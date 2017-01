Jokerit tuuliajolla, fanitkin raivostuivat

Jokereiden kausi uhkaa päättyä 16. helmikuuta, kun KHL:n runkosarja on ohi. Torstaina Helsingissä Avtomobilist Jekaterinburg voitti Jokerit 6-2.

Jokerit loi kyllä maalipaikkoja, mutta vastustaja näytti maalinteon mallia. Ottelun lopussa ääntä pitivät vain Avtomobilist Jekaterinburgin neljä kannattajaa. Jokereiden kannattajista moni oli jo jättänyt katsomon huudettuaan ensin ”Kiitos Jokerit”.

- Ei paljon mitään jäänyt käteen. Uidaan aika syvissä vesissä tällä hetkellä, kommentoi Jokereiden hyökkääjä Pekka Jormakka.

- Ihan hyvin luotiin maalipaikkoja. Tuntui vain, että kaveri ampui ja siellä heilahti. Nyt koetellaan kyllä aika kovalla kädellä, Jormakka jatkoi.

Avtomobilistin maali 2-4:ään katkaisi Jokereiden selkärangan.

- Meillä oli hyvä momentum siinä 2-3 -kavennusmaalissa. Näytti jo hyvältä peli siinä, mutta sitten tuli jäähyn ja samantien peli 2-4:ään. On aika raskasta tällä hetkellä, Jormakka harmitteli.

Jormakan mukaan vastustajan maaleista pitäisi toipua paremmin.

- Tänäänkin tuntui siltä, että jokainen aloitti hyvin. Vietiin peliä. Mutta välillä tää peli on semmoista, että saattaa sattumakin tulla ja kaveri saa pari onnen maalia. Me ollaan sellaisessa tilassa, ettei kestetä sitä, että kaveri iskee helppoja maaleja.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen harmitteli, ettei paikoista saatu isään.

- Maalinteko on viime aikoina ollut meillä haasteena, kuten erikoistilanteetkin. Olihan meillä tänään selkeästi enemmän paikkoja kuin vastustajalla, mutta tulos puhukoon puolestaan, Jalonen jatkoi.

Puolustuspelikään ei toiminut. Jokereiden pelaajat olivat monessa maalissa tekemässä maskia maalivahtinsa Riku Heleniuksen eteen.

- Taisi neljässä ekassa maalissa oma pelaaja olla blokkaamassa. Yritti kyllä blokata kutia, mutta epäonnistui. Helenius ei nähnyt kiekkoa ja kiekko oli tolpan juuressa tai ristikossa. Hienoja laukauksia pojilta, mutta välillä se menee noin, Jalonen sanoi.

Jokerit on pudonnut playoff-viivan alapuolelle. Joukkueella on jäljellä enää seitsemän ottelua.

- Tietenkin meillä on sauma voittaa jokainen peli. Peli kerrallaan pelataan. Tää peli analysoidaan ja mennään eteenpäin. Ei kannata miettiä, mitä tapahtuu ylihuomenna tai muutaman päivän päästä. Mennään askel kerrallaan, Jalonen totesi.

Jalonen myöntää, ettei itseluottamus ole kaikilla hänen pelaajillaan kohdallaan.

- Urheilu on aina kiinni itseluottamuksesta. Meillä on pelaajia, jotka eivät ole pitkään aikaan onnistuneet maalinteossa. Rooli on sen tyyppinen, että pitäisi välillä verkko heilua. Totta kai se vaikuttaa siihen. Se on ihan itsestään selvä asia.

Helpompia vastustajia vastaan Jokereilla on ollut ongelmia, mutta Jalonen kohtaa viimeisillä runkosarjakierroksilla heikompia joukkueita ihan mielellään.

- Varmaan jokainen valmentaja pelaa mieluummin sellaisia joukkueita vastaan, jotka eivät ole niin hyviä kuin jotkut muut joukkueet. En mä SKA:ta halua joka ilta kohdata, vaikka ollaan heidät pari kertaa voitettu. Kyllä se on valmentajan ja joukkueen tehtävä pystyä pelaamaan ketä tahansa vastaan hyvin.

Lauantaina Jokerit kohtaa Helsingissä Jugra Hanti-Mansiuskin.

- En niistä seitsemästä pelistä ole huolissani, vaan siitä, miksi tänään tapahtui näin. Ainahan valmentaja on huolissaan, kun peli hävitään. Meidän tehtävä on parsia ryhmä kasaan ja voittaa seuraava peli, Jalonen totesi.

Jormakka haluaa unohtaa Avtomobilist-ottelun nopeasti.

- Lauantain peli tulee aika nopeasti vastaan. Jos tässä jää miettimään tätä peliä, niin se on melkein ohi se lauantainkin peli. Pitää nopeasti unohtaa tää peli. Me tarvitaan voitto. Meidän pitää pystyä pelaamaan paremmin. Tää ei nyt vaan riitä, Jormakka päätti.