Kiekkotietokone Sebastian Aho häikäisee Patrik Laineen varjossa

Sebastian Aho teki tiistaina NHL-uransa ensimmäisen hattutemppunsa. Aho viimeisteli kolme maalia, kun Carolina Hurricanes voitti Philadelphia Flyersin 5-1.

Aho, 19, on kerännyt 49 ottelussa tehopisteet 15+15=30. Tulokkaiden pistepörssissä hän on kolmantena ja suomalaispelaajien pistepörssissä viidentenä. Suomalaisista häntä enemmän maaleja NHL:ssä on tehnyt tällä kaudella vain Patrik Laine, joka on 45 ottelussa saalistanut tehot 23+18=41.

Jos Lainetta ei olisi, hehkuttaisivat suomalaismediat Ahoa kyllästymiseen saakka. Hän on saanut olla kuitenkin rauhassa, kun hehkutus on keskittynyt NHL:n All-Star -ottelussakin pelanneeseen Laineeseen.

Ahon ”aliarvostettavuuden” on huomioinut myös arvostettu The Hockey News -lehti. Sen mukaan Laine, Auston Matthews ja Mitch Marner ovat ehdolla vuoden tulokkaaksi, mutta viiden muunkin pelaajan tulokaskausi on mainitsemisen arvoinen. The Hockey News listaa tähän viiden joukkoon Ahon, Zach Werenskin, William Nylanderin, Matthew Tkachukin ja Anthony Manthan.

”Kiekkotietokoneeksi” kutsuttu Aho voitti viime kaudella Laineen kanssa nuorten MM-kultaa ja miesten MM-hopeaa. Tällä kaudella molemmat mahtuivat myös Suomen World Cup -joukkueeseen, eikä valintaa voi pitää vääränä, vaikka Suomi ei turnauksessa pärjännyt.

Suomessa tietysti kiinnostaa, voisivatko Aho ja Laine olla käytössä MM-kisoissa Pariisissa. Voivat hyvinkin olla. Ahon seura Carolina Hurricanes ja Laineen seura Winnipeg Jets ovat pudotuspeliviivan alapuolella.

Tällä vuosikymmenellä Suomesta on putkahtanut NHL:ään vahvoja hyökkääjiä. Mikael Granlund, 25, pelaa Minnesota Wildissä paremmin kuin koskaan. Aleksander Barkov, 21, on ollut NHL:n eliittiä jo muutaman vuoden ajan.

Ahon seurakaveri Teuvo Teräväinenkin on pelannut hyvää kautta, vaikka välillä hänen otteensa ovatkin hieman ailahdelleet. Teräväiselläkin olisi varmasti käyttöä MM-kisoissa.

Jos NHL päästää pelaajansa Pyeonchangin 2018 olympiakisoihin, muodostanee Aho, Barkov, Laine -ketju Suomelle todella vaarallisen hyökkäysaseen. Teräväistä voisi peluuttaa Mikko Koivun ja Mikael Granlundin ketjussa.

Vieläkin kovemmassa iskussa kolmikko Aho, Barkov, Laine lienee Pekingin 2018 olympialaisissa.