Kaisa Mäkäräisellä ja Mari Laukkasella kysyntää Lahden MM-kisoissa

Kaisa Mäkäräinen on tällä kaudella vakuuttanut hiihtovauhdillaan, mutta ammunta on tökkinyt. Kehnolla ammunnallaan hän on antanut paljon tasoitusta.

Lauantaina Mäkäräinen saavutti kauden avausvoittonsa maailmancupissa oltuaan ykkönen pikakisassa Saksan Ruhpoldingissa. Mäkäräinen ampui puhtaasti ja päihitti toiseksi sijoittuneen Tshekin Gabriela Koukalovan 22 sekunnilla. Mäkäräisen ja Koukalovan tavoin puhtaasti ampunut Saksan Laura Dahlmeier oli kolmas 30,1 sekuntia Mäkäräistä hitaampana, mikä osaltaan kertoo faktaa Mäkäräisen hurjasta hiihtovauhdista.

- Tänään tuntui hyvällä sekä suksella, että penkalla. Tosin ekalla ringillä mietin, että olisin kyllä voinut valita jonkun helpommankin työn, kun hiihto tuntui yllättävän raskaalta alkuun, mutta ehkä se siitä vähän piristy loppuun ja aina nolla-ammunnat antavat lisävoimaa ladullekin. Makuulla olin ehkä vähän varovainen, yksittäisiä huolellisia laukaisuja eikä mitään hätiköintiä. Pysty oli taas aika samanlaista kuin viestissä ja siitä viestin onnistumisesta sai kyllä itseluottamusta kovasti lisää, Mäkäräinen sanoi ampumahiihtoliiton tiedotteen mukaan.

- Toivotaan, että sama tahti jatkuisi huomenna, mutta jokainen päivä ja kisa on aina omansa eikä vanhoihin tuloksiin ole nojaamista. Latu oli tänään aika hidas uuden lumen takia ja varsinkin ohituskaistat olivat tahmaisia. Siellä tuli varmaan jokunen sekunti takkiin, kun kiertelin hitaampia useammassa kohdassa, Mäkäräinen jatkoi.

Muut suomalaiset olivat kaukana kärjestä. Laura Toivanen oli 91:s ja Sanna Markkanen 99:s.

Suomen ampumahiihdon kakkosnimi Mari Laukkanen nähtiin tositoimissa Italian Toblachissa maailmancupin sprinttikisassa. Hän oli parhaana suomalaisena 17:s ja antoi hyvän näytön Lahden MM-kisoihin.

- Tänään tällaista, ympärillä oleva joukkue tuntuisi toimivan paremmin kuin nainen. Huolto teki ihan hirveän hyvää duunia, valmentajat eilen kertoivat, ettei loppukurvissa tulla ulos ja minä sitten liukkailla suksillla laskin ulkokurviin. Sehän meni aivan putkeen, Laukkanen sanoi Hiihtoliiton mukaan.

- Oli yllättävän hidasvauhtinen meidän erä, sen takia siinä oltiin niin kasassa. Minulla oli selkeästi tavoitteena roikkua (Hanna) Falkin takamuksessa. Siinä se virhe sitten tuli, kun yritin siitä ohi, sen jälkeen mikään ei enää onnistunut. Jäi ehkä aika paljon hampaankoloon, huonon valinnan tein lopussa ja siitä maksoin veroa, Laukkanen harmitteli virhettään.

Joka tapauksessa Laukkanen päihitti kaikki suomalaiset maastohiihdon erikoisnaiset. Hyvin todennäköisesti hänet valitaan Lahden MM-kisoihin.

Ampumahiihtäjistä myös Mäkäräistä toivotaan Lahden MM-kisoihin. Hänen hiihtovauhtinsa väitetään olevan niin kovalla tasolla, että sillä voisi haastaa maailman kärkeä.

Mäkäräinen on ilmoittanut keskittyvänsä leipälajiinsa ampumahiihtoon, mutta ei täysin sulje pois kisaamista Lahdessa.