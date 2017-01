Suomen jääkiekon ja Liigan tasoa mollataan turhan paljon

Nuoret Leijonat lähti vuodenvaihteessa Kanadassa pelattuun alle 20-vuotiaiden MM-turnaukseen puolustavana mestarina. Tuloksena oli melkoinen pannukakku. Suomi joutui karsintasarjaan ja sijoittui lopulta yhdeksänneksi.

Leijonien A-maajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki muistuttaa, että kansainvälisessä turnauksessa marginaalit ovat nykyään pienkiä.

- Mun mielestäni se osoitti isossa kuvassa, kuinka pienestä asiat on kiinni. Maalin peleistä on kysymys ja maalinteko oli haaste. Lukuisista paikoista ei pystytty tekemään maaleja ja vastustajan maalivahtipeli onnistui. Yksittäinen 60 minuuttia on aina haaste ja ne ovat tiukkoja pelejä, Marjamäki sanoi Uudelle Suomelle.

Marjamäen mukaan yksittäisen turnauksen perusteella ei myöskään voi määrittää Suomen todellista tasoa.

- En tiedä, ollaanko me sen parempi jääkiekkomaa, kun kaksi turnausta menee välillä hyvin ja välillä huonommin. Välillä voitetaan ja välillä hävitään. Se kuuluu tähän urheiluun.

Päävalmentaja Jukka Rautakorven potkut kesken turnauksen harmittivat Marjamäkeä.

- Valmentajan näkökannasta jäi tietenkin vähän negatiivinen maku siitä, mitä tapahtui. Mutta opitaan ja otetaan kaikki vastaan. Yritetään olla taas entistä parempi jääkiekkomaa, niin pelaajat kuin valmentajatkin. Se on se ainut lääke. Eteenpäin on mentävä.

Leijonat useammassa arvoturnauksessa mitaleille johdattanut Erkka Westerlund lähetti avoimen kirjeen, jossa kritisoi valmentajien kohtelua.

- Neljässä päivässä on kolme peliä ja hävitään maalilla, niin ei se kaada tätä mihinkään. Mun mielestäni Erkka tiivisti valmentajien yhteisen viestin. Se oli hyvä, että Erkka kommentoi, ja siitä keskusteltiin isommassa porukassa, Marjamäki kommentoi Westerlundin kirjettä.

- Olen nähnyt tässä nykyisessä hommassani, kuinka kovassa paikassa Liiga-valmentajat on. Joka toinen päivä tulee 5000 henkeä katsomaan, kuinka hyvin teet työsi. Likasanko kaadetaan useasti valmentajan niskaan. Erkan viestissä oli paljon viisautta, Marjamäki jatkaa.

Marjamäen mielestä suomalaisvalmentajien taso on todella korkealla. Näyttöjäkin on annettu riittämiin.

- Meillä on Suomen maassa erittäin hyvä valmennus, joka on näyttänyt osaamisensa jo monta kymmentä vuotta. Uusia hyviä valmentajia on meillä kasvamassa. En mä sinänsä koe, että me ollaan joku likasanko, mutta valmentajien korkeasta osaamisesta huolimatta valmentajat vastaavat julkisessa arvostuksessa usein vain siitä seuran menestymisestä. Mutta ammatinvalintakysymyshän se tietysti vain on.

Suomen valmennus tuottaa joka tapauksessa yhä enemmän huippupelaajia. Patrik Laine ja Sebastian Aho ovat pärjänneet NHL:ssä ensimmäisellä kaudellaan hämmästyttävän hyvin. Marjamäelle parivaljakon läpimurto ei tullut kuitenkaan yllätyksenä.

- Tietyllä tavalla tiesin, että pärjäävät. Laineen maalimäärät ovat tietenkin kovaa luokkaa. Se on uskomatonta, että hän on pystynyt tekemään niin paljon maaleja. Positiivinen draivi ja itseluottamus lähti heti siitä alusta lähtien, Marjamäki kertoi.

Ennusmerkkejä Laineen ja Ahon NHL-läpimurrolle oli nähtävissä.

- Kyllä nämä kaverit osoittivat jo 20-vuotiaiden MM-kisoissa, Liigan playoffeissa ja aikuisten MM-kisoissa olevansa kärkipelaajia. World Cupissakin näyttivät osaamistaan oltuaan isommassa roolissa, mitä alustavasti ehkä odotettiin, Marjamäki toteaa.

Kovien kansainvälisten pelien onnistumisten jälkeen oli itse asiassa luontevaa, että läpimurto tulisi NHL:ssäkin

- Lahjakas pelaaja osoittaa olevansa lahjakas ja pystyy kovemmalle tasolle sopeutumaan omilla vahvuuksillaan. Ihan poikkeusyksilöistä on kysymys, Marjamäki sanoi.

Ahon ja Laineen lisäksi NHL:ssä pääsivät suomalaisensikertalaisista pelaamaan tällä kaudella vakituisemmin Jesse Puljujärvi, Markus Nutivaara ja Artturi Lehkonen.

- Kovaa vauhtia toi maailman absoluuttinen huippu kehittyy. Tuntuu kyllä, että kovaa on kehittymisen vauhti. Mun mielestäni hyvä esimerkki meidän valmennuksen ja sarjan toimivuudesta, että neljä kaveria lähti pelaamaan suoraan NHL:ää, mikä on aivan poikkeuksellista SM-liigasta. Ja Lehkonen vielä Ruotsin kautta. Se on aika kova juttu ja kertoo, että tää on hyvä paikka kehittyä. Liiga on erittäin hyvätasoinen sarja näille meidän nuorille pelaajille ponnistaa eteenpäin, Marjamäki sanoi.

Yhä useampi teini-ikäinen suomalaispelaaja on viime vuosina suunnannut Pohjois-Amerikan juniorisarjoihin. Marjamäki antaa ymmärtää, että SM-liiga voisi olla pelaajille parempi paikka kehittyä.

- Siitä on paljon keskusteltu. Itse olen miettinyt, että miksi ne lähtevät? Mitä me voitaisiin tehdä paremmin, että eivät lähtisi? Sitten nämä tuoreimmat esimerkit pääsivät suoraan pelaamaan NHL:ää. Valmentajan näkökannasta mietin, että meidän pitää tehdä asioita vieläkin paremmin.

Marjamäen mukaan Liigassakin on syytä miettiä, miksi Pohjois-Amerikan juniorisarjat houkuttavat. Valtaosa Suomen nuorista huipuista on siirtynyt NHL:ään kuitenkin suoraan Liigasta.

- Pelaajilla on halua päästä näkemään maailmaa, mutta he ovat tärkeitä pelaajia meille ja meidän on huolehdittava heistä. En tiedä, onko se hyvä vain huono ilmiö, mutta ei sieltä ole juuri NHL-pelaajia tullut Olli Määttää ja Erik Haulaa lukuun ottamatta ole kasvanut. Barkovit, Laineet, Ristolaiset, Ahot, Nutivaarat, niin kyllä kaikilla on sama reitti ollut, Marjamäki toteaa.

- Mutta monta monessa. Pitää aina miettiä kriittisesti omaakin toimintaa. Välillä miettii henkilökohtaisesti, jos pelaaja lähtee omasta seurasta, että miksi se lähtee, eikä haluakaan olla meidän seurassa?, Marjamäki päättää