mukana vain kaksi suomalaishyppääjää, joista vain toinen, Jarkko Määttä, oli tällä kaudella yltänyt maailmancupin pisteille.

Oberstdorfin ja Garmisch-Partenkirchenin kisoissa Määttä ja Aalto eivät yltäneet pisteille. Itävallan puolella meno yltyi paremmaksi. Yhden kierroksen tynkäkisaksi kutistuneessa Innsbruckin kisassa Määttä oli peräti 14:s ja kiertueen päätöskisassa Bischofshofenissakin Määttä ylsi maailmancupin pisteille sijoituksen oltua 30:s.

-Vähän oli vaikeampi päivä, joutui miettimään. Toinen kierros oli huhujen mukaan (valmentajien kanssa katsottiin) teknisesti parempi, mutta vähän oli kontrolloitu liike, eikä vapautunut. Pienistä asioista kiinni, joilla on sitten isompi merkitys tuohon pituuteen, Määttä sanoi Bischofshofenin kisastaan Hiihtoliiton tiedotteessa.

Mäkiviikon loppupisteissä Määttä oli 33:s, mikä oli parempi tulos kuin uskallettiin odottaa. Määtän perustaso vaikuttaisi talven edetessä kohentuneen.

- Koko mäkiviikon meni hyppy eteenpäin verrattuna siihen, mitä se oli, kun Oberiin tultiin. Siihen voi olla tyytyväinen. Jatketaan tästä, mihin jäätiin. Tehdään töitä hypyn eteen, ei muu auta, Määttä tiivisti.

Aalto ei saavuttanut mäkiviikolta maailmancupin pisteitä. Kiertueen kokonaispisteissä hän oli 53:s.

Suomen mäkihypyn taso on ollut viime aikoina niin kehnoa, että Määtän pistesijoihin on syytä olla tyytyväinen. Kaikki positiiviset merkit on syytä ottaa vastaan ilolla, koska perinnelajia mäkihyppyä uhkaa Suomessa kuolema sukupuuttoon.

Mäkiviikko päättyi puolalaisjuhliin. Sotshissa kaksi olympiakultaa voittanut Kamil Stoch liiteli voittoon Bischofshofenissa ja saavutti myös uransa ensimmäisen mäkiviikon kokonaiskisan voittonsa. Piotr Zyla oli mäkiviikon kokonaispisteissä toinen ja varmisti Puolalle kaksoisvoiton. Norjan Daniel Andre Tande oli mäkiviikon pisteissä kolmas.