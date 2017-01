SM-liigan kauden kovimmalla yllättäjällä menee lujaa

KalPa ei jääkiekon Liigan kausiennakoissa luettu suosikkien joukkoon. Pelaajamateriaalin arvioitiin tuskin riittävän edes säälipudotuspeleihin. Valmentaja Pekka Virran kiekkokontrolliin perustuva pelitapa ei edelliskaudella ollut tuottanut kunnon tuloksia.

Kaudesta on pian takana kaksi kolmannesta ja KalPa on sarjataulukossa toisena. 37 ottelustaan KalPa on voittanut 23 ja hävinnyt varsinaisella peliajalla ainoastaan kuusi. Voitettuaan lauantaina Hämeenlinnassa HPK:n 2-1, on KalPa enää kolme pistettä kärkijoukkue Tapparaa perässä.

Huomattavasti nimekkäämmillä joukkueilla operoivista seuroista HIFK on KalPaa jäljessä 20, Kärpät 27 ja sarjajumbo Lukko peräti 35 pistettä.

KalPan menestys on virkistävä juttu. Besserwisser-toimittajat ja kaiken maailman kiekkohipsterit saavat nenilleen. Aiemmin parjattu Virta voi vinoilla arvostelijoilleen kunnolla.

KalPa vahvisti lokakuussa, ettei Virta jatka ensi kaudella seuran valmentajana. Hänet korvaa seuraomistaja Sami Kapanen. Vahvistamattomien tietojen mukaan valmentajaratkaisu olisi johtunut taloudellisista syistä.

Virta on huhujen mukaan menossa Lukkoon. Raumalla tämä kausi on mennyt penkin alle ja tuottanut jo valmentajavaihdoksen Kari Heikkilän korvattua Juha Vuoren. Lauantaina Lukko voitti TPS:n Turussa rankkareilla 3-2, mutta on sarjassa yhä viimeisenä.

Kärppien nousujohteinen vire jatkuu joukkueen voitettua SaiPan 5-2. Kärpät on sarjassa yhdeksäntenä.

Muista kauden alisuorittajista JYP voitti Vaasassa Sportin 5-2 ja HIFK löi Kouvolassa KooKoon voittolaukauskisan päätteeksi 3-2.

Pelicans voitti Ilveksen Tampereella 4-3 ja nousi viidenneksi HIFK:n edelle. Sarja on tasainen, sillä sijoilla 5-15 olevat joukkueet ovat 15 pisteen sisällä.