Espanjan futiksessa yllätyskandidaatti mestariksi

Sevilla FC on voittanut jalkapallon Eurooppa-liigan tai sen edeltäjän UEFA-cupin viimeisen 11 kauden aikana peräti viidesti. Espanjan La Ligan mestaruuden Sevilla on voittanut vain kerran. Tämä tapahtui 1946.

Tällä kaudella Sevilla on murtautunut La Ligan kärkitaistoon. Sunnuntaina Sevilla päihitti Real Madridin 2-1 ja jatkaa sarjassa toisena vain pisteen Realia jäljessä.

- Onnistuimme voittamaan sarjajohtajan ja nousemaan heistä pisteen päähän. Pelaaminen tällä tavalla isoa joukkuetta vastaan nostaa joukkuehenkeä. Toivottavasti voimme jatkaa tällä tavalla. Ansaitsimme voittomme tänään, kommentoi Sevillan valmentaja Jorge Sampaoli lehdistötilaisuudessa.

Sampaolin mukaan tuloksia tulee, kun henki on päällä.

- Jos pystymme pelaamaan tasaisesti isoja joukkueita vastaan ja satuttamaan heitä, kuten tänään, tulemme tekemään hienoja asioita. Tänään sekä viime torstaina olimme erinomaisia ja haluamme jatkaa näin. Emme anna periksi. Elin ottelussa hyvin emotionaalisena ja yleisön henki tuo vastuuta meille pelata tuplatasolla. Jokainen peli on meille vaikea. Tästä täytyy ottaa hyöty irti ja pyrkiä parantamaan, Sampaoli ilmoitti.

Argentiinalainen Sampaoli siirtyi Sevillan valmentajaksi viime kesänä. Sitä ennen hän oli valmentanut Chilen maajoukkueen Etelä-Amerikan mestariksi 2015. Chile menestyi hänen komennossaan myös 2014 MM-kisoissa, joissa voitti alkulohkossa Espanjan.

Sampaoli, 56, on nousemassa yhdeksi maailman arvostetuimmista valmentajista. Sevilla on pelaajamateriaalin valossa toki Real Madridia ja Barcelonaa heikompi, mutta on osoittanut olevansa vaarallinen vastustaja kenelle tahansa. Sampaolin panosta kehitysprosessissa ei voi vähätellä.

Real Madridin pitkä tappioton putki tuli päätökseensä. Sevilla-ottelu ratkesi nolosti Sergio Ramosin omaan maaliin.

- Viimeisen viiden minuutin aikana olimme liian löysiä. Tällainen on raskasta, kun ajatellaan, miten peli muuten sujui. Keskittymisemme herpaantui viideksi minuutiksi, Realin valmentaja Zinedine Zidane sanoi lehdistötilaisuudessa.

Zidane antoi ymmärtää joukkueensa saaneen hyvän opetuksen.

- Tulos pitää hyväksyä. Tiesimme, että jotain voisi tapahtua ja otamme tästä motivaatiota seuraavaan peliin. Loogista on, että joskus voittoputki katkeaa, Zidane sanoi.

Zidane antoi tunnustusta myös Sevillalle.

- Olen aina sanonut, että kausi on kova loppuun saakka. Olimme omassa maalissa epäonnisia, mutta sellaista sattuu jalkapallossa. Sevilla on osoittanut olevansa kova tekijä La Ligassa. Analysoimme tämän pelin ja teemme sitten päätöksiä, mitä pitää parantaa, Zidane totesi.

Myös Italian Serie A:ssa nähtiin sunnuntaina yllätys, kun kärkijoukkue Juventus taipui Fiorentinalle 1-2. Tappio oli Juventukselle kauden neljäs ja sarjakakkonen AS Roma kuroi Juventuksen sarjajohdon yhteen pisteeseen.

Juventuksen valmentaja Massimiliano Allegri arvioi, ettei hänen joukkueensa antanut kaikkeaan.

- Tämä on takaisku, mutta kukaan ei kuvitellutkaan, että varmistaisimme mestaruuden tammikuussa. Muut joukkueet pelaavat aina kovalla tasolla Juvea vastaan, kuten Fiorentina teki. Meidän on annettava aina kaikkemme ja pidettävä intensiteettimme korkealla, koska vastustaja tekee samaa meitä vastaan, Allegri sanoi Mediaset Premiumin mukaan.

Allegri arvioi Juventuksen saaneen hyvän opetuksen.

- Tulee kova taistelu ja meidän on taisteltava tiukasti jokaisesta pisteestä toukokuun 28. päivään saakka. Helppoa ei tule olemaan. Roma ja Napoli ovat takanamme. Tästä tappiosta on otettava opiksi, hän sanoi.

Roma ja Juventusta neljä pistettä perässä oleva Napoli ovat pelanneet yhden ottelun Juventusta enemmän.