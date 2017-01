Wayne Rooney, aliarvostettu futaaja?

Wayne Rooney lienee Englannin merkittävin jalkapallojulkkis David Beckhamin jälkeen. Rooney on myös erittäin menestynyt jalkapalloilija, mutta tylystä mentaliteetistaan tunnettu brittimedia on viime aikoina kirjoittanut Rooneysta lähinnä negatiivisesti.

Lauantaina Rooneysta tuli Manchester Unitedin kaikkien aikojen paras maalintekijä. Hän teki maalin 1-1 -tasapelissä Stokea vastaan ja osui ManU:lle 250:nnen kerran. Ottelua paikan päällä seuraamassa ollut legendaarinen Bobby Charlton jäi Rooneyn taakse.

Rooney, 31, ei enää ole parhaiden vuosiensa tasolla, mutta kauden odotettua heikompi maalisaldo johtunee myös ManU:n sisäisistä ongelmista. Rooneyn seurakaveri Zlatan Ibrahimovic pitää Rooneyn mollaamista kohtuuttomana.

- Kaikki tietävät millainen Wayne on, mutta tämän maan pitäisi arvostaa häntä. En tiedä tällä hetkellä muita hänen kaltaisiaan hyökkääjiä. Antakaa minulle nimiä. Kertokaa minulle. Ja ette edelleenkään ole tyytyväisiä, Zlatan tuhahti brittimedialle lehdistötilaisuudessa Stoke-ottelun jälkeen.

- Hän on täydellinen pelaaja. Täällä Unitedissa on ollut monia upeita pelaajia ja hän on tilastoykkösenä. Olen todella ylpeä, että olen ollut hänen kanssaan samaan aikaan kentällä, kun hän teki ennätyksensä ja toivottavasti hän jatkaa siitä, Zlatan jatkoi.

Zlatan painottaa myös Rooneyn merkitystä joukkueen mentaalipuolella.

- Kentällä hän on todellinen liideri. Hän auttaa joukkuekavereitaan ja hänellä on paljon laatua. Hän tietää, kuinka maaleja tehdään ja kuinka syötetään. Hän tekee kovasti töitä hyvällä asenteella ja hengellä, Zlatan painottaa.

Kiistämättä Rooney on Englannin viime vuosien parhaita jalkapalloilijoita. Hän on voittanut ManU:ssa viisi Valioliigan mestaruutta, FA Cupin, Mestareiden liigan, Liigacupin sekä seurajoukkueiden maailmanmestaruuden.

Rooney oli supertähti jo teini-ikäisenä. Odotukset ovat olleet aina korkealla ja Englannin futismedia menetti suhteellisuuden tajunsa Rooneyn suhteen jo 2004, kun tämä siirtyi Evertonista ManU:n riveihin.

Rooneyn mollaaminen johtunee siitäkin, ettei Englanti ole hänen aikanaan yltänyt arvoturnauksissa puolivälieriä pidemmälle. Vuoden 2014 MM-kisojen floppi tai viime kesän EM-kisojen karmea tappio Islannille laitettiin Rooneyn vastuulle tämän pelattua tehottomasti. EM-turnauksessa Rooney oli kaiken lisäksi Englannin kapteeni.

Rooney ansaitsisi suurempaa arvostusta. Englannin maajoukkueen kompuroinnin osasyynä voivat olla kohtuuttomat paineetkin. Negatiivisuus on brittilehdistön hyve, jolla ammutaan myös jalkaan.

Rooneyn ura huipulla alkaa olla jo ehtoopuolella. Englannissa huhutaan hänen siirtymisestään Kiinaan.

Brittilehti Mirrorin mukaan kiinalaisseuroista ainakin Guangzhou Evergrande ja Beijing Guoan tarjoaisivat Rooneylle hulppeaa sopimusta, joka oikeuttaa yli 800 000 euron viikkopalkkaan.

- Asia on hänen päätettävissään. En halua kritisoida pelaajia, jotka suuntaavat Kiinaan. Rahaa tulee valtavasti, mutta kokemuskin on mielenkiintoinen, ManU:n valmentaja Jose Mourinho sanoi lehdistötilaisuudessa.

Jalkapallohullussa Kiinassakin Rooneyn persoona jakaa mielipiteitä, mutta hänen vetovoimallaan katsomoita saadaan Kiinan Superliigassa varmasti täytettyä ja lippujen hintoja korotettua.