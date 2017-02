Raju sakkorangaistus, suomalaisessa jääkiekossa kovaa protektionismia

Jääkiekon Liiga vahvisti torstaina Tampereen Ilveksen saaneen 100 000 euron sakot. Syynä oli Ilveksen tekemä pelaajasopimus Michael Keräsen kanssa.

Keränen aloitti kautensa Jokereiden KHL-joukkueessa. Hänen esityksensä eivät vastanneet odotuksia ja sopimus purettiin yhteisymmärryksessä.

Uuden pestin Keränen löysi ex-seurastaan Ilveksestä. Liiga ei moista katsonut hyvällä. Jokereiden siirtyminen KHL:ään poiki Liigassa säännön, jota Ilves rikkoi.

Liiga tiedotti asiasta verkkosivuillaan seuraavasti:

”Liigaseuroilla on sopimus, jonka tavoitteena on estää tilanne, jossa joku Liigan joukkueista on farmijoukkueen kaltaisessa suhteessa Jokereihin tai KHL:ään. Tällä yhteisesti hyväksytyllä sopimuksella halutaan turvata kansallisen jääkiekon pääsarjan elinkelpoisuus. Sopimus on toiminut hyvin ja se on ollut kiekkoyhteisön tiedossa”.

”Ilveksen tekemää pelaajasopimusta syyskaudella Jokereissa pelanneen Michael Keräsen kanssa käsiteltiin joulukuussa liigaseurojen toimitusjohtajista koostuvassa johtoryhmässä. Liigan johtoryhmä totesi yksimielisesti Ilveksen toimineen yhdessä tehdyn sopimuksen vastaisesti ja esitti tämän perusteella Ilvekselle 100 000 euron sakkoa. Liigahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti”.

”Suomalainen liigakiekko on ammattimaista liiketoimintaa, jossa johdon tehtävä on turvata toiminnan positiivinen kehitys. Jokerien yllättävä päätös kolme vuotta sitten aiheutti Liigalle selviä liiketoimintariskejä. KHL on Liigan kilpailija, ja Liigan ja sen seurojen johdon tehtävänä on löytää keinot pärjätä tässä kilpailussa. Liigan tavoitteena on tuottaa parasta mahdollista kiekkoviihdettä kannattajille”.

Sakkorangaistus on perusteltu, koska Ilves rikkoi sovittuja sääntöjä. On kokonaan toinen juttu, edistääkö tällainen protektionismi suomalaista jääkiekkoa tai jääkiekkoviihdettä.

Tuotteena Liiga ei ole mennyt viime vuosina eteenpäin. Yleisömäärät eivät ole kasvussa ja pelin tasoa haukutaan toistuvasti. Euroopan seurajoukkuetasoa mittaavassa CHL-liigassa yksikään Liiga-seura ei edennyt tällä kaudella puolivälieriin.

Vaikka Jokerit pelaisi Liigassa, menisivät parhaat pelaajat yhä KHL:ään, Ruotsiin tai Sveitsiin. Palkkatason perusteella Liiga on vasta Euroopan neljänneksi kovin sarja.

Suomalaisen seurajoukkuejääkiekon kannalta KHL:n kanssa olisi järkevämpää tehdä yhteistyötä, kuin sulkea siltä ovet kokonaan. Venäjän talouskriisistä huolimatta KHL ei ole suinkaan kaatumassa. KHL:stä olisi mahdollista hyötyä taloudellisesti.

NHL:n varakomissaari Bill Daly ja KHL:n toimitusjohtaja Dmitri Tshernishenko ilmoittivat viime syksynä NHL:n ja KHL:n pitävän säännöllisesti yhteyttä, vaikka varsinaisesti termistä ”yhteistyö” ei voikaan puhua. Sekä Daly että Tshernishenko olivat sitä mieltä, että ovien pitäminen auki on ovien sulkemista järkevämpää.

- Yhteistyö on iso termi, mutta teemme kyllä yhteistyötä heidän kanssaan. Meillä on heidän kanssaan sopimus ja kunnioitamme sopimuksiamme. Olemme aktiivisesti yhteydessä, mutta meillä ei ole aktiivista bisnesyhteistyötä. Keskustelemme asioista, kuten näytösotteluista. En voi sanoa, että olisi toteutumassa, mutta en sulje sitä pois, Daly sanoi syyskuussa Washingtonissa Uudelle Suomelle.

Kun Jokerit siirtyi KHL:ään, väläytteli seuran omistajiin lukeutuva Roman Rotenberg mahdollisuudesta HIFK:n ja Jokereiden välisestä Talviklassikko-näytösottelusta. Suunnitelma ei edennyt.

Jokereiden ja HIFK:n näytösottelu olisi varmasti tuottoisa tapahtuma, joka toisi jääkiekolle näkyvyyttä. Suomalaisille kiekkopäättäjät pitävät kuitenkin parempana pysytellä KHL:stä kokonaan erossa, kuten Ilveksen saama sakkorangaistus kertoo. Tällainen toiminta ei viime kädessä hyödytä ketään.