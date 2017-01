Leijonissa testataan SM-liigapelaajia

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Lauri Marjamäki ilmoitti maanantaina joukkueen ensi viikolla pelattavaan Ruotsin EHT-turnaukseen. Avausottelunsa Suomi pelaa torstaina Pietarissa. Göteborgissa Leijonat saa vastaansa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.

Suomen joukkueessa on peräti 14 pelaajaa SM-liigasta.

- Henrik Haapalat ja Niko Mikkolat ja muut vastaavat ovat antaneet uskoa. Hyvät näytöt antoivat viime turnauksessa ja haluan antaa toisen mahdollisuuden. Liigassa finaaleihin menevien joukkueiden pelaajat eivät ehdi yhdellekään MM-leiriviikolle. On hyvä nähdä pelaajat tässä vaiheessa, kommentoi Marjamäki.

Marjamäki oli tyytyväinen Suomen otteisiin edellisessä turnauksessa Helsingissä ja Moskovassa. Moni pelaaja sai hyvien otteidensa myötä toisenkin näyttöpaikan.

- Edellisestä Euro Hockey Tour -turnauksesta jäi hyvä fiilis. Päästiin valmennuksellisesti eteenpäin ja nopeammin asioihin kiinni. Saatiin uusia energisiä Leijona-pelaajia. Peliä halutaan kehittää koko ajan ja löytää oikeat mallit, Marjamäki sanoi.

KHL:stä mukana on tällä keralla vain neljä pelaajaa.

- Olosuhteiden pakkokin oli. KHL-tilannekin vaikutti ja keskushyökkääjätilanne. Puhutaan Aaltosesta, Kemppaisesta, Koskirannasta, Kontiolasta ja kumppaneista. Heidän kanssaan asiat käytiin läpi. Heillä on semmoinen tilanne, että playoffit alkaa ja mä yritän nyt vielä katsoa niitä pelaajia, joita välttämättä ei saa MM-leiritykseen, Marjamäki totesi.

Marjamäen mielestä SM-liigassakin pelataan hyvätasoista jääkiekkoa.

- Olen nähnyt huippupelejä. Totta kai, 60 peliin ei aina mahdu laadullisesti niin hyviä pelejä. Mutta todella korkealaatuisiakin pelejä olen nähnyt. Laadukkaita pelaajia Liigassa on paljon, kuten Roope Hintz, Henrik Haapala, Sakari Manninen, Niko Mikkola, Mikko Lehtonen, Miika Koivisto. Kyllä on makeeta nähdä pelaajia, jotka pystyy pelaamaan kansainvälisellä tasolla ja kuinka korkealla tasolla he ovat pelanneet Moskovan turnauksen jälkeen. Uskon positiiviseen kierteeseen.

Mielenkiintoinen nimi maajoukkueessa on Tapparan kokenut Jukka Peltola.

- Olen Peltolaa seurannut finaaleissakin. Hänellä on kyky repiä itsestään irti enemmän, mitä kovempi paikka on. Nyt hän on pystynyt tekemään runkosarjassakin kovempaa tulosta. Taidot on hyvät ja tietää, mitä voittava joukkue tarkoittaa. Kapteeniudessaan hän on liidannut Tapparaa pari vuotta, niin siinä on hyvä esimerkki siitä, millainen on hyvä suomalainen jääkiekkoilija. Jukka Peltola on hyvä esimerkki, Marjamäki sanoi.

- Hänen vahvuutensa on monipuolisuus. Luotettavuus ja vastuullisuus on kovaa luokkaa. Sellaisia pelaajia tarvitaan aina voittavaan joukkueeseen myös, Marjamäki jatkoi Peltolasta.

Marjamäki uskoo nuorempien pelaajien voivan parantaa kevääseen mennessä vielä paljon.

- Ihme juttu nuorilla jätkillä, että kun ottavat sen stepin, voivat kehittyä vaikka kuinka nopeasti puhumattakaan näistä poikkeusjätkistä (Laine, Aho, Puljujärvi). Nuorten MM-kisoista etenivät SM-liigan playoffeihiin ja vielä aikuisten MM-kisoihin. Mitä kovempi paikka oli, sitä paremmin pelasivat.

Marjamäen mukaan joukkueessa on potentiaalisia MM-kisapelaajia.

- Riippuu tietysti keväällä, ketä on saatavilla ja mikä on terveystilanne. Mutta kyllä siinä ihan potentiaalisia kisapelaajia on.

Maalivahtiosastolla Suomella ovat Mikko Koskinen ja Juha Metsola. Molemmat ovat vahvoja MM-kisaehdokkaita.

- Koskinen halusi ehdottomasti tulla mukaan. Hän on meillä se Euroopan ykkösveturi. Lähti World Cupiin ja teki ison satsauksen. Halusi lähteä, vaikka tiesi joutuvansa kolmosmaalivahdiksi. Ollut vähän rikkonainen kausi, kun loukkaantui Karjala-turnauksessa. Uskon, että voidaan auttaa Kossua ja Kossu voi auttaa meitä, Marjamäki sanoi Koskisesta.

- Koskinen oli aivan huikea edellisissä MM-kisoissa. Luottamus häneen on 100 prosenttinen, Marjamäki jatkoi.

Maaliskuussa Marjamäki ja Leijonien GM Jere Lehtinen matkaavat Pohjois-Amerikkaan. He tapaavat siellä 18 suomalaista NHL-pelaajaa.

- Ollaan maaliskuun alussa varmasti viisaampia NHL:n runkosarjan sarjataulukonkin perusteella. Nähdään 18 suomalaista pelaajaa ja pystytään keskustelemaan heidän kanssaan, mikä se into ja terveystilanne on. Ovatko innostuneita lähtemään kohti Pariisin kisoja, Marjamäki sanoi suunnitelmista.

Ensi viikolla Suomi pelaa avausottelunsa Pietarissa. Muut ottelut pelataan Göteborgissa.

Suomen joukkue EHT-turnauksessa:

Maalivahdit: Koskinen Mikko (SKA Pietari), Metsola Juha (Amur Habarovsk)

Puolustajat: Järvinen Joonas (Kunlun Red Star), Kivistö Tommi (Avtomobilist Jekaterinburg), Koivisto Miika (Jukurit), Kousa Mikko (Pelicans), Lehtonen Mikko (KooKoo), Melart Ilari (Luleå HF), Mikkola Niko (KalPa), Näkyvä Kristian (Lingköping HC)

Hyökkääjät: Erkinjuntti Antti (Pelicans), Haapala Henrik (Tappara), Hintz Roope (IFK), Kärki Jarno (Ässät)*, Manninen Sakari (HPK), Nättinen Joonas (JYP), Ojamäki Niko (Ässät), Palola Olli (Växjö Lakers HC), Peltola Jukka (Tappara), Sallinen Tomi (Kunlun Red Star), Savinainen Veli-Matti (Tappara), Suomela Antti (JYP)*

*maajoukkueen ensikertalainen