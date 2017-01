HIFK otti kovat keinot käyttöön, peli parani tuntuvasti

Helsingin IFK:n päävalmentaja Antti Törmänen oli lauantai-iltana todella pettynyt mies. Ottelu Pelicansia vastaan päättyi 3-8-lukemiin päättyneeseen totaaliseen nöyryytykseen. Törmänen ymmärsi, ettei näin voi jatkua ja perui joukkueensa sunnuntain vapaapäivän. Se auttoi. Tiistaina HIFK oli kuin eri joukkue ja kaatoi SM-liigan kärkijoukkueisiin lukeutuvan HPK:n 4-0.

- Hyvin tultiin takaisin. Mahtava ja hyvä energinen alku. Joka jätkä mukana ja se näkyi siellä tänään, Törmänen sanoi ottelun jälkeen.

HIFK oli vetänyt tiistaina työhaalarit niskaan. Vapaamatkustajia ei kaukalossa näkynyt.

- Työnteko näkyi hyvin. Totta kai toisen erän alku oli meille pikkaisen haastava. Sen jälkeen alettiin tekemään töitä enemmän ja pikkaisen yksinkertaisemmin. Totta kai onnistumiset myös ruokkii hyvässä ja oikeassa paikassa. Pitkässä juoksussa on hyvä ja hieno asia, että moni, joka ei ole paljoa verkkoa soitellut, pääsi tekemään, Törmänen jatkoi.

HIFK nakutti tiistaina komeita maaleja. Maltti säilyi maalintekotilanteissa ja eräänlainen rentous paistoi otteista. Mailaa ei puristettu siitäkään huolimatta, että kyseessä oli kotiottelu.

- Malttia löytyi ja se oli iso ja kiva asia. Kyllä oli Pudilta (Juuso Puustinen) hyvä ja yllättävä suoritus. Ei varmaan kukaan ajatellut, että sieltä tulee laukaus. Toisaalta sitten myös tilanne, missä Grillforssille pelattiin. Näitä on ollut monen monta. Mahtava tälläys. Tuntui siltä, että se tuli sydämen pohjasta. Hyvä niin, Törmänen kehui maaleja.

Lauantain esitys aiheutti vakavaa itsetutkiskelua HIFK:n joukkueessa. Sunnuntaina joukkueen oli määrä olla vapaalla, mutta Törmänen päätti toisin. Vapaa peruttiin ja tultiin hallille harjoittelemaan.

- Kyllä me paljon puhuttiin. Vähän toimittiin eri tavalla ja tultiin sunnuntaina tänne, vaikka normaalisti sunnuntai on vapaapäivä. Totta kai asioita käydään aina läpi. Kyllä kauteen aina yksi tuommoinen mahtuu ja nyt se oli tässä vaiheessa. Se on hyvä herätys aina, Törmänen sanoi Lahden nöyryytyksestä.

HIFK oli tiistaina täynnä onnistujia, mutta muutama pelaaja onnistui silti toista paremmin. Yksi heistä oli laitahyökkääjä Joonas Rask, joka kokosi tehopisteet 1+1.

- Aikamoinen parannus ainakin siihen, miten Lahdessa suoritettiin lauantaina. Mun mielestä pelattiin hyvä peli. Saatiin luotua hyvin paikkoja. Ensimmäisessä erässä oli jo kaksi läpiajoakin, mutta ei saatu vielä niistä. Jaksettiin kuitenkin uskoa siihen, että paikkoja vielä tulee ja niitä sitten tulikin ja saatiin tärkeitä maaleja, Rask sanoi.

HIFK:n kausi on ollut vaikea, mutta jälleen tunnelin päässä näkyy valoa. Joonas Rask kertoo asian olevan pelaajista kiinni ja uskoo myös, että HIFK voi olla parhaimmillaan todella kova ryhmä.

- Kyllä se ihan meistä pelaajista lähtee. Jokainen henkilökohtaisesti miettii asioita, miten voisi olla parempi ja parantaa, niin kuin jokainen urheilija varmasti aina miettii, jos on epäonnistunut tai pelannut huonosti. Sehän on tätä meidän työtä, että joka päivä pitää löytää se paras. Tällä kaudella ei olla pystytty siihen, mutta meillä on hyviä pelaajia tässä joukkueessa. Sitten kun me kaikki parannetaan vähän, niin siitä voi tulla sellainen vyöry, että ollaan tosi vahvoja, Rask painotti.

Vahva HIFK oli ainakin tiistaina. Ei ole liioittelua todeta, että kyseessä oli helsinkiläisseuran tämän kauden paras esitys kotihallissa. Rask kuitenkin painottaa, että parempaankin olisi vielä mahdollisuuksia.

- No joo. Se on vähän harmi homma, jos tämä on meidän parasta. Me pystytään vielä parantaa paljon enemmän. Toki meidän kotipelit on ollut surkeita tällä kaudella. Ollaan yritetty miettiä, että mikä se keino siihen olisi. Tänään just me aloitettiin hyvin ja olimme fyysisempiä kuin aikaisemmin ja varsinkin fyysisempiä kuin vastustaja. Hyvin tehtiin töitä ja annettiin painetta, Rask kehaisi.

SM-liigassa pelattiin tiistaina yhteensä viiden ottelun kierros. HIFK:n lisäksi voittoihin ylsivät kärkijoukkue Tappara, JYP, Kärpät sekä TPS. SM-liiga jatkuu keskiviikkona ottelulla Pelicans-Ässät.

SM-liiga tiistaina:

HIFK-HPK 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Ilves-Tappara 2-3 (1-0, 1-1, 0-2)

KalPa-JYP 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

Kärpät-Sport 5-1 (0-0, 2-1, 3-0)

TPS-Jukurit 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)