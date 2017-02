Todella tärkeä voitto, Jokerit juhli Kazakstanissa

Pudotuspelipaikka on Jokereilla KHL:ssä yhä omissa käsissä. Keskiviikkona Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa Jokerit voitti paikallisen Barysin 2-0.

Pekka Jormakka ja Mika Niemi tekivät Jokereiden maalit. Ryan Zapolski torjui kauden toisen nollapelinsä.

- Olemme tienneet koko ajan osaavamme pelata, mutta tänään olimme niin kärsivällisiä kuin pitää olla, ja se toi tuloksen. Hyvää viisikkopuolustamista. Viime viikolla yritimme ehkä vähän liikaa, kun emme saaneet maalia heti alussa, ja kaveri sai siksi vaarallisia paikkoja. Nyt olimme kärsivällisempiä, kommentoi Jokereiden puolustaja Ville Lajunen seuransa tiedotteessa.

Jokerit on viime aikoina ollut pahassa tappiokierteessä.

- Kun summeri soi, oli hyvä fiilis, mutta ei tässä mitään paraateja laiteta pystyyn. Hyvä rento fiilis tässä on yleisesti ollut. Ei auta mököttää, tulipa sitten voittoja tai tappiota. Kolme pistettä tänään, ja ylihuomenna jatkuu, Lajunen sanoi.

Jokerit kohtaa perjantaina vieraissa Jugra Hanti-Mansijskin. Sunnuntaina vastaan tulee Jekaterinburgissa Avtomobilist.

Jos Jokerit voittaa molemmat pelit, on pudotuspelipaikka lähellä. Maaottelutauon jälkeen runkosarjasta on jäljellä enää kaksi kotiottelua.

Jos Jokerit pääsee pudotuspeleihin, on vastassa joko SKA Pietari tai TsSKA Moskova. Vastassa on kovaa luuta, mutta SKA:n Jokerit on kyennyt voittamaan tämän vuoden puolella kahdesti.