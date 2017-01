HIFK palasi hetkeksi 1990-luvulle, taituri oli tällä kertaa vain suomalainen

Helsingin IFK esitti selvästi kauden parastaan keskiviikkona jääkiekon SM-liigassa, kun joukkue kaatoi Kärpät kotonaan 4-1. Numerot eivät kerro koko totuutta ottelusta, sillä etenkin kahdessa viimeisessä erässä HIFK:lla olisi ollut mahdollisuus tehdä enemmänkin osumia.

Neljä tehtyä maalia riitti kuitenkin keskiviikkona heikosti pelannutta oululaisryhmää vastaan. HIFK:n hahmo oli tehot 2+1 summannut tähtipelaaja Juhamatti Aaltonen. "Juhis" oli tullut keskiviikkona "pellaamaan".

- Joukkueena meillä on ollut vaikeitakin hetkiä. Nyt tuntui hyvälle ja maalit tietysti antaa aina lisäpotkua, Aaltonen sanoi ottelun jälkeen.

Kärpät on Aaltoselle tuttu seura. Kärpistä kiekko-oppinsa ammentanut Aaltonen ei kuitenkaan keskiviikkona kasvattajaseuraansa säästellyt. Eikä ole säästellyt koko kaudellakaan, sillä Aaltonen on kerännyt tämän kauden neljässä Kärpät-kohtaamisessa tehot 4+4. HIFK on myös voittanut kaikki nämä ottelut.

- Ei me nyt päivittäin viestejä vaihdella, mutta kiva aina nähdä jätkiä. Totta kai se on näytönpaikka aina Kärppiä vastaan. Se on kova joukkue ja sitä aina haluaa näyttää, että pystyy pelaamaan heitä vastaan hyvin. Ehkä on vähän ollut tuuriakin, että on napsunut noin hyvin, Aaltonen vähätteli huippuiltaansa.

HIFK vaikutti tehneen keskiviikkona aikamatkan 1990-luvun loppuun. Kertauksen vuoksi HIFK oli tuolloin fyysinen ryhmä, jonka tuloksellista tahtipuikkoa heilutti pitelemätön tshekkitaituri Jan Caloun. Aaltosen ja Calounin vertaaminen keskenään ontuu siltä osin, että Calounille huiketa iltoja osui Aaltosta huomattavasti useammin, mutta jotain samaa kaksikossa silti on. Molemmat ovat äärimmäisen taitavia pelaajia ja molemmilla on taitelijan luonne. Tässä suhteessa heidät erottaa vain kansalaisuus. Toinen yhdistävä tekijä 1990-lukuun oli keskiviikkona kotijoukkueen painavat taklaukset, joita ei ole tällä kaudella liikaa nähty.

Aaltosesta paistoi keskiviikkona valtava halu ratkaista. Toisessa erässä Aaltonen viihtyi kentällä lähes kaksi puoli minuuttia yhden vaihdon aikana.

- Mulla oli siinä hyvä flow päällä, niin ajattelin, että miksi sitä lähteä vaihtoon, kun nekin ovat väsyneitä. Sitten huomasin, että porukka alkaa vaihtumaan, niin oli itsekin pakko mennä vaihtoon. Joukkuepelihän tämä kuitenkin on, Aaltonen naureskeli.

Aaltosen maalit tulivat keskiviikkona samaan paikkaan: entisen pelikaverin, Kärpät-vahti Jussi Rynnäksen hanskakäden yläkulmaan.

- No, saattoi mulla jotakin tietoa olla, että siellä saattaisi tilaa olla. Molemmissa maaleissa oli aika paljon aikaa ja sai katella rauhassa. Sinne nyt jäi tilaa ja hyvä, että meni sisään.

Ottelun jälkeen kaksikko vaihtoi tovin kuulumisia. Maaleista ei kuitenkaan puhuttu.

- Ei siinä mitään. Tsempit heitettiin. "Rynkky" on hyvä äijä. Pelattiin vuosia yhdessä ja oli loistava maalivahti ja on sitä vieläkin. Nyt on vaan mulla käynyt tuuri Rynkkyä vastaan, mutta se ei kyllä tee hänestä mitenkään huonompaa maalivahtia, Aaltonen lähetti terveiset entiselle pelikaverilleen.

Aaltonen oli tyytyväinen kahden maalin iltaansa, vaikka enempikin olisi maistunut. Lopussa Kärpät otti maalivahdin pois, mutta viimeisen niitin tyhjiin sai viimeistellä HIFK:n amerikkalaissentteri Corey Elkins. Aaltonen odotteli vaihtoaitiossa kärsimättömänä, josko olisi päässyt vielä kentälle viimeistelemään hattutempun. Realismi tuli kuitenkin tällä kertaa vastaan.

- Totta kai! Mutta mulla ei ole paljoa noita alivoimasekuntteja kertynyt tällä kaudella. Eikä voi edes puhua minuuteista, vaan juurikin sekunneista. Hyvä, että voitettiin. Kyllä nämäkin riittää, Aaltonen myhäili.

HIFK:n esitys oli kaiken kaikkiaan nousujohteinen. Kärpät iski avausmaalin, mutta kaksi viimeistä erää HIFK oli selvästi parempi.

- Kärpät tuli heti hyvin alussa. Ihan heti ei saatu konetta käyntiin. Sen jälkeen parannettiin ja toinen erä oli ehkä kauden parasta. Pari jäähyä siinä tuli, mutta silti vain ihan muutama veto vastustajalle. Hyvää tohinaa meiltä. Kolmannessa erässä sitten vain jatkettiin siitä. Vahva voitto, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen linjasi Uudelle Suomelle.

Kauden ehkä paras toinen erä. Totta, mutta eikö koko pelikin ollut ainakin lähelle kauden parasta?

- Oli se hyvä joo. Alku ei ollut ihan sitä vielä, mutta oli vahva esitys kyllä. Tasaisesti pelasi neljä ketjua vahvasti. Ylivoimalla jäi vielä parannettavaa, mutta sielläkin oli nyt hyviä aihioita. Neljä ketjua saatiin leveällä rintamalla. Niiden kanssa on ollut tekemistä. Se helpottaa, ei auta kuin jatkaa. Vastus kovenee, Törmänen linjasi tyytyväisenä.

HIFK onnistui keskiviikkona, mutta päätuomarikaksikko Jari Levonen-Anssi Salonen eivät. Kaksikolta nähtiin erikoisia ja heppoisia vihellyksiä, joista kärsivät molemmat joukkueet. HIFK sai myös toisen erän jo päätyttyä erikoisen joukkuerangaistuksen, jonka syy ei vielä ottelun aikana katsomoon asti selvinnyt. Törmänen kertoi sille syyn pelin jälkeen.

- Se tuli siitä, kun joku huusi sinne (Anssi) Saloselle, että sulla on näköjään noussut hattuun, kun olet päässyt nuorten MM-finaalia viheltämään. Kerran siitä nyt kakkonen räpättiin, niin sehän taisi todistaa sen, Törmänen ihmetteli.

Törmänen oli kokonaisuutena hyvin tyytymätön tuomarilinjaan.

- Näin on. Onhan se monelle nuorelle maajoukkuepelaajallekin iso juttu, kun pääsee sinne. Sitten luullaan, että ollaan pelaajia, kun tullaan takaisin. Ehkä tässä kävi sitten samalla tavalla tuolla puolella, Törmänen kritisoi.

- Kevyesti meni. Jos mietitään, miten paljon esimerkiksi Juhista (Juhamatti Aaltonen) pidettiin kiinni ja myös Mikael Johanssonia. Eivät pystyneet silti mitään. Yksi meni omiin, mutta varsinkin toisessa erässä oli vahvoja alivoimapelaamisia, Törmänen totesi.

HIFK:lle keskiviikon voitto oli jo kolmas perättäinen. Sarjasijoitus ei silti ole vielä kohentunut, sillä edellä olevat joukkueet ovat napsineet pinnoja samaan tahtiin helsinkiläisten kanssa. HIFK on nyt SM-liigassa kuudentena. Keskiviikkona nähty HIFK on kuitenkin vaarallinen ryhmä jatkossa, mikäli alkukaudesta ympäri "Nordista" pyörineet palapelin palat alkavat loksahtaa paikoilleen. Aivan kuten silloin 1990-luvun lopussa.

Liigan tulokset 11.1.

HIFK - Kärpät 4-1 (0-1,2-0,2-0)

HPK - Lukko 2-0 (1-0,1-0,0-0)

KalPa - Ilves 1-2 vl (1-0,0-1,0-0,0-0,0-1)

Pelicans - Sport 2-0 (0-0,1-0,1-0)

SaiPa - Jukurit 1-0 (0-0,1-0,0-0)

Tappara - KooKoo 3-6 (0-1,1-1,2-4)

Ässät - TPS 0-1 (0-0,0-1,0-0)