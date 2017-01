Leo-Pekka Tähden valinta liikuttaa: ”Moni pettynyt suuresti aiemmin – kiitos urheilutoimittajat”

Vihreiden vammaisjärjestössä vaikuttava Jukka Väisänen liikuttui pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähden valinnasta vuoden urheilijaksi.

–Noin kaksi tuntia sitten liikutuin ilosta, kun Leo-Pekka Tähti valittiin ansiosta Vuoden urheilijaksi. Hän on ollut jo pitkään erittäin menestynyt urheilija. Jo aikaisempina vuosina on hänelle odotettu tätä titteliä, mutta moni on kokenut suuren pettymyksen, kun hänet saavutuksista huolimatta moni urheilutoimittaja on jättänyt jopa ilman ääniä, Väisänen kirjoitti Puheenvuoron blogissaan tiistai-iltana valinnan jälkeen.

Tähti on ensimmäinen vuoden urheilijaksi valittu vammaisurheilija. Väisäsen mielestä tähden valinta on askel kohti vammaisten yhdenvertaisuutta.

– Meitä vammaisia ei tule kohdella säälittävinä ja osaamattomina rääpäleinä sekä menoerinä, vaan osallistuvina kansalaisina, joilla on omat mielenkiintoiset elämät, Väisänen toteaa.

”Meitä vammaisia ei tule kohdella säälittävinä ja osaamattomina rääpäleinä”

Hän kertoo itse kokeneensa vammaisuutensa vuoksi paljon vähättelyä ja kiusaamista.

– Se sattuu tietenkin. Kuitenkin vammaisuuteni toimii minulle hyvänäkin haasteena, sillä joudun ideoimaan välillä vaihtoehtoisia keinoja tehdäkseni jonkin asian, Väisänen pohtii.

– Vammaisuus on monimuotoista, mutta niinhän muutkin ihmiset ovat monimuotoisia. Toisten vammaisuudet näkyvät enemmän kuin toisten. Kaikissa tapauksissa vammainen on ihminen. Leo-Pekka Tähteä onnitellen ja urheilutoimittajia kiittäen, Väisänen päättää bloginsa.

Leo-Pekka Tähti on viisinkertainen paralympiakultamitalisti ja hän on nyt voittanut kultaa neljissä perättäisissä paralympialaisissa.