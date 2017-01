Kärpät ulos pudotuspeleistä?

Raharikkaiden HIFK:n ja Kärppien kompurointi jääkiekon Liigassa on puhuttanut pitkin kautta. Tavallisesti raharikkaat seurat pääsevät nosteeseen talven koittaessa, mutta HIFK:n ja Kärppien osalta touhu on jatkunut epätasaisena.

Perjantaina HIFK hävisi Tapparalle Tampereella 3-5 ja Kärpät taipui Mikkelissä Jukureille 1-2. HIFK:n tappio ei varsinaisesti ollut yllätys, mutta Kärppien tappio Jukureille oli. Jukurit on viime aikoina palannut sarjassa niille sijoille, joille sen pelaajamateriaalin perusteella povattiinkin sijoittuvan, mutta Kärpiltä joukkue onnistui riistämään kolme pistettä.

Kiekkotoimittajien kritisoima Kärppien valmentama Kai Suikkanen on kärsinyt tietysti epäonnestakin. Pelaajavaihtuvuutta on riittänyt floppihankintojen takia ja loukkaantumisiakin Kärpillä on ollut. Silti sarjataulukon yhdeksättä tilaa voi pitää huomattavana alisuorittamisena.

Jukurit sekä Sport, joka perjantaina voitti Ässät 2-0, vaanivat Kärppiä kahden ja JYPin yllättäen 5-2 kaatanut Ilves neljän pisteen päässä. On aivan realistista, että Kärpät voisi karsiutua pudotuspeleistä. Jos niin käy, on seurajohdon mietittävä, onko Suikkasen pestiä fiksua jatkaa, ja menikö pelaajahankintojen osalta kaikki putkeen, niin kuin ihan omasta mielestä.

Tappara johtaa sarjaa yhä kahdeksan pisteen erolla. Sarjakakkonen TPS voitti pisteautomaatiksi muuttuneen sarjajumbo Lukon Raumalla 4-1. Sarjakolmonen KalPa voitti KooKoon rankkarikisan päätteeksi 5-4 ja on Tapparaa nyt 11 pistettä perässä.

Sarjassa toiseksi viimeisenä oleva SaiPa jatkaa vielä taistelua pudotuspelipaikasta. Se voitti HPK:n perjantaina 3-1.

Muutamassa perjantain ottelussa oli yllättävän vähän yleisöä. Lappeenrannassa katsojia oli 2812 ja Kuopiossa 2702. SaiPan kauden kehno menestys selittää Lappeenrannan yleisökatoa, mutta Kuopiossa väkeä ei tahdo tulla, vaikka KalPa taistelee kärkisijoista.