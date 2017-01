Kiinaan matkaava Jokerit kompastui Ladaan

Jokerit etenee KHL:ssä erikoisesti. Viime torstaina joukkue päihitti Helsingissä kärkijoukkue SKA Pietarin. Lauantaina tuli kuitenkin takkiin häntäpään joukkueelta Severstal Tsherepovetsilta, ja maanantaina Lada Toljatti oli Jokereita Helsingissä parempi rankkarikisan päätteeksi 4-3.

Jokerit hallitsi peliä kyllä selvästi. Rankkarikisassakin tahkottiin 17 vetoa epäonnistunutta vetoa. Ainoa onnistuja oli Ladan Georgi Belusov.

- Oli tänään tämmöinen peli. Kova taistelu pisteitä ja tultiin takaa rinnalle, mutta ei päästy ohi. Tappio tietenkin harmittaa, kommentoi Jokereiden Tommi Huhtala.

Ottelun hahmo oli Ladan maalivahti Ilja Ezhov.

- En tiedä paljonko torjui. Kyllä me saatiin sitä painetta maalilla, jota haettiinkin. Oli äijääkin hyvin maalilla. Ei onneksi tuskastuttu siinä, vaikka ei saatu parissa erässä paikoista sisään. Kolmannessa saatiin sitten. Viisi-viisi peli oli ihan hyvin hallussa, Huhtala totesi.

Jokereiden pudotuspelipaikka ei todellakaan ole varma. Pudotuspeliviivan alapuolella oleva Vitjaz Podolsk vaanii viiden pisteen päässä.

- Se on oma hiihto, niin sanotusti, on se tärkein. Tänään taisteltiin kyllä kovaa ja jätettiin kaikki tonne kentälle. Siitä se ei ollut kiinni. Pitää vaan luottaa, että se kova työ tuo sitä tulosta. Kaikki kentälle vaan, kommentoi Huhtala kysyttäessä, miksi heikompia joukkueita vastaan ei tule voittoja.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen harmitteli tuhlattuja maalipaikkoja.

- Kyllä noista paikoista pitää tehdä enemmän maaleja. Toisen erän maalipaikat olivat meille 15-1, mutta hävisimme erän 0–1. En edes kehtaa sanoa, kuinka paljon maalipaikkoja meillä oli koko ottelussa, mutta kirkkaasti eniten tällä kaudella, Jalonen sanoi.

Keskiviikkona Jokerit matkaa Pekingiin. Siellä vastaan tulee Red Star Kunlun.

- Mielenkiintoista. En ole henkilökohtaisesti ikinä käynyt Kiinassa. Saa nähdä, mikä meitä siellä odottaa. Kova KHL-joukkue ainakin, sanoi Huhtala.

Aikaerossa on omat haasteensa. Jokerit pysyttelee kolmen pelin Kaukoidän reissullaan Suomen ajassa.

- Huomenna illalla lähdetään. Sinne päin mentäessä se aikaero on haastava. Ei tarvitse yöllä pelata, vaan pelataan ”aamulla”. Siinä mielessä se on ihan ok meille, Huhtala sanoi.

- Mielenkiinnolla odotan. Hauska nähdä, mikä siellä on meininki niin sanotusti. Minkälainen vastaanotto ja onko halli täynnä, onko ihmiset löytäneet hallille. Tärkeintä on tietysti, että voittoa lähdetään hakemaan siltä reissulta. Niitä voittoja pitää raapia, Huhtala päätti.