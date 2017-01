Jokerit antaa lahjoja vastustajille, aikainen kesäloma uhkaa

KHL-jääkiekkoliigan kazakstanilaisjoukkue Barys Astana oli tiistaina Helsingissä alakynnessä Jokereita vastaan. Tasakentällisin Jokerit hallitsi peliä selvästi ja johti 2-0 sekä 3-1. Barys voitti kuitenkin jatkoajalla 4-3.

- Pelasimme ihan hyvin. Päästimme kolme ylivoimamaalia ja alivoima onkin ollut viime aikoina ongelmamme. Boksista tulisi pysyä poissa. Toisaalta meillä olisi voinu olla enemmän ylivoimaa, jos tuomari olisi ollut reilu. Tästä ei tänä iltana ollut kyse. Se ei ole silti selitys. Johdimme 3-1 ja nämä pelit pitäisi voittaa, harmitteli Jokereiden tanskalaiskapteeni Peter Regin.

Regin painotti Jokereiden olleen tasakentällisin paljon parempi.

- Pelasimme hyvin ja olisimme ansainneet enemmän tästä pelistä. Olimme parempi joukkue tänä iltana. He saivat tilanteita vain ylivoimalla. Pelin pitäisi olla reilua, meidän pitäisi välttää jäähyjä ja pelata parempaa alivoimaa.

Tuomaritoiminta harmitti Reginiä.

- Mielestäni he jättivät viheltämättä jäähyjä molemmille joukkueille. He varmasti yrittivät kyllä parhaansa, mutta vastustajallemme vihellettiin jäähy vain silloin, kun heillä oli liikaa pelaajia jäällä. Oli vaikea uskoa, kun heille ei vihelletty jäähyjä kiinnipitämisestä tai huitomisesta.

- Tilanne on kuitenkin mikä on ja on vain mentävä eteenpäin. Jos pelaamme jatkossakin tällä tavalla, kuten tänään, tulee menemään hyvin, Regin jatkoi.

Myös Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen arvosteli tuomaritoimintaa.

- Liikaa jäähyjä. Liian vähän jäähyjä vastustajalle. Huonoa alivoimaa. Viimeistä maalia ei olisi ikinä pitänyt hyväksyä. Siellä oli maalivahdin häirintää. Dallman (Kevin) oli alueella ja maalivahdin häirintää. Selvä sääntö on, että jos mies on maalivahdin alueella, ei maalia voi hyväksyä. Ainakin meidän maaleja on hylätty sen takia. Harmittava tappio. Niin voi tiivistää, harmitteli Jalonen.

Jokereiden Joonas Jalvanti sai kolmannen erän alussa jäähyn, jonka aikana Barysin Nigel Dawes 2-3:een. Barys pääsi sen jälkeen peliin paremmin mukaan.

- Jos tulee maali omiin, niin totta kai se vaikuttaa peliin. Niin se on lentopallossa kuin lätkässäkin. Kun toinen saa yliotteen, joutuu toinen puolustuskannalle. Niin siinä kävi meille. Oliko ansaittu jäähy, niin en tiedä. Oli samantyyppisiä jäähyjä jokunen muukin. Siitä vaan tuli jäähy ja meille tuppaa tulemaan jäähyjä tälleen jostain kumman syystä, Jalonen sanoi.

- Ei kaikki ollut samanlaisia kuin Jalvantin jäähy. Ne puolustivat kyllä hyvin. Todella hyvin puolustivat jäähyttömästi, Jalonen jatkoi.

Jokerit on viime aikoina hyytynyt kolmansissa erissä useasti.

- Kyllä se korvien välistä on varmaan kiinni. Ei ole kantti kestänyt tiukassa paikassa pelata ilman jäähyjä ja hyvin puolustaen. Tänään oli paketti kaksi erää kasassa, eikä annettu kuin muutama maalipaikka. Liikaa jäähyjä oli ja turhaa selittelyä, miksi jäähy tuli, jos mailasta pitää kiinni viisi sekuntia. Turha miettiä miksi istuu boksissa. Kyllä tässä poikienkin peiliin katsoa, Jalonen analysoi.

- Hyviä juttuja oli varsinkin alussa. Viidellä viittä vastaan ei ollut mitään hätää. Tässähän sitä ryhmää mitataan, miten pää kestää. Ei tule apuja keneltäkään. Pitää ihan itse kaivaa tuolta jäältä voittavaa lätkää, Jalonen jatkoi.

Jokerit on läntisessä konferenssissa kahdeksantena ja vaarassa jäädä pudotuspeleistä rannalle.

- Tää on ihan normaalia urheilua. Jos ei tätä kestä, niin sitten kesäloma on ihan ansaittu. Tää on kaikille kuluttavaa. Tää on hienoa kun pääsee pelaamaan. Sillä sitä mitataan, ketkä pystyy ja ketkä eivät pysty. Jos me ei pystytä, niin sitten me ollaan ihan ansaitusti kesälomilla. Mutta kyllä mä tähän joukkueeseen uskon, että edelleen pystytään, Jalonen totesi tilanteesta.

- Nyt tuli lapsus ja seuraavassa pelissä on taas sauma parantaa. Pelit vähenee, eikä lahjoja voi hirveästi antaa vastustajalle. Nyt annettiin ja peli meni meidän käsistä, Jalonen jatkoi.