Valtteri Bottaksen pärjättävä, muuten heti ulos

Valtteri Bottas valmistautuu F1-uransa käännekohtaan. Joko hän lyö tänä vuonna itsensä läpi supertähtisarjaan tai joutuu nopeasti ulos huipputallista.

Bottas olisi halunnut Mercedekseltä useampivuotisen sopimuksen. Mercedes suostui vain yksivuotiseen sopimuksen, jossa on optio toiselle vuodelle.

- Haluamme Bottas-ratkaisumme toimivan, jotta kysymys uudesta kuljettajasta ei olisi enää esillä. Mutta kuten Nico Rosbergin osalta näimme, voi huomisen tilanne olla tämän päivän tilannetta erilaisempi, kommentoi Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff Auto Motor Sportille.

Mercedestä kritisoitiin, ettei se tarjonnut Rosbergilta vapautunutta paikkaa toiselle nuorista suojateistaan, Pascal Wehrleinille tai Esteban Oconilla. Jos Bottas ei vastaa odotuksia, saattaa Wehrlein tai Ocon astua vuoden kuluttua hänen tilalleen.

- Katsotaan, miten Bottas pärjää Lewis Hamiltonia vastaan ja miten muut kuljettajat pärjäävät. Omista pojistamme Wehrlein Sauberilla ja Ocon Force Indialla. Kaudelle 2018 on paljon vaihtoehtoja, Wolff sanoi.

Mercedeksellä Bottakseen toki uskotaan. Mercedeksen tallipomo Niki Lauda pitää Bottasta Rosbergin veroisena kuskina.

- Emme kaipaa häntä ollenkaan, vastasi Lauda kysyttäessä, kaipaako hän Rosbergia.

- Kun hän on mennyt, on hän mennyt. Meidän piti tulla asian kanssa toimeen ja tulemmekin. Nyt katsomme tulevaisuuteen. Emme sure Rosbergia ollenkaan, Lauda jatkoi.

Lauda myöntää, ettei prosessi uuden kuljettajan pestaamisesta ollut helppo.

- Ei ollut helppoa korvata Rosbergia. Bottaksella on nyt tilaisuus ajaa maailman parasta F1-autoa, mikä antaa kuljettajalle aina henkilökohtaista nostetta. Uskon hänen olevan vähintään yhtä hyvä kuin Rosberg. Nicokin paransi tasoaan niin paljon tiimin ja auton ansiosta, Lauda toteaa.

Lauda painottaa, että Rosberg saa kiittää mestaruudestaan Mercedestä.

- Täytyy nähdä, että se oli Rosbergin ja Mercedeksen yhdistelmä. Rosberg ei yksin olisi voittanut mestaruutta.

Kaudella 2017 asetelmat muuttuvat. Uusien teknisten sääntöjen myötä Mercedeksen ei odoteta olevan enää ylivoimainen.

Bottakselta ei edellytetä Hamiltonin päihittämistä. Hänen edellytetään keräävän tiimille kuitenkin tasaisesti pisteitä.

Heikki Kovalainen epäonnistui McLarenilla 2008-09 hävittyään tallikaverilleen Hamiltonille selvästi. Hamilton sai tietysti ykköskuskin kohtelua, mutta Kovalainen ei ollut riittävän nopea. Yksi osakilpailuvoitto ei tuonut hänelle McLaren-tallipaikkaa enää kaudelle 2010.

Kovalaisella oli ennen McLaren-sopimustaan takanaan vasta yksi kausi. Bottas on ehtinyt ajaa Formula ykkösissä jo neljän kauden ajan. Kokemus auttaa huomattavasti.