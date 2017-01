Red Star jyräsi Pekingissä, Jokereille ei kunnian kukko laula

Jokereiden historian ensimmäinen jääkiekko-ottelu Kiinassa päättyi synkästi. Red Star Kunlun oli Pekingissä parempi 6-3.

Jokerit oli johtanut ottelua 2-0, mutta huolimaton pelaaminen omalla alueella kostautui. Red Star hyödynsi Jokereiden virheet armotta.

- Heidän ensimmäinen kavennusmaalinsa alivoimalla oli iso käännekohta. Mielestäni emme olleet edes avauserässä kovin hyviä, vaikka saimmekin johtomaalin. Etenkin vieraspelissä kahden maalin johto on iso juttu. Meidän olisi pitänyt tehdä ylivoimalla 3–0-maali, mutta annoimmekin heille kavennusmaalin. He saivat siitä momentumia, joka käänsi ottelun. Meidän ylivoimamme on syypää tähän, Jokereiden kapteeni Peter Regin sanoi seuransa tiedotteessa.

Maalivahdeilla riitti töitä. Jokereiden Ryan Zapolski torjui 44 ja Red Starin Tomi Karhunen 40 kertaa.

- Heillä oli hyviä laukojia. Ryan oli etenkin avauserässä hyvä, kun emme pelanneet kovin hyvin. Kolme tehtyä maalia vieraskaukalossa pitäisi riittää voittoon, jos puolustamme tiiviisti. Emme olleet tarpeeksi vahvoja kiekossa ja annoimme helppoja maaleja kiekonmenetyksistä. Se asia täytyy korjata seuraavaan peliin, Regin harmitteli.

Red Starin pudotuspelihaaveiden kannalta voitto oli todella tärkeä. Jokereiden tilanne näyttää taas entistä tukalammalta. Pudotuspeliviivan alapuolella oleva Vitjaz Podolsk vaanii vain kahden pisteen päässä.

Jokereille tappio oli kolmas peräkkäinen. Jäljellä on enää 12 peliä, eikä tappiokierteeseen olisi varaa. Muuten kausi uhkaa päättyä runkosarjan viimeiseen peliin, joka on ohjelmassa 16. helmikuuta.

Jokerit kiinnosti Pekingissä enemmän kuin Vitjaz kiinnosti tiistaina. Vitjaz-ottelun katsojamääräksi ilmoitettiin 2000 ja Jokerit-ottelun katsojamääräksi 4750.

Jääkiekko on Kiinassa tuntematon laji. Red Starin tilannetta voisi verrata siihen, että Helsinkiin perustettaisiin kriketin ammattilaisjoukkue, jossa pelaisi brittejä, intialaisia ja pakistanilaisia.