Taas tappio, Jokerit tehnyt ennätyksen

Jokerit hävisi Venäjän Kaukoidässä Kiinan rajalla Amur Habarovskille maanantaina 2-3. Tappio oli Jokereille viides perättäinen. Tappioputki on Jokereille KHL:ssä ennätyspitkä.

Jokereilla oli riittävästi maalipaikkoja ottelun voittaakseen.

- Oltiin alavireisiä vain maalinteossa. Jollain maalintekijällä saattaa olla huono itseluottamus. Sitä ei saa kääntymään kuin onnistumalla, Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen sanoi seuransa verkkosivuilla.

Amur Habarovsk teki ratkaisevat maalinsa kolmannessa erässä.

- Juuri nyt löydämme tapoja hävitä pelejä. Näin merkkejä hyvästä pelaamisesta, ja mielestäni pelasimme pelisysteemimme mukaan kaksi erää. Nukahdimme vähän kolmannen alussa, jossa tuli pari jäähyä. He pääsivät johtoon ja saivat pelin haltuunsa, eikä vieraskentällä ole helppoa nousta takaa ohi, Jokereiden puolustaja Genoway kuvaili tiedotteessa.

Amurin voiton takuumiehenä oli 31 kertaa torjunut maalivahti Juha Metsola.

- Hän on nopea veskari ja haastoi hyvin. Heitimme paljon kiekkoja maalille, mutta emme päässeet irtokiekkoihin kuten pitäisi. Metsola pelasi hitonmoisen pelin ja on ilmeisesti pelannut hyvin jo pidempään, Genoway kehui Metsolaa.

Kaikki kolme Kaukoidän kiertueen otteluaan hävinneen Jokereiden kausi on vaarassa päättyä jo 16. helmikuuta, jolloin ohjelmassa on runkosarjan viimeinen peli. Jokerit on kiinni viimeisessä pudotuspelipaikassa, mutta HC Sotshi hengittää niskaan vain pisteen ja Slovan Bratislava kuuden pisteen päässä.

Jalonen ei tunne paniikkia.

- Käydään asiat läpi rauhassa ja mietitään, mitä voidaan tehdä paremmin. Tänäänkin oli paljon hyviä juttuja. Vaikka ei voitettu, täytyy vaan pitää pää kylmänä. Ei kannata hirveästi miettiä vanhoja pelejä, korosti Jalonen.

Seuraavan ottelunsa Jokerit pelaa torstaina Pietarissa SKA:ta vastaan. Sen jälkeen edessä on neljän ottelun kotiputki.