Valmentajat Suomessa julkisessa lynkkauksessa

Valmentaja Jukka Rautakorven potkut Nuorten Leijonien peräsimestä kesken nuorten MM-turnauksen on jakanut mielipiteitä. Valmentajapiireissä Jääkiekkoliiton johdon ratkaisu on tyrmistyttänyt. Rautakorven korvaajaksi valittu Jussi Ahokaskaan ei säästellyt kritiikkiä YLE:n tv-haastattelussa.

Suomen arvostetuimpiin ja menestyneimpiin jääkiekkovalmentajiin lukeutuva Erkka Westerlund julkaisi Suomen Valmentajien ja Suomen Ammattivalmentajien liiton SAVAL:n verkkosivuilla avoimen kirjeen, jossa kritisoi päätöstä Rautakorven erottamisesta kovin sanoin.

Westerlund kirjoittaa seuraavasti:

”Jukka Rautakorpi on kokenut, osaava ja arvostettu valmentaja. Erottamalla Rautakorven kesken MM-kisojen, Jääkiekkoliitto osoittaa, että saman voi tehdä tulevaisuudessa kenelle valmentajalle tahansa. Lyhytkestoisissa turnauksissa Suomella on aina vaara hävitä väärä peli ja joutua putoamisuhan alle. Se on tuttu tilanne jokaiselle valmentajalle, joka näissä turnauksissa on valmentanut. Moni ammattivalmentaja tekee pätkätyötä, hyvin usein vuoden tai kahden määräaikaisilla sopimuksilla. Työssäoloajankin iso osa valmentajista elää jatkuvassa pelkotilassa, voittavatko he riittävästi vai saavatko he potkut. He eivät voi luottaa urheilujohdon tukeen. Ei ole paras tilanne tehdä töitä pelon ilmapiirissä. Jääkiekkoliiton tekemä linjaus ei paranna tilannetta”.

”Aivan oma lukunsa valmentajien arvostuksessa on, miten kerta toisensa jälkeen yksittäinen ihminen, heitetään "epäonnistuneena" julkisuuden junan alle. Se on joka kerta myös inhimillinen tragedia, jota ei ymmärrä ennen kuin sen itse kokee. Siitä on respect kaukana! Mikä on peruste ja inhimillinen oikeutus sille, että syyllistetään toinen ihminen, erotetaan työstään ja altistetaan julkiselle lynkkaukselle. Asetapa itsesi siihen tilanteeseen! Kokenut valmentaja sen toivottavasti pystyy käsittelemään, nuorempien uran se usein tuhoaa. On vaikeaa ajatella, että Jääkiekkoliiton tekemä päätös olisi liiton strategian ja sen arvojen mukaista toimintaa”.

Westerlundin kirjoitus on tärkeä puolustuspuheenvuoro valmentajille. Julkisuudessa heikko menestys asetetaan usein valmentajan syyksi. Urheilutoimenjohtajat tai lajiliittojen johtajat joutuvat tilille harvemmin, vaikka heidän roolinsa epäonnistumisissa ovat merkittävämpiä.

Jääkiekkovalmentajat tietysti hyötyvätkin julkisuudesta. He ovat osana sirkushuvibisnestä, jota kasvatetaan median avulla. Urheiluviihdebisnes perustuu kansan janoamiin onnistumisiin ja epäonnistumisiin, eikä sen rinnastaminen normaaliin työelämään ole järkevää.

Mutta Suomessa olisi hyvä käydä keskustelua urheilujohtajien vastuustakin. Suomessa on menty viime aikoina Venäjän tielle, missä urheilujohtaja antaa valmentajalle potkut joskus hetken mielijohteesta.

Jääkiekon Liigassa valmentajista potkut saivat marraskuussa KooKoon Petri Mattila ja Lukon Juha Vuori. Kumpikaan seura ei ole valmentajavaihdoksensa jälkeen merkittävämmin parantanut asemaansa sarjataulukossa.

Hjallis Harkimo antoi potkuja Jokereiden valmentajille useasti. Myöhemmin hän on myöntänyt, ettei moinen olisi kannattanut.

Kun Harkimo 1993 antoi potkut Alpo Suhoselle, oli hän hieman aiemmin antanut iltapäivälehdelle lausunnon, jossa kertoi, että ennemmin hirttäytyy, kuin antaa valmentajalle potkut. Kun Suhonen oli saanut potkut, vieraili Harkimo MTV3:n legendaarisessa Hyvät, Pahat ja Rumat –talk showssa.

Ohjelman juontaja Simo Rantalainen kysyi Harkimolta, että miten tämä voi olla vielä hengissä? Harkimon ihmeteltyä kysymystä, selvensi Rantalainen asiaa ja otti pöydän alta hirttoköyden. Harkimo poltti tästä päreensä ja haistatteli seuraavana päivänä Rantalaiselle puhelimessa.

Rantalaisen ja Harkimon episodi on yksi harvoista tapauksista, joissa urheilujohtajan vastuuta on mediassa kyseenalaistettu.

Linkki Westerlundin avoimeen kirjeeseen:

http://www.saval.fi/index.php?news_id=103