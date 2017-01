Jääkiekon Aasian valloitus yskii, Turkkikin voittaa Kiinan

Etelä-Korea ja Kiina ovat viime vuosina panostaneet jääkiekkoon. Etelä-Korea järjestää talviolympiakisat 2018 Peyongchangissa ja Kiina 2022 Pekingissä sekä Zhangjiakoussa. Maat tarvitsisivat jääkiekkomaajoukkueen, joka kotikisoissaan ei olisi totaalinen vitsi.

Kansainvälinen Jääkiekkoliitto IIHF ilmoitti ensin, että Etelä-Korean on noustava maajoukkuerankingissa 20 parhaan joukkoon päästäkseen mukaan kotikisojensa jääkiekkoturnaukseen. Kun tuli selväksi, ettei tässä onnistuttaisi, päätti IIHF muuttaa kriteerejään siunaten Etelä-Korean olympiakelpoisuuden.

Etelä-Korean maajoukkueeseen on saatu kahden passin kanadalaisia ja maa pelaa nykyään ykkösdivisioonan MM-kisojen a-tasolla. Juniorimaajoukkueiden sijoitukset tosin ovat korealaisilla huomattavasti heikompia. Vaikka Etelä-Korea voitti Espanjan Logronossa pelatun alle 20-vuotiaiden kakkosdivisioonan b-tason turnauksen, oli sen sijoitus tämän vuoden rankingissa vasta 29:s.

Kiina on korealaisia paljon jäljessä. Miesten MM-kisoissa Kiina pelaa kakkosdivisioonan b-tasolla ja alle 20-vuotiaissa heikoimmalla sarjatasolla kolmosdivisioonassa.

Uudessa-Seelannissa pelatussa alle 20-vuotiaiden kolmosdivisioonan MM-turnauksessa Kiinan jäi toiseksi, vaikka sen joukkueessa pelasi Red Star Kunlunin KHL-ammattilaispelaaja Rudi Ying, ja joukkuetta valmensi Tapparasta tuttu Aleksander Barkov senior. Ratkaisevassa ottelussa Kiina hävisi Turkille 1-2.

Kiinan pitäisi viidessä vuodessa rakentaa kelvollinen jääkiekkomaajoukkue. Haaste vaikuttaa toivottomalta. Tarvittaisiin vähintään kymmenen vuotta.

Naisten jääkiekossa Kiina sijoittui Naganon 1998 olympiakisoissa neljänneksi. Viime vuosina Kiinan naisten maajoukkue on kuitenkin romahtanut ja maa pelaa MM-kisoissa nykyään vasta kolmanneksi ylimmällä tasolla. Etelä-Korea on yhtä sarjatasoa alempana.

Japani yritti panostaa jääkiekkoon 1990-luvulla Naganon olympiakisojen takia, mutta taso ei merkittävästi noussut. Miesten MM-kisoissa Japanin sai pelata Aasian kiintiöpaikalla 1998-2004, mutta aiheutti lähinnä myötähäpeää.

- En ole koskaan kohdannut näin huonoa joukkuetta tai pelannut huonompaa matsia. Japani oli turhauttavan huono, tiivisti Ruotsin kiekkolegenda Jörgen Jönsson tuntemuksensa MM-kisoissa 2004.

Miesten MM-kisoissa Etelä-Korea on kanadalaispelaajiensa avulla noussut Japanin edelle, mutta juniorituotannossa Japani on korealaisia ja kiinalaisia selvästi edellä. Olennaista kehitystä Japanin jääkiekossa on tosin tapahtunut vain naisten tasolla. Nähtiinhän Japanin naiset tositoimissa Sotshin olympiakisoissa.

NHL ei ole toistaiseksi päättänyt jatkostaan olympiakisoissa. Vaikka NHL ei päästäisi pelaajiaan Pyeongchangin olympialaisiin, ei Etelä-Korealla silti liene olympiakiekossa jakoa. Kanadan, Tshekin ja Sveitsin joukkueet pieksevät korealaiset alkulohkossa ilman NHL-vahvistuksiakin.

Kiinan joukkue Pekingin olympialaisissa 2022 onkin sitten aivan oma juttunsa. Tappio U20-kisoissa Turkille oli Kiinalle todella nöyryyttävä juttu.

KHL, NHL ja Kansainvälinen Jääkiekkoliitto kuolaavat Aasian markkinoiden perään, mutta toistaiseksi Aasian valloitus yskii pahasti. Siinä sivussa jalkapallo kasvattaa Aasiassa suosiotaan huimasti.