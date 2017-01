Suomalainen mäkihyppy ei naurata

Suomalaisella maastohiihdolla menee hyvin ja yhdistettykin on nousussa. Lahden MM-kisojen lähestyessä mäkihyppy kyntää kuitenkin syvällä suossa.

Lauantaina Puolan Zakopanessa hypätyssä joukkuemäessä Suomi ei selviytynyt toiselle kierrokselle sijoituksen oltua yhdeksäs. Sunnuntaina henkilökohtaisessa kisassa Jarkko Määttä oli 39:s ja Janne Ahonen 41:s.

- Tosi vaikeaa oli hyppääminen. Oikeastaan koko viikonlopun oli hakemista vauhtimäen asennon kanssa, paitsi tänään. Eilen sain vauhtimäen asennon paremmaksi ja tänään asento oli ns. oma asento. Mutta sitten oli vaikeuksia pienien, mutta merkittävien yksityiskohtien kanssa tekniikassa. Pitää tehdä töitä vain nyt, kommentoi Määttä.

Tänä vuonna nelikymppisiään viettävä Ahonen on yhä Suomen kärkihyppääjiä, vaikka on huippuvuosien tasostaan valovuosia jäljessä. Se on karu esimerkki Suomen mäkihypyn tilasta.

Naisten mäkihypyssäkään Suomella ei kulje. Maailmancupissa Suomen mainetta yksin kantava Julia Kykkänen ei lauantaina Japanin Zaossa selviytynyt toiselle kierrokselle. Pahasti tasonsa alittanut Kykkänen oli 34:s.

- Onneksi meillä on ammattilaisia olemassa, niin he varmasti miettivät, että mitä tehdään kun kotiin päästään. Aletaan korjaamaan, ja katsotaan kauan siinä menee, kun keksitään keinot itseluottamuksen palauttamiseksi, kommentoi valmentaja Kimmo Kykkänen.

- Mielenhallintaan liittyviä ajatteluita ja keskusteluita. Se vaatii sen, että Julian omat tukihenkilöt tulevat juttelemaan. Voi olla tosi hankala korjata, mutta samalla tiedän sen, että kun saa yhden onnistuneen kisan, niin sen jälkeen se aukeaa, Kimmo Kykkänen jatkoi.

Yhdistetyn maailmancupissa Suomi on paljon lähempänä maailman kärkeä. Ilkka Herola oli lauantaina Ranskan Chaux-Neuvessa 12:s ja Eero Hirvonen 21:s. Sunnuntaina Herola nappasi jo kolmannen perättäisen 12. tilansa. Hirvonen oli sunnuntaina 14:s ja Leevi Mutru 28:s.

Paluun tehnyt entinen supertähti Hannu Manninen oli 35:s. Hän oli Chaux-Neuvessa Suomen joukkueen heikoin lenkki. Yhdistetyssä evoluutio onneksi toimii, eikä vanha mestari melko vähäisellä harjoittelulla nouse Suomen ykköseksi automaattisesti.

Suomen kovin mitalitoivo MM-Lahdessa on Krista Pärmäkoski. Hänen loistava kautensa maailmancupissa jatkui viikonloppuna kakkostilalla Ruotsin Ulricehamnissa järjestetyssä 10 kilometrin vapaan kisassa.