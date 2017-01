Patrik Laineen hypetys voi jatkua, ensimmäinen suomalainen sitten Selänteen

Patrik Laine on valittu tammikuun lopulla Los Angelesissa pelattavaan NHL:n tähdistöotteluun. Laine on historian toinen tähdistöpeliin valittu NHL:n suomalaistulokas. Aiemmin moisen kunnian on saanut Teemu Selänne 1993.

Tähdistöpelissä nähdään tänä vuonna kaksi suomalaista. Valituksi tuli myös Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask. Hänen valintansa ei ollut yllätys.

Laineelta jäi tähdistöottelun vapaa viikonloppu väliin, mutta hän saa ihan mukavan korvauksen. Laineelle maksetaan tähdistötapahtumaan osallistumisesta bonusta 212 500 Yhdysvaltain dollaria.

Laineen tulokassopimuksen kausipalkka on 925 000 dollaria. Erinäiset bonukset, kuten 20 maalin rajan rikkominen kasvattanee hänen tilipussiaan huomattavasti. Nykymenolla Laineen peruspalkkakin tulee varmasti moninkertaistumaan, kun uudesta sopimuksesta neuvotellaan.

NHL:n tähdistötapahtuma on eräänlainen pelleilytapahtumakin, mutta tuo sarjalle myös näkyvyyttä, koska all-star -jutuilla on Pohjois-Amerikassa pitkät perinteet. Tähdistöottelu on pahimman luokan höntsäpeli, mutta siihen pääsy on pelaajalle merkittävä kunnia.

NHL:n suomalaisten pistepörssiä johtava Laine toipuu parhaillaan aivotärähdyksestä. Hänen paluunsa ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

NHL:n tähdistöotteluun valitut pelaajat 2017:

Itäinen konferenssi:

Maalivahdit:

Carey Price (C)

Tuukka Rask

Sergei Bobrovsky

Braden Holtby

Puolustajat:

Victor Hedman

Erik Karlsson

Shea Weber

Justin Faulk

Seth Jones

Ryan McDonagh

Hyökkääjät:

Nikita Kutsherov

Brad Marchand

Auston Matthews

Frans Nielsen

Kyle Okposo

Vincent Trocheck

Sidney Crosby (C)

Taylor Hall

Jevgeni Malkin

Aleksandr Ovetshkin

Wayne Simmonds

John Tavares

Läntinen konferenssi:

Maalivahdit:

Corey Crawford

Devan Dubnyk

Martin Jones

Mike Smith

Puolustajat:

P.K. Subban (C)

Duncan Keith

Ryan Suter

Brent Burns

Drew Doughty

Cam Fowler

Hyökkääjät:

Patrik Laine

Patrick Kane

Nathan MacKinnon

Tyler Seguin

Vladimir Tarasenko

Jonathan Toews

Connor McDavid (C)

Jeff Carter

Johnny Gaudreau

Bo Horvat

Ryan Kesler

Joe Pavelski