Jalkapallon MM-kisapaikalle ”inflaatioarvo”, Suomikin mukaan?

Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA päätti tiistaina laajentaa jalkapallon MM-turnauksen 48 joukkueen turnaukseksi. Vielä Venäjällä 2018 ja Qatarissa 2022 turnaus pelataan 32 joukkueen formaatilla. Laajennettu MM-turnaus pelataan ensi kertaa 2026.

Joukkuemäärän kasvaessa turnausformaatti tietysti muuttuu. 2026 lähtien joukkueet jaetaan 16 kolmen joukkueen alkulohkoon. Jokaisesta lohkosta jatkoon pääsee kaksi joukkuetta, jotka jatkavat turnausta pudotuspelivaiheessa. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella pelataan 16 ottelua.

MM-turnauksen ottelumäärä kasvaa nykyisestä 64:stä 80:een. Raha ei ollut laajentamisprosessissa vähäpätöisin tekijä FIFA:n tienatessa laajennetulla MM-turnauksella jopa miljardin euron lisäpotin.

Laajennettua MM-turnausta on vaadittu erityisesti Afrikasta ja Aasiasta, koska nykyisessä formaatissa molemmilla maanosilla on hyvin pieni joukkuekiintiö. Euroopan ja Amerikan osanottajien määrääkään ei voinut enää vähentää, joten MM-turnausta laajentamalla FIFA pitää jäsenensä tyytyväisinä.

FIFA:ssa on yli 200 jäsenmaata ja valtaosa niistä jää edelleen MM-turnauksen ulkopuolelle. Laajennetun MM-turnauksen kritisoijat pitävät 48 joukkueen määrää kuitenkin liian suurena. Turnauksen hohdokkuuden on arvioitu perustuvan siihen, että sinne pääsy on vaikeaa.

Toisaalta jalkapallo on koko maailman peli ja pienemmillä jalkapallomailla on kisapaikan suhteen enemmän toivoa. Jopa Suomella voisi olla saumoja päästä MM-kisoihin.

Jalkapallon EM-turnauksen laajentamista 24 joukkueen turnaukseksikin arvosteltiin, mutta viime kesänä Ranskassa pelattu turnaus oli monellakin tavalla menestys. Kritiikkiä herätti vain alkusarja, kun 24 joukkueesta jatkoon pääsi 16 joukkuetta ja huonommat joukkueet keskittyivät varjelemaan omaa maaliaan.

Laajennetussa MM-turnauksessa alkusarjassa ei ole varaa varmisteluun, kun turnaus voi olla ohi kahdessa ottelussa. Tosin sopupelienkin vaara on olemassa, jos viimeisessä alkusarjaottelussa kahdella joukkueella olisi mahdollisuus varmistaa jatkopaikkansa tasapelillä.

Aika näyttää, miten uusi formaatti onnistuu. Se on ainakin varmaa, että jalkapallo kasvattaa suosiotaan. Aasian ja Afrikan vaurastuessa jalkapallobisnes on maailmassa entistä merkittävämmässä roolissa ja niiden joukkuemääriä kasvattamalla MM-turnauksesta tienaa lisää rahaa.