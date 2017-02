Entinen Suomi-futiksen suurlupaus hakee uutta nostetta New Yorkista

Alexander Ring oli vuosikymmenen alussa Suomen suurimpia futislupauksia. HJK:ssa kaksi Suomen mestaruutta voittaneen Ringin uskottiin tekevän läpimurtonsa Euroopan kentillä hänen siirryttyään Bundesliigaan Borussia Mönchengladbachiin.

Mönchengladbachissa Ring oli lainassa, mutta seura ei käyttänyt optiotaan hänen sopimuksensa ostamiseen. Ring jatkoi kuitenkin Saksassa tehtyään kesällä 2013 sopimuksen 2. Bundesliigassa pelaavan Kaiserslauternin kanssa.

Ring oli Kaiserslauternin riveissä kolmen ja puolen kauden ajan. Hän onnistui tekemään kansainvälisen läpimurtonsa, mutta ei Saksan pääsarjatasolla.

Viime tiistaina vahvistettiin, että Ring siirtyy pelaamaan New York City FC:n joukkueeseen MLS-liigaan. Ring pääsee nyt pääsarjatasolle, mutta MLS ei ole paljoa kovempi sarja kuin Saksan 2. Bundesliiga.

Ringillä on toki kovia joukkuetovereita. New York City FC:stä löytyvät Andrea Pirlo ja David Villa. He jäähdyttelevät viimeisinä pelivuosinaan New Yorkissa.

Ring on päin vastaisessa tilanteessa. 25-vuotiaana hänellä on vielä useita pelivuosia edessä. Hyvillä näytöillä MLS:ssä hän voisi nousta Englannin Valioliigaan. MLS-liigassa Ring voi saada ainakin enemmän huomiota kuin Saksan kakkossarjassa.

Suomen A-maajoukkueelle Huuhkajille Ring on tärkeä pelaaja. Hän on avauskokoonpanon vakiokalustoa.

Mikäli Ring saisi New Yorkissa uransa uuteen nosteeseen, auttaisi se tietysti Suomen maajoukkuettakin.

Ylitarjontaa Suomella ei kovien sarjojen pelaajista ole ja Roman Eremenkon pelikielto on heikentänyt Suomen keskikenttää entisestään.