HIFK:n makealla voitolla karmea hinta

HIFK nappasi lauantaina viihdyttävän kiekkonäytelmän jälkeen 2-1-jatkoaikavoiton KalPasta jääkiekon SM-liigassa. Ottelu ratkesi värikkäiden vaiheiden jälkeen vasta jatkoajalla.

KalPa avitti ratkaisua omalta osaltaan jatkoajalla Niko Mikkolan kolattua HIFK-vahti Niklas Bäckströmin yli. Tuomio oli raju: Mikkola ajettiin ulos ryntäämisestä ja HIFK kiitti ja kumarsi. Puolustaja Teemu Eronen laukoi HIFK:lle kaksi pistettä.

Pisteillä oli HIFK:n kannalta kuitenkin kova hinta. Helsinkiläisten riveistä putosivat kesken pelin maalivahti Bäckströmin lisäksi puolustaja Matt Generous ja elintärkeä keskushyökkääjä Corey Elkins.

- (Corey) Elkins on varmaan vähän pitempään sivussa todennäköisesti, että ei se turhaan tuossa kepeillä kulje, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen sanoi ottelun jälkeen.

Muiden kohtalosta Törmänen ei osannut vielä tarkemmin sanoa.

- En usko, että hirveen kauan. Toivotaan, mutta ei tietysti tiedä ikinä, Törmänen sanoi.

Bäckström sai Nikkolan maalille ajamisessa kovan iskun päähänsä. Konkarivahti poistui tilanteen jälkeen välittömästi pukuhuoneen puolelle.

- Tuossa lyhyesti hänen kanssaan juttelin. Hän on vähän huonovointinen ja pää on kipeä. Kova isku oli kyllä päähän. Lääkäri katsoo ja tutkii nyt tarkemmin, mikä hänen tilanteensa on, HIFK:n maalivahtivalmentaja Jan Lundell sanoi Uudelle Suomelle.

Etenkin Corey Elkinsin mahdollinen pitkä sairausloma on valtaisa isku uuden tulemisen merkkejä näyttelevälle HIFK:lle. Amerikkalaissentteri on ollut tällä kaudella ainoa pelaaja, joka on kyennyt pelaamaan helsinkiläisten kaikki ottelut. Monikäyttöinen sentteri on HIFK:lle elintärkeä palanen.

- Eihän se hyvä juttu tietenkään ole. Hän on ainoa pelaaja meillä, joka on pelannut tällä kaudella kaikki ottelut, kun meillä on ollut hirveä määrä loukkaantumisia. Nyt päästään sitten siitäkin pois. Se on iso ero, kun vertaa muihin joukkueisiin, mutta vuodet eivät ole veljiä keskenään. Jalka jäi railoon, ei ollut vastustajalla osuutta siihen. Näin siinä välillä käy, Törmänen harmitteli jenkkisentterin kohtaloa.

Vaikka ilta saikin HIFK:n kannalta ikäviä käänteitä, oli lauantai-illassa myös paljon positiivista. KalPa oli sarjasijoituksensa arvoinen vastustaja etenkin kaksi ensimmäistä erää, mutta päätöserässä kotijoukkuekin pääsi paremmin peliin mukaan. Sarjan pelinopein joukkue oli HIFK:lle hyvä mittari.

- Kyllähän me nähdään, että KalPa on hyvä joukkue. He tulevat hanakasti ja heillä on hyviä pelaajia. Tämä oli siinä mielessä hyvä mittari. Me oltiin alkupuolella vähän perässä, kun oli toinen peräkkäinen peli meille. Silti pystyttiin kolmas erä ottamaan meidän haltuun. Se on hyvä merkki tietenkin. Vähän tunteet veivät liikaa siinä toisessa erässä ja sen takia oli vähän heikkoa pelaamista. KalPa on oikeassa paikassa. Sarjataulukko ei valehtele, Törmänen kehui vastustajaa.

Kehuttavaa löytyi myös HIFK:n tökkineestä ylivoimasta, joka on alkanut viime kierroksilla tuottaa aiempaa enemmän.

- Onhan se kulkenut tässä viime aikoina. Eilenkin tehtiin ylivoimalla. Se oli hyvä asia. Tietysti olisin kaivannut jo aiemmin sitä kolmannen loppuun, mutta siinä ei vielä ylivoimalla pystytty tekemään. Siinä meni se yksi ekstrapinna tuonne. Helppoa se ei ole, jää on huono, mutta hyvä, että tuli sitten viime tingassa, Törmänen sanoi.

- Mun mielessä me ollaan pelattu viime aikoina parempaa ylivoimaa. Tietysti KalPa pelasi tänään hyvää alivoimaa, se täytyy muistaa ja jääkin on ehkä vähän huono täällä. Eilen ylivoimamaali ja tänään ylivoimamaali, niin kyllä sekin lämmittää mieltä, HIFK:n voittomaalin ampunut Teemu Eronen puolestaan sanoi.

KalPa tuli röyhkeästi ja kuvia kumartelematta Helsinkiin. HIFK:lta putosi riveistä enemmän tai vähemmän vastustajan ansiosta kaksi pelaajaa pois. Oliko KalPa lauantaina poikkeuksellisen likainen tai röyhkeä joukkue?

- No, ei se nyt ehkä. Tietysti kaksi kertaa kun ajetaan veskarin yli toisen kotihallissa, niin se ei ole hyvä merkki, se on varma, Törmänen tyytyi toteamaan.

Bäckströmin tilanteesta HIFK-puolustaja Teemu Erosella oli kuitenkin varsin selvä mielipide.

- Mun mielestä se oli ihan selvä estäminen. En nähnyt sitä, millä tavalla se törmäsi ja menikö tahallaan, mutta ihan selvä estäminen se oli, kun mennään tuolla tavalla veskarin päälle. Kyllä siitä jäähy kuului antaa, Eronen painotti.

Katsojan silmään lauantain ottelu oli miellyttävää katseltavaa. Vauhtia, maalintekopaikkoja ja taklauksiakin riitti. Hallin käytävillä peliä luonnehdittiin monesta suusta jopa kauden parhaaksi.

- En osaa verrata. Eilen oli kanssa viihdyttävä matsi, kun oli tappelua ja taklauksia. Kaksi viihdyttävää peliä ollaan nyt pelattu tänään ja eilen. Ehkä tämä oli sitten ainakin täällä pelatuista viihdyttävin, Eronen sanoi.

HIFK putosi voitosta huolimatta sarjassa seitsemänneksi, kun samaan aikaan myös JYP voitti ja nousi jo kuuden sakkiin. Lauantain kierroksella voittoihin ylsivät myös HPK, Ilves, Kärpät, Pelicans sekä Tappara.

Kierroksen puhutuin tilanne tapahtui Lahdessa, kun Lukon Ilmari Pitkänen taklasi rumasti lahtelaisten Kimi Koivistoa päähän. Ihmetystä herätti se, että Pitkänen sai tempustaan vain kahden minuutin rangaistuksen, vaikka ulosajon mitat täyttyivätkin kirkkaasti. Pelicansin Antti Tyrväinen kuittasi tilanteen tappelemalla Pitkäsen kanssa. Molemmat ajettiin ottelusta ulos.

Liigan tulokset lauantaina 14.1.

HIFK-KalPa 2-1 ja

HPK-Ässät 2-1

Ilves-KooKoo 2-1 vl

Kärpät-TPS 6-5 ja

Pelicans-Lukko 7-3

SaiPa-JYP 1-5

Sport-Tappara 1-3