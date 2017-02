”Olympiastadion-sekoilu” hämmästyttää: Rahaa palaa, Euroopasta ei otettu oppia

Helsingin Olympiastadionin peruskorjauksen kustannusarvio on noussut 261 miljoonaan euroon. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kustannusten piti olla 197 miljoonaa, mutta summa nousikin myöhemmin 209 miljoonaan euroon. Jo sitä summaa pidettiin kohtuuttoman suurena, joten 261 miljoonan tuorein kustannusarvio on tietysti aiheuttanut some-raivon.

Kustannusten pelätään nousevan 300 miljoonaan euroon. Silläkään summalla ei saada modernia stadionia, jolla voisi järjestää esimerkiksi Mestareiden liigan finaaliottelun tai jalkapallon EM-kisojen otteluita.

Moderneilla urheilustadioneilla aitiot ovat merkittävässä roolissa tuottojen kannalta. Olympiastadionille aitioita ei remontista huolimatta saada. Katsomopaikat jopa vähenevät.

Stadion katetaan, mutta suljettavaa kattoa ei saada. Suljettavan katon avulla stadionia olisi voinut käyttää talvellakin ja tuottoja rakennuksesta olisi saatu huomattavasti enemmän.

Varsinkin helsinkiläisille veronmaksajille stadikan peruskorjaus tulee kalliiksi. Suomen valtio ja Helsingin kaupunki jakavat 261 miljoonan euron kulut puoliksi.

Kustannusten kasvu johtuu museoviraston ratkaisuista. Stadionin vanhoja rakenteita joudutaan säästämään paljon, joten veronmaksajien lasku kasvaa. Rahaa palaa oletettua enemmän siitäkin syystä, että Olympiastadion olikin oletettua huonommassa kunnossa.

Ympäri Eurooppaa on tällä vuosikymmenellä rakennettu useita komeita stadioneita. Vuonna 2011 valmistunut Torinon Juventuksen uusi jalkapallostadion maksoi 155 miljoonaa euroa. Stadionilla on 41 507 katsojapaikkaa ja aitioita riittää.

Vuonna 2013 valmistunut Bilbaon uusi San Mames -stadion, jolla Athletic Bilbao pelaa kotiottelunsa, maksoi 173 miljoonaa euroa. San Mamesille mahtuu 53 289 katsojaa eli huomattavasti enemmän kuin alle 40 000 katsomopaikkaa sisältävällä peruskorjatulla Helsingin Olympiastadionilla.

Vuoden 2012 jalkapallon EM-kisanäyttämönä toiminut Puolan Gdanskissa sijaitseva Stadion Energia maksoi 204 miljoonaa euroa. Ranskassa Lillessä 2016 jalkapallon EM-kisanäyttämönä toiminut Stade Pierre-Mauroy maksoi 282 miljoonaa euroa.

Gdanskin stadionille mahtuu 43 615 ja Lillen stadionille 50 186 katsojaa. Molemmilla stadioneilla on useita aitioita.

Tukholmassa legendaarinen Råsundan stadion purettiin kokonaan. Korvaajaksi rakennettiin hulppea Friends-arena, jonne mahtuu futismatseissa 50 653 katsojaa.

Uuden Tukholman stadionin kustannukset olivat noin 300 miljoonaa euroa. Saman summan pelätään palavan Helsingin Olympiastadionin korjausrakentamiseen.

Vuonna 2005 valmistunut Münchenin Allianz-arena on yksi Euroopan komeimmista jalkapallostadioneista. Sen rakennuskustannukset olivat 340 miljoonaa euroa.

Modernit stadionit eivät tietenkään ole pelkästään jalkapallon käytössä. Niillä järjestetään konsertteja ja muita merkittäviä massatapahtumia. Niissäkin aitiot ovat merkittäviä tulonlähteitä.

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus oli pakollinen kompromissiratkaisu. Vakavissaan ei uskallettu edes ehdottaa vanhan rakennelman hävittämistä maan tasalle ja uuden stadionin rakentamista tilalle. Palloliitto teki kyllä selvityksen, että kokonaan uuden stadionin rakentaminen olisi tullut halvemmaksi, mutta museovirastoa moinen asia ei hetkauta, eikä jalkapalloväki ryhtynyt taisteluun ylivoimaista byrokraattista vihollista vastaan.

Uuden stadionin ulkokuori ja muutamat sisärakennelmat olisi voitu rakentaa saman näköisiksi kuin vanhalla stadionilla. Päättäjät katsoivat vanhojen rakennelmien säästämisen fiksummaksi ratkaisuksi.

Kulttuuri- ja urheiluministerinä 2011-14 toiminut Paavo Arhinmäki on ilmoittanut pitävänsä Olympiastadionin peruskorjauksen rahoitusta yhtenä ministeripestinsä parhaista saavutuksista.

Harrastuksekseen Arhinmäki on ilmoittanut ”stadionien bongauksen”. Harrastuksensa parissa hän on tutustunut useisiin eurooppalaisiin moderneihin urheilupyhättöihin.

Arhinmäki on Olympiastadion-projektista poliittisessa vastuussa. Pelkästään hänen syyttämisensä on kohtuutonta, mutta asiasta on tulee käydä kriittistä yhteiskunnallista keskustelua.

Veronmaksajille hanke koituu varsin kalliiksi. Sosiaalisessa mediassa ja netin keskustelupalstoilla kansalaiset ovat purkaneet raivoaan kovin sanoin.