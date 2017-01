Kärppien hyvä vire katosi, Kai Suikkasen mukaan vikistiin

Oulun Kärppien seurajohtoa kritisoitiin päätöksestä palkata Kai Suikkanen joukkueen valmentajaksi. Kausi alkoikin kehnosti, mutta joulukuusta eteenpäin oululaisjoukkueen peli on sujunut paremmin.

Keskiviikon HIFK-ottelussa Kärpät oli jopa voittajasuosikki, mutta HIFK latoi taululle tylyt lukemat 4-1. Kärpät oli yhtä huono kuin aiemmissakin otteluissa HIFK:ta vastaan. HIFK on voittanut joukkueiden kauden kaikki neljä kohtaamista.

- Huono maku. Turpaan tuli. Ekat 15 minuuttia oltiin ihan ok tässä pelissä, mutta sen jälkeen ei enää oltukaan. Sen jälkeen IFK vei ja me vikistiin ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Ei oltu enää lähelläkään voittoa sen jälkeen, Suikkanen analysoi ottelua.

Ex-Kärppä Juhamatti Aaltonen osui kahdesti ja keräsi lisäksi syöttöpisteen.

- IFK oli selvästi parempi. Vähän sama sävel kuin on ollut aikaisemmissa peleissä. Ei tarvita kuin Juhamatti Aaltonen, niin me v**tu hävitään jo yksistään sille. Varmaan vaikka se olisi yksin ollut tuolla jäällä, me oltaisiin hävitty sille, Suikkanen manasi.

Suikkanen otti heikosta esityksestä vastuun.

- Ei näköjään pystytty tämän parempaa tänään tarjoamaan. Ei riitä se, että muutama tsemppari löytyy joukkueesta. Pitäisi aina olla 20 rintamana. Me oltiin tänään helvetin paljon huonompia. Koskee valmennusta ihan samalla lailla kuin muitakin. Ei oltu valmiita maksamaan sitä saatanan voittamisen hintaa. Ei oltu tarpeeksi fiksuja, eikä oltu isommalla sydämellä liikkeellä. Me oltiin selvästi huonompia ja IFK ansaitsi ton koko homman.

Valmistautuminen oli Suikkasen mukaan ihan ok.

- Ei enää paremmin pysty valmistautumaan, kuin me tänään valmistauduttiin. Kaikki tähtäsivät tänään tähän saatanan iltaan klo 18.30:een. Alku näytti, että me oltiin valmiita, mutta johonkin se saatana suli se homma.

Kärpät on heikon alkukautensa jälkeen parantanut peliään. Siitäkin syystä Suikkanen oli HIFK-matsin jälkeen hyvin pettynyt.

- Me ollaan viimeiset kymmenen peliä otettu 20 pinnaa. Se on ihan hyvä tahti, mutta samalla tahdilla menee sarjan kärki. Viime aikojen pelaamisessa ei ole ollut vikaa, mutta tänään taas oli. On vaan oltava tässä nöyrin mielin ja laitettava katse kohti tulevaisuutta. Parikymmentä tuntia on aikaa ja uusi peli on taas huomenna. Ei auta jäädä märehtimään ja itkemään.

Jos HIFK-peli unohdetaan, on Kärpillä ollut ilmassa kuitenkin positiivisia merkkejä.

- Tunteella ja sydämellä mennään, niin tämmöisen pelin jälkeen tuntuu, että et ole mihinkään tyytyväinen. Mutta jos katsoo saatana pelin taakse ja edellisiä pelejä, niin kyllähän me ollaan saatu leveällä rintamalla meidän pelaamista parempaan suuntaan. Me ollaan parannettu hyökkäyspeliä ja ruvettu tekemään vähän maalejakin, Suikkanen sanoi.

- Tänään touhua kuvasti mun mielestäni meidän ylivoimapelaaminen. Meillä on yksi sarjan parhaista ylivoimista tähän asti, niin tänään se oli aivan luokatonta sontaa. Todella huonoa, Suikkanen jatkoi.

Aaltoselle Suikkanen antoi tunnustusta.

- Iso pelimies, kuten me tiedetään. En tiedä, mikä suonenveto hänellä on aina Kärppiä vastaan. Hyvin hän pelaa muutenkin, mutta meitä vastaan hän on ollut tällä kaudella kyllä murhaava. Eka peli, kun hävittiin Oulussa, niin taisi olla hänellä 2+1 sielläkin. Tietää näköjään, miten Kärppä tapetaan.

Liigan tulokset 11.1.

HIFK - Kärpät 4-1 (0-1,2-0,2-0)

HPK - Lukko 2-0 (1-0,1-0,0-0)

KalPa - Ilves 1-2 vl (1-0,0-1,0-0,0-0,0-1)

Pelicans - Sport 2-0 (0-0,1-0,1-0)

SaiPa - Jukurit 1-0 (0-0,1-0,0-0)

Tappara - KooKoo 3-6 (0-1,1-1,2-4)

Ässät - TPS 0-1 (0-0,0-1,0-0)