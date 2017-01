Vaasan Sportilla yhä toivoa, nuorukaisissa voimaa

Vaasan Sport aloitti jääkiekon Liigassa kautensa hyvin ja keikkui kärkipäässä. Joulukuussa tapahtui käänne. Tappiokierteessään Sport putosi playoff-viivan alapuolelle.

Keskiviikkona Sport päätti tappioputkensa. Joukkue kaatoi Helsingissä HIFK:n 3-1.

Vuosi sitten Nuorissa Leijonissa MM-kultaa voittanut JYPistä hankittu Veini Vehviläinen, 19, pelasi Sportissa ensimmäisen ottelunsa ja torjui heti voiton.

- Hieno taistelu oli. Hyvältähän se tuntuu, kun tuollaisen kamppailun jälkeen tulee kolme pistettä messiin, kommentoi Vehviläinen taiston tauottua.

Vehviläinen totesi vastaanoton olleen Vaasassa hyvä.

- Ihan helkkarin hyvin on otettu mukaan tuohon joukkueeseen ja olen päässyt hyvin sisälle. Tänäänkin oli tosi kiva pelata. Hyvä fiilis on päällä tossa porukassa

Voitosta Vehviläinen kiitteli Sportin puolustusta.

- Alussa IFK ei hirveästi päässyt kokeilemaan. Tosi hienosti puolustettiin. Vikassa erässä IFK sai kavennuksen ja kotiyleisö oli tukena, niin oli siinä oma haasteensa pelata, mutta ihan hyvin pystyi vastaamaan huutoon.

- Oli vähän painostusta lopussa ja Tikka otti huikean blokin. Kyllähän me porukalla hyvin taisteltiin tossa. Koko joukkueelle tietysti kiitos siitä, Vehviläinen jatkoi.

Sportissa Vehviläinen on ollut vasta muutaman päivän. Tappiokierteen aiheuttamaa masennusta hän ei ole havainnut.

- Kolmas päivä oli Vaasassa. Ei ollut mitään ihmeellistä ollut valmistautumisessa. Tunnelma joukkueessa on hyvä.

Vehviläinen ei olettanut pääsevänsä heti tolppien väliin.

- En mä ajatellut sitä asiaa. Ajattelin, että täytyy tehdä hyvää työtä reeneissä ja sitten varmaan palkintokin tulee. Mukavalta tuntui päästä pelaamaan.

JYPissä Vehviläiselle ei olisi löytynyt peliaikaa. Vaasaan hän suuntasi mielellään.

- Ihan piristävää, kun pääsee pelin makuun. Ei tarvitse ihmetellä, kuten Jyväskylässä vähän oli sellainen tilanne.

Sportin valmentaja Tomek Valtonen kehui Vehviläistä.

- Erinomainen peli häneltä. Tuli loistavasti sisään ja hoiti hommansa. Siitähän sille maksetaan, kommentoi Valtonen.

Valtonen halusi heti kokeilla uutta maalivahtiaan.

- Mitä tässä säästelemään. Mika Järvinen on ollut tosi kovilla ja pelannut lähes kaikki pelit. Kun saadaan ton tason maalivahti meille, niin miksi ei. Pelasi loistavasti, Valtonen sanoi.

Sport on kulkenut tappiokierteessä. Voitto tuli Valtosen mielestä hienon taistelun tuloksena.

- En mä tiedä, oliko se ensimmäinen maali helpotus, mutta voitto oli helpotus. Me ollaan koko ajan parannettu peliä, mutta tuloksen kanssa on ollut vähän vaikeaa. Mutta hienoa oli tiivis viisikkopeli ja pelaajien uhrautuminen, kun vastassa oli yksilötaito, eikä niinkään organisoitu viikkopelaaminen. Pystyttiin sillä voittamaan loistavat yksilöt. Antaa uskoa eteenpäin. Hieno juttu.

Sport on kärsinyt loukkaantumisista ja pelikielloistakin.

- Meillä on puuttunut viisi kärkihyökkääjää viimeiset kuusi viikkoa, muistutti Valtonen.

Sport löysi HIFK:ta vastaan uusia taistelijoita.

- Aleksi Ainali, Alaskan yliopistosta, pelaa loistavasti. Tommi Tikka oli erinomainen. Mahtava blokki. Loistava pelaaja, hieno urheilija ja hieno ihminen, kehui Valtonen onnistujia.

Ainali debytoi Liigassa tällä kaudella.

- Ysiviisi syntynyt. Viime vuonna A:ssa teki 67 pojoa. Sitten lähti yliopistoon, mutta halusi tulla takaisin Suomeen. Kymmenen kiloa kevyempänä pistänyt itsensä kuntoon. Pystyy sitä kautta pelaamaan tällä tasolla. Loistava hankinta, totesi Valtonen Ainalista.

Sarjataulukossa Sport on yhdentenätoista. Joukkue on tasapisteissä kymmentenä olevan Kärppien kanssa, mutta on pelannut kaksi ottelua enemmän.

Liigan tulokset 18.1.

HIFK - Sport 1-3

JYP - Pelicans 4-0

Kookoo - Jukurit 1-3

Tappara - HPK 4-0

Ässät - Ilves 4-2