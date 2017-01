Patrik Laine ”tyrmättiin”, sai opetuksen

Patrik Laine sai lauantaina Buffalossa kovan tällin. Jake McCabe taklasi häntä keskialueella ja Laineen peli päättyi siihen.

Laine oli jään pinnassa pitkään, kunnes hänet autettiin pukusuojaan. Hänen seurakaverinsa hyökkäsivät tietysti joukolla McCaben kimppuun.

Taklaus oli puhdas. Laine voi syyttää vain itseään, koska ei pitänyt päätään ylhäällä. Kokemattomuus kostautui.

- Ei uutta tietoa (Laineen vammasta). Minulla ei ole ongelmaa taklauksen kanssa. Jotkut taklaavat päähän. Tuo tuli ihan suoraan edestä kohti, Winnipeg Jetsin valmentaja Paul Maurice sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Laine kärsi Winnipeg Sunin mukaan mahdollisesti aivotärähdyksen, mutta hänen nähtiin kävelevän bussiin kuulokkeet korvillaan. Vaikuttaisi siltä, ettei tälli olisikaan ollut niin paha kuin pelättiin.

Ennen tälliään Laine ehti syöttää tanskalaispelaaja Nikolaj Ehlersin maalin ja kasvatti pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi. Laine on 42 ottelussa kerännyt tehopisteet 21+16=37. Hän on NHL:n pistepörssissä 13. tilalla ja johtaa yhä tulokkaiden sekä suomalaispelaajien pistepörssiä. Maalipörssissä Laine on kolmantena.

Winnipeg Jetsille Laineen pidempi poissaolo olisi paha takaisku. Onhan Laine joukkueen sisäisen pistepörssin ykkösenä ja hänen tehojaan tarvittaisiin seuran ollessa pudotuspeliviivan alapuolella.

Buffalo Sabres voitti Winnipeg Jetsin lauantaina 4-3. Laineen maalisyöttö ja Joel Armian maali eivät riittäneet Jetsille.

Armia oli syksyllä pidemmän aikaa sivussa loukkaantumisen takia, mutta on paluunsa jälkeen ottanut paikkansa Jetsin kokoonpanossa. Hän on 17 ottelussa kerännyt tehopisteet 2+3=5.