Formulakummisetä Ecclestonen lähtölaskenta käynnissä

Bernie Ecclestone, 86, toimii yhä Formula ykkösten kaupallisena johtajana. Fyysisen kuntonsa puolesta hän ei ole osoittanut merkkejä, etteikö kykenisi hoitamaan hommaansa.

Ecclestonen pirteys hämmästyttää, sillä harva edes elää 86-vuotiaaksi. Urho Kekkonen esimerkiksi kuoli kolme päivää ennen 86-vuotissynttäreitään oltuaan sitä ennen vakavasti sairas viiden vuoden ajan.

Käytettyjen autojen kauppiaana työuransa aloittanut Ecclestone on toiminut Formula ykkösissä lähes 50 vuoden ajan. Hän osti 1970-luvulla Brabham-tallin ja nousi F1-tallien yhdistyksen puheenjohtajana koko sarjan johtajaksi. F1:n itsevaltaisena johtajana hän on vastannut kaupallisista asioista noin 30 vuoden ajan.

Ecclestonea ei kaatanut edes oikeusjuttu, jossa hänet todettiin syylliseksi petokseen F1:n osakekauppojen yhteydessä. Ecclestone säilytti vapautensa rahalla ja sai jatkaa F1:n kaupallisena johtajana.

Kaikki kuitenkin loppuu aikanaan. Yhdysvaltalaiskonserni Liberty Media on ostanut Formula ykkösiä pyörittävän Delta Topco-yhtiön. Amerikkalaiset haluavat F1-sarjaan merkittäviä muutoksia, eikä Ecclestonelle ole sijaa kuviossa.

- Ilmoitus Bernien uudesta roolista voi tulla jo ensi viikolla. Lajin veteraanille on tarjottu vähäpätöisempi rooli, kuten "kunniapuheenjohtajuus", mutta Liberty Media haluaa tehdä selväksi, että se haluaa viedä F1:n uuteen aikaan kaupallisissa asioissa, analysoi Sky-television bisnesjournalisti Mark Kleinman.

Sky spekuloi, että Ecclestonen tulisi korvaamaan ESPN:n entinen toimitusjohtaja Sean Bratches tai Formula ykkösissä johtotehtävissä muun muassa Ferrarilla ja Mercedeksellä toiminut Ross Brawn.

Ecclestonen itsensä mukaan asioita ”järjestellään”.

- Katsotaan, miten firman toimintaa järjestellään. Asia ei ole minusta kiinni, vaan siitä, miten he (Liberty Media) haluavat edetä. Tämä olisi tapahtunut joka tapauksessa. Täytyy järjestellä asioita yhdessä sen suhteen, että en välttämättä enää olisi täällä, jos olisin kuollut tai jotakin, Ecclestone sanoi Press Associationin mukaan.

Ecclestone on tehnyt joka tapauksessa merkittävän elämäntyön. Hänen ansiotaan oli Formula ykkösten nousu maailman suosituimmaksi moottoriurheilusarjaksi.

Vaikka F1:n suosio on laskussa, tahkoaa F1-sarja yhä miljardeja. Suurimmat tulot tulevat Ecclestonen neuvottelemista tv-oikeuksista.

Ecclestone on johtanut hajota ja hallitse -periaatteella. Hän on pitänyt suuret tallit tyytyväisinä jakamalla niille enemmän rahaa. Tallit ovat eripuraisia ja Ecclestone on painottanut olevansa hommaa koossa pitävä tekijä.

Tuote ei voi kuitenkaan hyvin ja se näkynee muutaman vuoden kuluttua tuloissakin, jos muutoksia ei saada aikaiseksi. Ecclestone on ollut haluton laajentamaan näkyvyyttä netissä perustellen asiaa pienemmillä tuloilla. Ongelmana vain on, että nuorempaa yleisöä F1:llä on yhä vähemmän.

F1:n viime kausien tylsyys ei ole täysin Ecclestonen syytä, vaan Kansainvälisen Autoliiton FIA:n lanseeraamien teknisten sääntöjen ja autonkehityksen rajoituksen seurausta. Ecclestone on kuitenkin vaikuttanut tilanteeseen F1:n tulonjakomallilla. Tallit ovat tietysti hyväksyneet sopimuksen, mutta Ecclestonella on paljon vaikutusvaltaa.

Ecclestonen yritykset kasvattaa F1:n suosiota Aasiassa eivät onnistuneet. Turkin, Intian ja Etelä-Korean F1-kisaprojektit epäonnistuivat. Taloudellisesti kisat eivät olleet kannattavia Ecclestonen vaatiman 50 miljoonan euron kynnysrahan takia.

F1-sarjan kehitykselle olisi ollut parempi asia, jos Ecclestone olisi jäänyt eläkkeelle kymmenen vuotta sitten. Tai siirtymäkausi Ecclestonen jälkeiseen aikaan olisi pitänyt ainakin aloittaa silloin.

Liberty Media uudistanee F1-sarjaa huomattavasti. Itse showssa riittää parannettavaa. Ecclestonella ei viime vuosina ole ollut fiksuja parannuskeinoja.