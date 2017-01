Oliko Matti Nykänen yli-ihminen?

Urheilulehden toimittaja Tuomas Virtanen kirjoitti työnantajansa Suomi 100 vuotta -julkaisuun mielenkiintoisen artikkelin Matti Nykäsestä. Moinen analyysi on tervetullut, koska Nykäsen kaiken menestyksen ja kohujulkisuuden jälkeen asiallisemmat analyysit hänen uransa menestyksen syistä ovat jääneet taka-alalle.

Nykästä on analysoitu Suomessa hyppääjänä ”yli-ihmiseksi”, joka elämänhallintaongelmiensa joutui toiseen ääripäähän. Tosiasiassa Nykänen ei ollut urheilijana yli-ihminen. Hän oli vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Kuten Virtanenkin jutussaan tekee selväksi, ei Nykänen olisi noussut huipulle ilman Matti Pullia. ”Maisteri” Pulli teki 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla arvokasta tutkimustyötä, jota suomalaisessa mäkivalmennuksessa hyödynnettiin. Olihan Suomen mäkihypyn taso pudonnut 1960-luvun lopulla maailman kärkimaiden tasosta.

Korjausliike Suomen menestyksessä tapahtui 1970-luvun lopulla jo ennen Nykästä. Hyppääjätyyppinä Nykänen oli kuitenkin aikaansa edellä.

Vuoden 1978 maailmanmestari Tapio Räisänen ja 1980 olympiavoittaja Jouko Törmänen näyttävät YouTube-videoissa pönäköiltä. ”Läskiä” heillä ei kuitenkaan ollut, vaan ”pönäkkyys” johtuu lihaksikkuudesta. Vielä 1970-luvun lopulla mäkihyppääjät rakensivat lihasmassaa.

Masa-Hiireksi kutsuttu Nykänen oli ruumiinrakenteeltaan aivan erilainen.

- Kuka tuo ruipelo on?, kysyi valmentajanakin kunnostautunut ex-huippuhyppääjä Eino Kirjonen 1970-luvun loppupuolella Pullilta junioriharjoituksia seuratessaan.

Kun Pulli vastasi, että Matti Nykänen, ilmoitti Kirjonen, että jos jostain hyppääjästä tulee huippu, niin Nykäsestä.

Pulli ja Kirjonen olivat edellä aikaansa ja tiesivät, mihin suuntaan mäkihyppy kehittyisi. Pullin opeilla ja armottomalla harjoittelulla Nykänen kehittyi ylivoimaiseksi maailman ykköseksi, vaikka ei ennen teini-ikää ollut pärjännyt juniorikisoissa.

Nykänen ei ollut hyppääjänä yli-ihminen, kuten Virtanenkin jutussaan esittää. Kiistattoman lahjakas hän kuitenkin oli.

Nykäsellä oli aikana ennen v-tyyliä miltei ainutlaatuinen lentämisen taito, mikä johtui hänen nilkkojen rakenteestaan. Nykänen pystyi kireillä siteillä hallitsemaan lentäessään suksensa paremmin ja löysi niille juuri oikean paikan vartalon sivuilta. Nykäsen kovimmalla kilpakumppanilla Jens Weissflogilla oli vastaava taito.

Nykänen oli käytännössä ammattilainen. Kansakoulun jälkeen hän keskittyi vain mäkihyppyyn aikana, jolloin mäkihyppy oli vielä amatöörilaji. Oli loogista, että mäkihypyn murrosten keskellä lajin amatööriaikojen viimeisellä vuosikymmenellä Nykänen voitti 18-vuotiaana maailmanmestaruuden.

Yksityiselämän ongelmat tulivat nopeasti kuvaan mukaan. Itsepäinen nuorukainen teki, mitä häntä huvitti. Hän oli niin ylivoimainen, ettei hänen tarvinnut harjoitella edes täysillä.

Nykänen voitti Oslon 1982 hernerokkasumun MM-kultansa jälkeen Sarajevossa 1984 olympiakultaa sekä hopeaa. Seefeldin MM-kisoissa 1985 Nykänen voitti suurmäessä pronssia ja Oberstdorfin 1987 MM-kisoissa normaalimäessä hopeaa. Oberstdorfin kisojen kautena Nykäsen yksityiselämä ajautui sivuraiteille, joten MM-hopea pienessä mäessä oli olosuhteisiin nähden todella kova tulos.

Mahdollisesti Nykänen olisi juhlinut Seefeldissä ja Oberstdorfissa joukkuemäen kultamitalien ohella myös henkilökohtaisten kisojen mestaruuksia, jos olisi harjoitellut intohimoisemmin. Tuohon aikaan Nykänen oli muita niin paljon edellä, että varaa oli juhlia rajusti kauden aikanakin.

Calgaryn olympiakisoja edeltävänä kesänä 1987 Nykänen tajusi, ettei voittaisi olympiakultaa, ellei harjoittelisi kovemmin. Pulli muistelee Voittohyppy-kirjassaan, että Nykänen koki nuoren kyvyn Ari-Pekka Nikkolan uhakseen.

Harjoiteltuaan tosissaan, oli Nykänen aivan ylivoimainen. Hän voitti Calgaryssa 1988 kaiken mahdollisen ja hallitsi sitä kautta suvereenisti.

Nykänen voitti maailmancupin neljä kertaa ja mäkiviikon kahdesti. Hän voitti 46 maailmancupin osakilpailua, joista 44 Calgaryn olympiavuoden 1988 kevääseen mennessä. Ilman yksityiselämänsä ongelmia hän olisi voinut olla ylivoimainen Calgaryn kisojen jälkeenkin.

Virtanen väittää, että Nykänen putosi huipulta, koska muut saivat hänet kiinni, eikä siitä syystä, että Nykänen juhli. Tämä ei pidä paikkaansa.

Calgaryn kisojen jälkeen Nykänen ei jaksanut harjoitella enää intohimoisesti. Lahden MM-kisoissa 1989 hän saavutti joukkuekullan ohella vielä suurmäen pronssin, mutta kaudella 1989-90 putoaminen maailman kärjestä oli väistämätöntä. Vuoden 1990 lentomäen MM-hopeaa voi Nykäsen ongelmia ajatellessa pitää jo ihmeenä.

Nykäsen maajoukkueura päättyi joulukuussa 1991, kun hän ei viitsinyt lähteä b-maajoukkueen mukana Japanin kisoihin. Tuolloin Nykänen tajusi, ettei voisi menestyä Albertvillen 1992 olympiakisoissa, koska v-tyyli teki läpimurtonsa.

Jens Weissflogilla oli vaikeuksia v-tyylin kanssa, mutta intohimoisella harjoittelulla hän palasi huipulle ja voitti Lillehammerissa 1994 olympiakultaa. Nykäsellä olisi ollut edellytyksiä samaan, mutta pitkäjänteisyyttä v-tyylin opetteluun ei enää löytynyt. Yksityiselämän ongelmat ja vaikea persoonallisuus olivat tärkeinä tekijöinä Nykäsen uran aikaisessa päättymisessä 28-vuotiaana.

Nykänen oli myös hypännyt liian pitkälle liian monta kertaa. Kropan sietokyky tuli 1990-luvun alussa väistämättä vastaan.

Nykypäivänä Nykänen ei nousisi yhtä helposti huipulle. Mäkihypystä on tullut rahakasta huippu-urheilua, jossa kilpailu on paljon kovempaa.

Fyysisten ominaisuuksiensa ja harjoittelumääriensä suhteen kaikki nykyiset huippuhyppääjät ovat Nykäsen tasoa ellei parempiakin. Janne Ahosta on pidetty Nykästä lahjakkaampana urheilijana.

Vaikka Nykästä säälitään, ei hänen elämäänsä voi todellakaan pitää tragediana. Hän on Suomen rakastetuimpia urheilusankareita, joka on tienannut vuodessa satojatuhansia euroja käytännössä vain sen takia, että on Matti Nykänen.

Huipulla ollessaan Nykänen ei vain tienannut mäkihypyllä merkittäviä summia. Kovat rahapalkinnot tulivat lajiin vasta 1990-luvulla.

Mikäli Nykänen olisi saavuttanut menestyksensä 2000-luvulla, olisi hän tienannut pelkkinä palkintorahoina noin neljä miljoonaa euroa. Siihen päälle olisivat tulleet vielä sponsoritulot. Tosin 2000-luvulla Nykänen ei olisi ollut yhtä ylivoimainen.