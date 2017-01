Tappara täyttä terästä, HIFK matkalla kohti rumaa katastrofia

Helsingin IFK ja Tampereen Tappara tarjosivat jääkiekon SM-liigassa kahtena päivänä putkeen erittäin laadukasta liigakiekkoa. Tuloksellisesti tästä hyötyi vain Tappara, joka voitti perjantaina Tampereella 5-3 ja lauantaina Helsingissä 2-1-lukemin.

HIFK esitti tämän kauden tasoonsa peilaten hyvää jääkiekkoa molemmissa otteluissa, mutta tulos jäi pahasti pakkasen puolelle. Tappara käytti omat mahdollisuutensa maksimaalisesti hyväkseen, kun taas HIFK ei pystynyt viimeistelemään tarpeeksi tehokkaasti. Ongelma on helsinkiläisille kiusallisen tuttu tältä kaudelta ja Tapparasta on muodostunut karmea peikko stadilaisille. Sitä se on ollut toki jo pidemmän aikaa. Kolmen edellisen kauden aikana Tappara on vienyt nimiinsä seurojen runkosarjakohtaamiset tylysti 10-2. Tähän kun lisätään vielä Tapparan voittamat pudotuspelisarjat keväiltä 2013 ja 2015 sekä viime kevään finaalisarja, voidaan perustellusti todeta, että HIFK on tukevasti Kirvesrintojen povitaskussa. HIFK on ollut Tapparalle rumasti sanoen pisteautomaatti.

- Kyllä kun tuota tämänkin pelin loppua katsotaan, niin aika pienet pomput ja marginaalit ratkaisee. On varmasti myös onnea mukana ja valmistautumista. Totta kai IFK on aina meille sellainen joukkue, joka sytyttää pelaajia ja sitä kautta ollaan saatu kyllä paras lataus aina irti IFK:ta vastaan, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sanoi lauantaina Uudelle Suomelle.

Lauantain ottelussa ei tosin olisi ollut suuri vääryys, mikäli IFK:kin olisi sarjapisteille yltänyt. Tapparan vahva ylivoima ja tulikuuma hyökkääjä Veli-Matti Savinainen seisoivat kuitenkin tämän unelman tiellä. Peräkkäiset ottelut loivat mukavasti pudotuspelihenkeä ja täysi Helsingin jäähalli saikin todistaa lauantaina viihdyttävää kiekkoiltaa.

- Kyllä tässä vähän sellaista playoffhenkeä oli, kun oli tällainen back to back-peli ja IFK vielä vastassa. Siinä oli kuitenkin paljon paikkoja molemmilla ja kaikkea sattui ja tapahtui. Meillä oli hyvä maalivahtipeli. (Teemu) Lassila pelasi huippupelin. Meille oli iso asia, kun saatiin tuore veskari tähän peliin. Aika tyypillinen tällainen toisen päivän peli. Välillä vähän fokus hukkui ja kaikkea tapahtui. Sitten kolmannessa erässä löydettiin keinot. Tuntui, että meillä oli siinä hyvä vaihe menossa ja löydettiin rohkeutta pelata kiekolla ja fysiikka tuli peliin. Sitten tuli se maali, Tapola kertasi ottelun tapahtumia.

Tappara on voittanut jo 11 perättäistä vierasottelua. Joukkue jatkaa SM-liigan kärjessä peräti 11 sarjapisteen erolla seuraavina tuleviin TPS:ään ja KalPaan. Tappara on kovaa vauhtia matkalla runkosarjan voittajaksi.

- Kyllä tässä taitaa olla vielä se 15 peliä jäljellä. Se on kuitenkin vielä aika paljon jääkiekkoa ja 45 pistettä. Ei meidän tänään tarvitse sellaisia miettiä. Me lähdetään fanien kanssa vähän risteilemään ja mietitään tänään jotain muuta, mutta totta kai me pyritään saamaan joka ilta kaikki ulos tuonne jäälle, Tapola väisteli.

Jos Tapparalla kulkee kollektiivina, niin kyllä kulkee hyökkääjä Veli-Matti Savinaisellakin. Savinainen iski lauantaina joukkueensa molemmat maalit. Jos Ville Niemistä lainataan, niin Tapparan maalitykki iski neljä osumaa, sillä Niemisen mukaan yksi maali Nordenskiöldinkadulla vastaa kahta maakunnissa. Hassuttelut sikseen. Joka tapauksessa Savinainen on Tapparalle arvokas ratkaisija.

- Olen paremmassa kunnossa kuin ikinä. Totta kai myös laukoa pitää. En tiedä paljon tänään tuli vetoja, mutta parissa viime pelissä oli parikymmentä vetoa. Kyllä joku aina niistä menee, vaikka vähän onnellakin. Ilman vetoja ei voi tulla maalejakaan, Savinainen taustoitti hurjaa virettään.

Pelit IFK:ta vastaan olivat Savinaisen mielestä tiukkoja. Tappara oli kuitenkin lukenut HIFK-käskijä Antti Törmäsen pelikirjan sivut alusta loppuun.

- Tiukka peli. Jatkettiin oikeastaan siitä, mihin jäätiin eilen. Tiedettiin, että IFK yrittää saada vastahyökkäyksillään kiekon keskialueella ja lähtee aina äijiä ylös. Piti olla sen kanssa hereillä ja onnistuttiin sen kanssa mielestäni hyvin koko viikonlopun pitämään ne harppuunat puolustussuuntaan hyvin, Savinainen kehui.

Tapparan musertavasta ylivoimasta IFK:ta vastaan Savinainen ei ollut tietoinen, mutta löysi sille kuitenkin yhden selvän syyn.

- En edes tiennyt, että lukemat on tuommoisia. Pienet asiat ratkaisee. Meille se suurin juttu on varmaan se, että ollaan kärsivällisiä kääntämään voittoja. Jaksetaan jauhaa sitä omaa peliä se 60 minuuttia. Kärsivällisyys on ollut joka vuosi se meidän juttu. Se varmaan on se suurin tekijä, minkä takia voitot ovat kääntyneet meille, kauden maalimääränsä jo 27 osumaan venyttänyt Savinainen pohti.

Tappara on sanan varsinaisessa merkityksessä vahva joukkue, mutta hyvät joukkueet tarvitsevat tietysti myös hyviä yksilöitä. Savinaisen taidot ovat olleet kaikkien jääkiekkoa seuraavien tiedossa jo kauan, mutta jotenkin entistä paremmalta laitahyökkääjän meno tällä kaudella on näyttänyt. Jussi Tapola tietää tähän syyn.

- Intohimo pelata jääkiekkoa, tehdä tulosta ja voittaa. Se on se lähtökohta ja se tuo sen, että hän on läsnä pelissä. Tekee töitä paljon ja harjoittelee paljon, Tapola listasi Savinaisen loistavan kauden taustat.

HIFK oli viime keväänä juuri Tapparaa vastaan SM-liigan finaaleissa, mutta juuri nyt tuo on enää vain kaunis muisto stadilaisten leirissä. Ennen kauden alkua mestarisuosikkien joukkoon nostettu helsinkiläisryhmä on vasta kahdeksantena, kun helmikuu jo häämöttää. Tähän kun lisätään vielä se, että edellä olevat joukkueet, kuten JYP, Pelicans sekä HPK nappasivat lauantaina voitot, on täysin selvää, että HIFK:n ote suorasta pudotuspelipaikasta on kirpoamassa. Eroa kotietuun oikeuttavaan neljänteen tilaan on lauantain jälkeen jo lohduttoman tuntuiset 13 pistettä, viidenteen sijaan yhdeksän pistettä sekä viimeiseen suoraan pudotuspelipaikkaan seitsemän pistettä. Tätä voidaan pitää täydellisenä katastrofina seuralle, jonka ainoa tavoite oli mestaruus ennen kauden alkua. Niin sanotuihin säälipudotuspeleihin jääminen vaikeuttaisi huomattavasti HIFK:n tietä kohti mitalipelejä, vaikka se menisikin "sääleistä" jatkoon. Tuossa tapauksessa ensimmäisen pudotuspelikierroksen vastustaja olisi joko juuri Tappara tai runkosarjan kakkonen.

HIFK:n kauteen on mahtunut hyviäkin hetkiä, mutta sitten on tultu taas alaspäin. Perjantaina ja lauantaina HIFK haastoi liigakärki Tapparan miehekkäästi, mutta tulosurheilun luonteen mukaisesti tästä ei ollut mitään iloa kenellekään.

- Tasaväkinen ensimmäinen erä. Kova taisto. Saatiin hyvä energia toiseen erään ja siitä 1-0. Sitten oltiinkin boksissa ja siitä tasoihin. Kolmanteen erään liian monta jäähyä siihen. Huolimattomuutta ja muuta. Kolmanteen erään heikko lähtö ja homma päättyi siihen, että hukattiin kiekko ja siitä maali. Kuudella viittä vastaan ei sitten pystytty tekemään maalia. Hyvä taistelu siellä, mutta maalia ei saatu, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen luonnehti ottelun jälkeen.

Yksi ongelmakohdista HIFK:n pelissä on läpi kauden ollut surkea ylivoimapeli. Nimivahva helsinkiläisjoukkue on pelannut lauantain kierroksen jälkeen koko sarjan surkeinta ylivoimaa. Parannusta siinä on nähtävissä, mutta se ei ketään lohduta, kun tulosta ei tule.

- Paikkoja tuli molemmissa peleissä ylivoimalla, mutta ei tehty. Kaveri teki kaksi maalia (ylivoimalla) ja me tehtiin nolla. Se on iso ero, Törmänen harmitteli.

Tappara oli HIFK:lle arvokas mittari. Nyt jokainen HIFK:n leirissä tietää tasan tarkkaan sen, mikä on sarjan taso huipulla. Harhakuvitelmia ei pitäisi enää kenelläkään olla, jos niitä nyt edes oli aiemminkaan.

- Tulos ei tyydytä tietenkään, se on ihan selvä. Nähdään, mikä on tämän hetken kärki sarjassa ja me ollaan repaleinen. Se on hyvä asia, että me pystytään tästä paljon parantamaan. Siihen pitää vaan luottaa ja sen mukaan edetä. Se pitää tietenkin tehdä ja me tarvitaan äijiä takaisin, että saadaan leveämmälle rintamalle toimintaa, Törmänen linjasi.

Toinen HIFK:n kautta vaikeuttanut seikka on ollut mystinen ja krooninen loukkaantumissuma. Kaava on toistanut itseään: kun yksi on palannut, joku toinen on pudonnut pois. Antti Törmäsen mukaan tilanne on taas vaihteeksi helpottamassa.

- Osa on pidempään. (Corey) Elkins on pidempään, mutta kyllä sieltä pitäisi tulla pian pelaajia takaisin. Ei ole isoja vammoja Heiskasella ja Nykoppilla ja muilla. Lennu (Petrell) oli tänään oksennustaudissa. Tämmösiä sitten vielä lisänä tässä, mutta kyllä me kohta saadaan sieltä lisää, Törmänen sanoi.

Tapparan lisäksi voittoihin lauantain liigakierroksella ylsivät myös HPK, JYP, KalPa, Pelicans, Lukko sekä Sport.

Jääkiekon SM-liiga lauantaina:

HIFK-Tappara 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)

HPK-SaiPa 3-2 (1-1, 2-1, 0-0)

Ilves-JYP 3-4 (1-2, 1-1, 1-1)

KooKoo-KalPa 1-2 (1-2, 0-0, 0-0)

Pelicans-Jukurit 3-2 (0-0, 2-0, 1-2)

TPS-Lukko 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)

Ässät-Sport 3-5 (1-0, 1-3, 1-2)